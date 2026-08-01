Hòa Singapore, đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội vươn lên ở bảng A

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, liên tục gây sức ép về phía khung thành thủ môn Izwan Mahbud, đặc biệt trong 45 phút đầu tiên.

Nguyễn Tài Lộc chịu sự đeo bám quyết liệt của các cầu thủ Singapore. (Ảnh: TRẨN HẢI)

Nguyễn Đình Bắc sớm có cơ hội nhưng cú dứt điểm chỉ đưa bóng vào cạnh lưới. Đến phút 18, từ một tình huống chuyển trạng thái nhanh, Trương Tiến Anh tung cú sút từ khoảng cách 20m. Bóng chạm cầu thủ Singapore đổi hướng, song thủ môn Izwan Mahbud vẫn kịp phản xạ để hóa giải.

Sức ép tiếp tục được đội tuyển Việt Nam duy trì. Đình Bắc có pha vô-lê đưa bóng đi vọt xà, trong khi Nguyễn Xuân Son dứt điểm chéo góc nhưng không chính xác. Sau đó, Nguyễn Thành Chung bật cao đánh đầu từ đường chuyền của Nguyễn Hoàng Đức, song bóng đi ngang khung thành.

Đình Bắc bỏ lỡ một số cơ hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cơ hội đáng tiếc nhất của đội chủ nhà trong hiệp 1 đến từ Hoàng Đức. Tiền vệ này tung cú sút xa uy lực, đánh bại thủ môn Izwan Mahbud nhưng bóng lại tìm đến xà ngang. Đỗ Hoàng Hên sau đó cũng có pha dứt điểm bị hậu vệ Singapore cản phá, trước khi Thành Chung thêm một lần đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam vẫn là bên kiểm soát thế trận. Từ pha làm tường của Xuân Son, Hoàng Hên có khoảng trống dứt điểm nhưng bóng đi không trúng đích.

Trong thế trận chịu nhiều sức ép, Singapore vẫn cho thấy sự nguy hiểm ở những tình huống phản công. Song Ui-young suýt tạo bất ngờ với cú dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Đến khoảng 15 phút cuối trận, đội khách tạo ra cơ hội rõ rệt. Từ quả đá phạt của Kyoga Nakamura, Jacob Mahler dứt điểm buộc thủ môn Patrik Lê Giang phải cản phá. Bóng bật ra đến vị trí của Ilhan Fandi trước khi được đưa vào trong cho Shawal Anuar đánh đầu vọt xà.

Xuân Son không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Singapore. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đội tuyển Việt Nam lập tức đáp trả. Nguyễn Tài Lộc tung cú sút từ khoảng cách khoảng 20m, nhưng một lần nữa xà ngang từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.

Những phút cuối, Singapore tiếp tục có cơ hội khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải cảnh giác. Cú dứt điểm của Shawal Anuar chạm cầu thủ chủ nhà đổi hướng, buộc Patrik Lê Giang phải phản xạ nhanh để cứu thua.

Không thể tận dụng những cơ hội tạo ra, đội tuyển Việt Nam khép lại trận đấu với tỷ số hòa 0-0. Đây là kết quả đáng tiếc đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik khi đội chủ nhà chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian nhưng thiếu sự chính xác ở những tình huống quyết định.

Tiền vệ Hariss Harun của Singapore được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Sau lượt trận này, Singapore tiếp tục dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau ba trận. Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm, trong khi đội tuyển Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm. Đáng chú ý, Việt Nam và Indonesia mới thi đấu hai trận và sẽ trực tiếp đối đầu vào ngày 3/8 tại Bogor (Indonesia). Cuộc so tài này vì thế có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A.