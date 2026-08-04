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Thể thao kết nối cộng đồng, tưởng nhớ Đông các Đại học sỹ Trương Quốc Dụng

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Các hoạt động thể thao kỷ niệm 162 năm ngày mất của Đông các Đại học sỹ – Tiến sỹ Trương Quốc Dụng do UBND xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức nhằm thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân.

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Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 162 năm ngày mất của Đông các Đại học sỹ – Tiến sỹ Trương Quốc Dụng (1864-2026), sáng 4/8, UBND xã Thạch Khê tổ chức giải bóng chuyền nữ và giải cờ tướng.
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Giải bóng chuyền nữ thu hút 11 đội đến từ 11 thôn trên địa bàn xã tham gia tranh tài. Các đội được chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm.
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3 đội nhất 3 bảng và 1 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi trận bán kết, chung kết. Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã thi đấu, cống hiến cho người xem những pha bóng hấp dẫn.
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Diễn ra song song với giải bóng chuyền nữ, giải cờ tướng được tổ chức với sự tham gia của 22 VĐV đến từ 11 thôn trên địa bàn xã. Các VĐV được chia làm 2 bảng, thi đấu loại trực tiếp, 2 VĐV xuất sắc của 2 bảng sẽ vào thi đấu chung kết.
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Các VĐV tranh tài giải cờ tướng.
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Theo kế hoạch, giải cờ tướng diễn ra trong 1 ngày (4/8), giải bóng chuyền nữ trong 2 ngày (4-5/8). Các hoạt động thể thao là dịp để tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các thôn; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân.

Đông các Đại học sỹ Trương Quốc Dụng (1797-1864) sinh ra và lớn lên ở làng Phong Phú, nay là xã Thạch Khê (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Ông nổi tiếng là thần đồng từ nhỏ, 25 tuổi đỗ tú tài, 29 tuổi đỗ Tiến sỹ khoa Kỷ Sửu (1829).

Sau khi đỗ Tiến sĩ, ông được bổ nhiệm làm Tri phủ Tân Bình Gia Định (1830), năm sau được thăng Lang trung bộ Hình. Trải qua các triều vua: Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, ông đều giữ nhiều chức vụ quan trọng.

Năm 1834, ông cùng các vị đại thần Trương Minh Giảng, Nguyễn Xuân lập công lớn khi dẫn quân đánh đuổi giặc Xiêm La xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Nam. Sau khi giặc Pháp xâm lược nước ta, ông nhiều lần được triều đình cử làm tướng, dẫn quân ra Bắc đánh thắng nhiều trận. Tháng 6/1864, trong một trận đánh truy quét giặc ngoài biển ở đồn Quảng Yên (Quảng Ninh), quân ta thất thế, Trương Quốc Dụng cùng phó tướng Nguyễn Văn Giai (Nghệ An) và 380 binh sỹ hy sinh.

Sau khi mất, ông được vua Tự Đức ban tên thụy là Văn Nghị, truy phong hàm Đông các Đại học sĩ và ban cấp lụa, tiền để đưa quan tài về an táng tại quê nhà. Vua còn gửi Dụ văn và Chế văn về làng Phong Phú để phúng điếu.

Đền thờ Đông các Đại học sỹ Trương Quốc Dụng hiện ở thôn Long Phúc (xã Thạch Khê) được Nhân dân xây dựng từ sau khi ông mất, nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của người con kiệt xuất của quê hương. Năm 2009, đền và khu mộ của Đông các Đại học sỹ Trương Quốc Dụng được Bộ VH-TT&DL công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

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