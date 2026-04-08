Lực sĩ quê Hà Tĩnh giành HCB giải cử tạ người khuyết tật Châu Á - Châu Đại Dương

Giải vô địch Cử tạ người khuyết tật Châu Á - Châu Đại Dương năm nay quy tụ 249 vận động viên đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong những sự kiện quan trọng nhất của thể thao người khuyết tật khu vực trong năm 2026. Đây cũng là lần đầu tiên Bangkok đăng cai trở lại một giải quốc tế môn cử tạ người khuyết tật sau 5 năm, kể từ World Cup 2021, qua đó thu hút nhiều gương mặt hàng đầu châu lục và thế giới.

Ở nội dung thi đấu của Lê Văn Công, tấm Huy chương Vàng thuộc về lực sĩ Abdul Hadi (Indonesia) với mức tạ 179kg, trong khi vận động viên Yerbolat Karibay (Kazakhstan) giành Huy chương Đồng với thành tích 157kg.

Hình ảnh lực sĩ Lê Văn Công thi đấu ở hạng cân dưới 49kg, với mức tạ 163kg.

Dù đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp, Lê Văn Công vẫn duy trì phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu đáng nể. Tấm Huy chương Bạc tại giải lần này được là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của anh, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc tích lũy điểm số, hướng tới các mục tiêu lớn như Asian Para Games 2026 và Paralympic Games 2028.

Lực sĩ sinh tại Hà Tĩnh - Lê Văn Công được đánh giá là biểu tượng của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Anh từng làm nên lịch sử khi giành Huy chương Vàng tại Paralympic Rio 2016. Đây là tấm Huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại đấu trường Paralympic. Sau đó, anh tiếp tục mang về Huy chương Bạc tại Paralympic Tokyo 2020 (tổ chức năm 2021) và Huy chương đồng tại Paralympic Paris 2024.

Hình ảnh lực sĩ Lê Văn Công tại Lễ trao Huy chương.

Không những nổi bật với bảng thành tích ấn tượng, Lê Văn Công còn được ghi nhận bởi tinh thần vượt khó và sự cống hiến bền bỉ cho thể thao. Năm 2025, anh được trao Huân chương Vàng của Bộ Thanh niên và Thể thao Pháp, một phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân có đóng góp tiêu biểu, lan tỏa giá trị nhân văn trong thể thao.

Tấm Huy chương Bạc tại Bangkok một lần nữa cho thấy ý chí kiên cường và khát vọng chinh phục đỉnh cao của lực sĩ 42 tuổi, đồng thời tiếp thêm động lực cho thể thao người khuyết tật Việt Nam trên hành trình vươn tầm quốc tế.