Tay vợt 8 tuổi người Hà Tĩnh giành HCĐ giải cầu lông trẻ quốc gia

VĐV Trần Đình Minh Đăng (ngoài cùng bên phải) giành HCĐ Giải Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026.

Giải đấu diễn ra từ ngày 13-18/7 tại tỉnh Bắc Ninh, quy tụ 467 vận động viên (300 nam, 167 nữ) đến từ 26 đoàn thuộc các tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. Các tay vợt tranh tài ở 6 nhóm tuổi (U9, U11, U13, U15, U17 và U19) theo các nội dung thi đấu gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Ở nội dung đơn nam U9 có sự tham gia của VĐV người Hà Tĩnh là em Trần Đình Minh Đăng (SN 2018, học sinh Trường Tiểu học Ngô Đức Kế, xã Can Lộc) thuộc đội cầu lông thành phố Đà Nẵng. Trong các trận đấu, Minh Đăng thi đấu tự tin, bản lĩnh trước nhiều đối thủ mạnh để giành tấm huy chương đồng. Dù mới 8 tuổi, tay vợt quê Hà Tĩnh được đánh giá có nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng di chuyển linh hoạt cùng tinh thần thi đấu đầy tự tin.

Bén duyên với cầu lông từ năm 4 tuổi tại CLB Cầu lông Hiếu Nghèn Badminton, Minh Đăng sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với môn thể thao này. Nhờ sự chăm chỉ tập luyện, sự đồng hành của gia đình và các huấn luyện viên, em có bước tiến nhanh về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu.

Trước đó 1 tháng, tay vợt nhí này cũng giành huy chương đồng nội dung đơn nam U9 tại Giải Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026. Liên tiếp đứng trên bục nhận huy chương ở hai giải đấu cấp quốc gia cho thấy tố chất để phát triển và vươn xa trong tương lai nếu tiếp tục được đầu tư, đào tạo bài bản.