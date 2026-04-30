Thể thao

Muôn màu thể thao

Ấn tượng chương trình đồng diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Đại hội TDTT

Ngọc Thắng - Thuý Hiền
(Baohatinh.vn) - Chương trình đồng diễn nghệ thuật khai mạc Đại hội TDTT tỉnh với chủ đề "Hà Tĩnh hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới” là bức thông điệp ngợi ca truyền thống văn hóa, thể thao của tỉnh nhà.

Tối 29/4, lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 đã được tổ chức long trọng tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Chương trình gồm 2 phần: phần lễ và phần đồng diễn nghệ thuật TDTT với sự tham gia của khoảng 2.500 người.
Điểm nhấn tại lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật TDTT với chủ đề "Hà Tĩnh hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới” do NSND Hồng Lựu , nghệ sỹ thổi sáo Lê Thanh Xuân, nghệ sĩ đàn tranh Chu Thủy Anh cùng các em học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, các VĐV xiếc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, diễn viên Học viện Múa Việt Nam, CLB Karate Võ đường Hùng Quân Hà Tĩnh biểu diễn.
Nội dung phần đồng diễn nghệ thuật gồm 3 chương: Chương I với tựa đề "Hà Tĩnh truyền thống văn hóa - cách mạng" giới thiệu về vùng đất học, đất hiền tài, có truyền thống cách mạng và nhiều danh thắng nổi tiếng.
Các màn biểu diễn phác hoạ lên mảnh đất Hà Tĩnh đầy nắng gió đã chắt chiu tinh hoa của trời đất, kết tụ khí thiêng non nước, hun đúc nên cốt cách con người bền gan vững chí, sâu nặng nghĩa tình; luôn có truyền thống đoàn kết, chịu thương chịu khó, giàu lòng yêu quê hương, đất nước, kiên cường, bất khuất trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
Chương II với tựa đề "TDTT Hà Tĩnh khát vọng vươn lên - chinh phục đỉnh cao mới". Các tiết mục đồng diễn mang đến cái nhìn tổng thể về sự phát triển của phong trào TDTT quần chúng. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác đào tạo VĐV đã được tỉnh quan tâm đầu tư.
Trên lĩnh vực thể thao thành tích cao, Hà Tĩnh đã có những bước tiến vượt bậc, đặc biệt giai đoạn 2021–2025 có bước bứt phá ấn tượng. Số lượng huy chương tăng đều qua các năm; nhiều môn như karate, đua thuyền, điền kinh duy trì vị trí trong tốp đầu toàn quốc. Đội bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được thành lập khiến không khí thể thao Hà Tĩnh thêm náo nức với những trận cầu đỉnh cao.
Hiện tại, thể thao thành tích cao Hà Tĩnh có 10 bộ môn với tổng cộng 312 VĐV. Trong số này, có 13 VĐV đang khoác áo đội tuyển quốc gia, 20 VĐV đang khoác áo đội tuyển trẻ quốc gia. Nhiều VĐV Hà Tĩnh đã trở thành trụ cột ở các đội tuyển, xuất sắc giành thành tích cao ở cấp độ châu lục và thế giới. Năm 2025, thể thao thành tích cao giành 276 huy chương trên các đấu trường trong và ngoài nước.
Thành quả này tiếp thêm cho các vận động viên, huấn luyện viên phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực rèn luyện, học tập, phát huy tài năng để giành nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần đưa thể thao Hà Tĩnh vươn lên tầm cao mới.
Đại hội TDTT toàn quốc năm 2026, đoàn Thể thao Hà Tĩnh phấn đấu giữ top 10 các đoàn dẫn đầu toàn quốc.
Màn biểu diễn đặc sắc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Chương III với tựa đề “Hà Tĩnh hội nhập bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng” khép lại chương trình nghệ thuật với hình ảnh Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của các bậc tiền nhân, vững bước trên chặng đường mới, thực hiện khát vọng phát triển nhanh và bền vững.
Màn đồng diễn đã chuyển tới khán giả thông điệp: Với tư duy, tầm nhìn và động lực mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đang chung sức, đồng lòng, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

#Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh #Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
Tôi là nữ huấn luyện viên thể hình: 5 năm bền bỉ với đam mê và kỷ luật

Tôi làm nghề huấn luyện viên gym ở tuổi 58

5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
Trước "giờ G" Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 20/3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được triển khai đồng bộ, hoàn tất theo kế hoạch.
Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.