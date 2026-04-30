Ấn tượng chương trình đồng diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Đại hội TDTT

(Baohatinh.vn) - Chương trình đồng diễn nghệ thuật khai mạc Đại hội TDTT tỉnh với chủ đề "Hà Tĩnh hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới” là bức thông điệp ngợi ca truyền thống văn hóa, thể thao của tỉnh nhà.
Trên lĩnh vực thể thao thành tích cao, Hà Tĩnh đã có những bước tiến vượt bậc, đặc biệt giai đoạn 2021–2025 có bước bứt phá ấn tượng. Số lượng huy chương tăng đều qua các năm; nhiều môn như karate, đua thuyền, điền kinh duy trì vị trí trong tốp đầu toàn quốc. Đội bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được thành lập khiến không khí thể thao Hà Tĩnh thêm náo nức với những trận cầu đỉnh cao.
Màn biểu diễn đặc sắc của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 2002, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào giai đoạn tập luyện cho Giải Pencak Silat châu Á năm 2026. Phong độ ổn định cùng lòng quyết tâm, cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.
Tại Giải vô địch Cử tạ người khuyết tật Châu Á - Châu Đại Dương 2026 đang diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) từ ngày 7 đến 12/4, lực sĩ Lê Văn Công (quê Hà Tĩnh) tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành HCB hạng cân dưới 49kg.
5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh phổ thông Hà Tĩnh năm học 2025-2026 góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố năng khiếu thể thao học đường.
Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 20/3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được triển khai đồng bộ, hoàn tất theo kế hoạch.
Hội thao Công nhân viên chức - lao động lần thứ XI của Công ty Điện lực Hà Tĩnh thu hút 307 vận động viên tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.