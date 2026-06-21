Nữ võ sĩ Hà Tĩnh giành 2 huy chương tại giải karate châu Á

(Baohatinh.vn) - Tại Giải Vô địch Karate châu Á 2026 đang diễn ra ở Indonesia, nữ võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm (quê Hà Tĩnh) đã đóng góp 2 tấm huy chương vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam.
Giải Vô địch Karate châu Á 2026 diễn ra từ ngày 18 - 21/6 với sự tham gia của 412 vận động viên đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây được coi là đợt kiểm tra phong độ quan trọng của các đội tuyển trước thềm Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20). Đội tuyển Karate Việt Nam tham dự giải với 20 võ sĩ.
Ở nội dung kumite (đối kháng) cá nhân nữ hạng cân 55kg, sau khi dừng bước ở bán kết, Hoàng Thị Mỹ Tâm bước vào trận tranh HCĐ gặp võ sĩ Mohsenian Masoumeh (Iran). Vận động viên sinh năm 2003, quê Thạch Lạc đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 để có tấm huy chương đầu tiên.
Tiếp đó, ở nội dung Kumite đồng đội nữ, Mỹ Tâm cùng các đồng đội Nguyễn Thị Ngoan, Đinh Thị Hương và Nguyễn Thị Diệu Ly thi đấu phối hợp hiệu quả, mang về thêm một tấm HCĐ cho đoàn Việt Nam.
Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế của thể thao thành tích cao Hà Tĩnh trên bản đồ quốc tế, mà còn là bước chạy đà quan trọng giúp Hoàng Thị Mỹ Tâm hướng tới mục tiêu "săn vàng" tại đấu trường ASIAD sắp tới.
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