Đã xác định được 6 đội dự World Cup 2030

Tây Ban Nha và Argentina chắc suất tham dự World Cup 2026.

Theo kế hoạch, World Cup 2030 sẽ do Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đồng đăng cai. Đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại 3 quốc gia thuộc hai châu lục là châu Âu và châu Phi.

Không chỉ vậy, giải đấu còn có thêm một dấu mốc đặc biệt khi 3 trận mở màn sẽ diễn ra tại Uruguay, Argentina và Paraguay nhằm kỷ niệm lịch sử 100 năm World Cup.

Với tư cách là các nước chủ nhà, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết. Bên cạnh đó, Uruguay, Argentina và Paraguay cũng được FIFA trao suất góp mặt do đăng cai 3 trận đấu thuộc chương trình kỷ niệm 100 năm giải đấu.

Như vậy, 6 đội tuyển đầu tiên chắc suất dự World Cup 2030 gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco, Uruguay, Argentina và Paraguay.

Theo FIFA, việc lựa chọn 3 quốc gia Nam Mỹ xuất phát từ ý nghĩa lịch sử của World Cup. Uruguay là nơi tổ chức và đăng quang ở kỳ World Cup đầu tiên năm 1930, Argentina là á quân của giải đấu năm đó, còn Paraguay là nơi đặt trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) – liên đoàn bóng đá đầu tiên trên thế giới.

Sau 3 trận mở màn tại Nam Mỹ, toàn bộ phần còn lại của World Cup 2030 sẽ được tổ chức tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Việc trải dài giải đấu trên 3 châu lục gồm châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ biến World Cup 2030 trở thành kỳ World Cup có quy mô tổ chức độc đáo nhất trong lịch sử.