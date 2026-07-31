Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan xin lỗi Việt Nam

Chặng một SEA V-Cup 2026 tổ chức tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội từ ngày 31/7 đến 2/8. Bốn đội tuyển tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để phân định thứ bậc. Tuy nhiên, trước giải đấu, một số hình ảnh và thông tin từ Thái Lan về công tác tổ chức của chủ nhà Việt Nam đã dẫn đến tranh cãi.

Đầu tiên là hình ảnh VĐV Thái Lan cầm bóng bị bẩn và cũ để chụp hình, rồi đăng lên fanpage Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan (TVA). Sau đó, HLV Kiattipong Radchatagriengkai cho biết ban tổ chức xếp khách sạn quá xa địa điểm thi đấu, khiến Thái Lan mất gần 90 phút di chuyển trong buổi tập đầu tiên, tức nhiều hơn quy định trong điều lệ giải 60 phút.

Phụ công Winmonrat Thanapan (giữa) cầm bóng bị bẩn trong buổi tập của đội tuyển Thái Lan tại nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội ngày 29/7/2026, dẫn đến tranh cãi trước chặng một giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-Cup 2026. Ảnh: TVA

Những thông tin này khiến người hâm mộ Thái Lan cho rằng chủ nhà Việt Nam chuẩn bị thiếu chu đáo và phân biệt đối xử. Sự công kích giữa CĐV hai nước cũng leo thang.

Sau khi nắm được sự việc, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết những phản ánh từ phía Thái Lan chưa đúng với thực tế. Về bóng, ban tổ chức cung cấp bóng mới cho tất cả các đội. Bóng cũ mà VĐV Thái Lan cầm để chụp hình thuộc về đội trẻ Hóa chất Đức Giang được để tại nhà thi đấu Đông Anh, và không được sử dụng cho giải đấu.

Điều lệ giải quy định khách sạn lưu trú phải đạt tiêu chuẩn 5 sao. Ở những lần tổ chức trước tại Việt Nam, các đội được bố trí khách sạn La Thành, Hà Nội. Đến kỳ giải này, khu vực khách sạn có công trình sửa đường dẫn đến ban tổ chức lựa chọn khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh, cách địa điểm thi đấu 30 km, dành cho ba đội khách. Trong khi đó, Việt Nam ở khách sạn gần sân hơn nhưng không đủ tiêu chuẩn 5 sao.

"Thái Lan phải di chuyển dài ở buổi tập đầu tiên ngày 29/7 vì họ tính cả di chuyển từ sân bay Nội Bài", đại diện VFV cho biết. "Đến hôm sau, chúng tôi đã bố trí cho các đội khách tập tại sân của đội Kinh Bắc Bắc Ninh, cách khách sạn khoảng 10 phút".

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tại sân bay Nội Bài, Hà Nội ngày 29/7/2026. Ảnh: TVA

Sau khi VFV làm việc lại, phía Thái Lan đã nắm được tình hình. Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan cũng gửi thư xin lỗi VFV về những phát ngôn và thông tin chưa chính xác liên quan đến công tác tổ chức chặng một SEA V-Cup 2026.

Chủ tịch TVA Somporn Chaibangyang, đồng thời Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Đông Nam Á (SAVA), lấy làm tiếc với những việc đã xảy ra. "Với vai trò đơn vị đồng đăng cai SEA V-Cup, chúng tôi hiểu rất rõ những thách thức trong công tác tổ chức", ông Somporn viết. "Mục tiêu lớn nhất là tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và thúc đẩy phát triển bóng chuyền khu vực, thay vì tập trung vào thành tích".

TVA cho biết các đội khách cần ghi nhận và tôn trọng nỗ lực của chủ nhà. Nếu có vấn đề phát sinh, các đội cần thực hiện đúng quy trình, như thông qua Giám sát kỹ thuật để làm việc với ban tổ chức, thay vì vội vàng đưa thông tin lên truyền thông. Liên đoàn cũng khẳng định VFV không có nghĩa vụ phải đáp ứng mọi yêu cầu của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan.

"Chúng tôi sẽ nghiêm khắc nhắc nhở đội tuyển về phát ngôn và hành động vừa qua", thư của TVA có đoạn. "Những điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của bóng chuyền Đông Nam Á".

SEA V-Cup, tiền thân là ASEAN Grand Prix và SEA V-League, là giải đấu tổ chức từ năm 2019. Trừ năm 2022, giải đấu thường tổ chức hai chặng mỗi năm, chủ yếu tại Việt Nam và Thái Lan.

Thái Lan thống trị nội dung nữ với 8 lần vô địch chặng liên tiếp, trước khi Việt Nam ngắt mạch ở chặng hai năm 2025, được tổ chức tại Ninh Bình. Đến năm nay, Thái Lan vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Dù vắng một số trụ cột, họ có phong độ tốt khi đứng thứ 14 trong 18 đội tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ quốc tế FIVB Nations League 2026. Tại vòng bảng, Thái Lan thắng 3 và thua 9, trong đó có thắng Bulgaria 3-0, Canada 3-1 và Brazil, đội sau này là á quân, 3-0.