Chelsea công bố cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử

Rogers ký hợp đồng 7 năm với đội chủ sân Stamford Bridge. Tiền đạo 23 tuổi này vừa trở về Anh hôm 20/6 sau chiến dịch World Cup 2026 cùng ĐTQG và lập tức có mặt tại London để làm thủ tục kiểm tra sức khỏe rồi ra mắt Chelsea ngày 21/7.

Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ 23 tuổi từ 18/7, vượt qua Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Anh. Trước đó, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh được cho chiếm ưu thế qua nhiều vòng đàm phán với Aston Villa.

Rogers ra mắt trong màu áo Chelsea tại trung tâm huấn luyện Cobham, London ngày 21/7. Ảnh: Chelsea FC

Một trong những yếu tố quan trọng khiến Rogers chọn Chelsea là cơ hội làm việc cùng tân HLV Xabi Alonso. Tiền vệ huyền thoại người Tây Ban Nha mới được bổ nhiệm sau mùa giải 2025-2026 thất vọng của Chelsea, với kỳ vọng đưa đội bóng trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League.

"Tôi rất phấn khích. Chelsea là CLB lớn nhất London và cũng là đội bóng tôi luôn ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ. Tôi tin tưởng vào dự án của HLV mới, chất lượng đội hình và hướng phát triển của CLB. Đó là lý do tôi có mặt ở đây", Rogers nói trên trang chủ Chelsea ngày 21/7.

Rogers vừa cùng tuyển Anh giành HC đồng World Cup 2026. Anh đá chính trong trận bán kết thua Argentina 1-2, trước khi cùng đội tuyển thắng Pháp 6-4 ở trận tranh hạng ba.

Gia nhập Aston Villa từ Middlesbrough vào tháng 1/2024, Rogers nhanh chóng khẳng định vị trí dưới thời HLV Unai Emery. Anh ghi 31 bàn qua 125 trận cho Aston Villa. Mùa trước, Rogers góp 14 bàn và 11 kiến tạo qua 55 trận, cùng đội vô địch Europa League và cán đích trong top 4 Ngoại hạng Anh. Nhờ đó, tiền đạo 23 tuổi được triệu tập dự World Cup 2026 - nơi anh có một kiến tạo qua 6 trận.

Rogers sở trường đá tiền đạo cánh. Nhưng anh cũng có thể đảm nhiệm vai trò hộ công hoặc trung phong, phù hợp với tiêu chí về một cầu thủ tấn công đa năng mà tân Alonso cần tại Chelsea.

Thương vụ Rogers là bản hợp đồng lớn nhất trong 4 năm tập đoàn Mỹ BlueCo tiếp quản Chelsea. Sau mùa giải 2025-2026 chỉ đứng thứ 10 Ngoại hạng Anh và bị PSG loại từ vòng 1/8 Champions League, Chelsea quyết thay đổi chiến lược chuyển nhượng, ưu tiên những cầu thủ có thể nâng tầm đội hình ngay lập tức.

Việc bổ nhiệm Alonso, cựu tiền vệ từng hai lần vô địch Champions League trong màu áo Liverpool và Real Madrid, cũng nằm trong kế hoạch thu hút các ngôi sao hàng đầu cập bến Stamford Bridge.

HLV Alonso chúc mừng Rogers sau khi anh ký hợp đồng với Chelsea. Ảnh: Chelsea FC

Rogers là tân binh thứ tư của Chelsea trong hè 2026, sau hậu vệ Marco Palestra, tiền đạo Emmanuel Emegha và cầu thủ chạy cánh Geovany Quenda. Trước đó, đội bóng thành London cũng từng theo đuổi tiền vệ Granit Xhaka của Sunderland nhưng không đạt thỏa thuận do hai bên bất đồng về mức phí chuyển nhượng.

Với mức giá 158 triệu USD, Rogers vượt qua đồng đội ở tuyển Anh Elliot Anderson - tiền vệ rời Nottingham Forest và chuyển đến Man City với mức phí 153 triệu USD, lập kỷ lục chuyển nhượng với một cầu thủ người Anh. Tiền đạo này cũng là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea, vượt mức 146 triệu USD mà CLB thành London từng trả cho Brighton để chiêu mộ tiền vệ Ecuador Moises Caicedo năm 2023.

Chelsea kỳ vọng Rogers sẽ trở thành hạt nhân trong quá trình tái thiết dưới thời Alonso, tương tự tầm ảnh hưởng mà Cole Palmer tạo ra kể từ khi chuyển đến từ Manchester City năm 2023.