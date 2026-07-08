Hà Tĩnh xếp thứ tư toàn đoàn tại giải thể thao người khuyết tật

(Baohatinh.vn) - Với thành tích 8 huy chương, đoàn Hà Tĩnh đã xếp thứ 4 toàn đoàn tại Giải Vô địch quốc gia các môn bơi, cờ vua người khuyết tật năm 2026.
Giải Vô địch quốc gia các môn bơi, cờ vua người khuyết tật năm 2026 do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 4 - 8/7/2026 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng.
Giải đấu quy tụ hơn 250 vận động viên đến từ 12 đoàn trên cả nước, tranh tài ở hai môn bơi và cờ vua. Trong đó, môn bơi có 144 vận động viên thi đấu ở 115 nội dung, môn cờ vua có 88 vận động viên tranh tài ở 36 nội dung.
Tham dự giải với 6 vận động viên, đoàn Hà Tĩnh ghi dấu ấn nhờ thành tích của vận động viên Đặng Văn Công khi xuất sắc giành 2 HCVở các nội dung 50m và 100m bơi ếch, đồng thời giành 2 HCB ở nội dung100m và 200m bơi tự do.
Vận động viên Trần Đình Bình cũng thi đấu nỗ lực, mang về 4 HCĐ ở các nội dung 50m và 400m bơi tự do; 50m và 100m bơi ếch.
Kết quả chung cuộc, đoàn thể thao người khuyết tật Hà Tĩnh đã giành 8 huy chương gồm: 2 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ, xếp thứ tư toàn đoàn ở môn bơi.
Giải đấu được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030, đồng thời tạo điều kiện để người khuyết tật được tập luyện, thi đấu thể thao, nâng cao sức khỏe, phát huy năng lực bản thân, tăng cường sự tự tin và hòa nhập cộng đồng.
Đây cũng là dịp để Ban Tổ chức đánh giá lực lượng, phát hiện những vận động viên triển vọng bổ sung cho đội tuyển thể thao người khuyết tật quốc gia trong thời gian tới.
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