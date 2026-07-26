Bóng chuyền nam Việt Nam hạ Indonesia, gặp Thái Lan ở chung kết

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước chủ nhà Indonesia, thắng 3-1 để giành quyền vào chung kết chặng 2 SEA V.Cup, gặp Thái Lan.
Trước một Indonesia được đánh giá cao hơn, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam khởi đầu không thuận lợi. Đội bóng xứ vạn đảo tận dụng tốt những thời điểm quan trọng để giành chiến thắng 25-22 trong set đầu tiên, tạo ra lợi thế dẫn trước 1-0.
Tuy nhiên, các học trò của HLV Federico Rampazzo không để thất bại sớm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu. Với sự bình tĩnh, quyết tâm cùng khả năng phòng thủ được cải thiện, Việt Nam nhanh chóng trở lại. Set thứ hai chứng kiến màn giằng co hấp dẫn, trước khi đội tuyển Việt Nam thắng 25-22 để cân bằng tỷ số.
Bước sang set 3, Việt Nam càng chơi càng hay. Hàng chắn hoạt động hiệu quả, liên tục hóa giải các pha tấn công của Indonesia, trong khi các mũi chủ công duy trì khả năng ghi điểm ổn định. Chiến thắng 25-19 giúp Việt Nam vượt lên dẫn 2-1.
Ở set quyết định, ĐT Việt Nam tiếp tục thể hiện sự vượt trội. Các cầu thủ thi đấu đầy tự tin, tạo khoảng cách an toàn và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25-18, hoàn tất màn ngược dòng đầy cảm xúc.
Điểm sáng lớn nhất của Việt Nam nằm ở khả năng phòng thủ trên lưới khi hàng chắn ghi tới 14 điểm block. Bên cạnh đó, Ngọc Thuân tiếp tục là niềm hy vọng lớn với 23 điểm, góp công quan trọng vào chiến thắng chung cuộc.
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