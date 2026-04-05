Formosa Hà Tĩnh tổ chức hoạt động thể thao hưởng ứng Ngày Gia đình

Thu Trang
(Baohatinh.vn) - Hoạt động không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Sáng 5/4, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) tổ chức hoạt động chạy bộ, đi bộ hưởng ứng Ngày Gia đình năm 2026. Hoạt động thu hút hơn 500 cán bộ, công nhân viên và người thân tham gia.
Ngay từ sáng sớm, không khí sôi động lan tỏa trên các tuyến đường.
Hoạt động diễn ra với lộ trình khoảng 4,4 km trong khuôn viên công ty. Để đảm bảo hoạt động thể thao diễn ra an toàn, tuyến “Đại lộ xe đạp” trong khu vực được hạn chế phương tiện lưu thông từ 5h đến 10h cùng ngày.
Các thành viên trong mỗi gia đình cùng nhau tham gia hoạt động, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp.
Những bước chạy đều đặn, đầy năng lượng, ghi dấu một ngày ý nghĩa của đại gia đình Formosa Hà Tĩnh.
Mục đích của hoạt động không phải là thứ tự ganh đua mà là sự thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm vui sinh hoạt tập thể của mỗi thành viên và gia đình công nhân lao động.
Lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh tham gia hoạt động đi bộ.
Nụ cười rạng rỡ của người tham gia khi hoàn thành lộ trình.
Sau khi kết thúc đường chạy, các vận động viên tham gia được phát các phần quà, suất ăn miễn phí...
....cùng con em di chuyển về khu gian hàng ẩm thực và trò chơi trong không khí rộn ràng.
Hoạt động chạy bộ, đi bộ hưởng ứng Ngày Gia đình năm 2026 không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Formosa Hà Tĩnh.

#Formosa Hà Tĩnh #Ngày Gia đình 2026 #Formosa Hà Tĩnh hưởng ứng Ngày Gia đình

Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
Trước "giờ G" Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 20/3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được triển khai đồng bộ, hoàn tất theo kế hoạch.
Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.
Tôi là nữ xạ thủ

Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.
World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

Nếu Iran không thể tham dự World Cup 2026 vì bất ổn an ninh, điều lệ FIFA cho phép thay thế bằng đội khác thuộc khu vực châu Á hoặc một phương án hoàn toàn bất đắc dĩ.
Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

Lá thăm vòng 1/8 Champions League tạo nên hai nhánh đấu trái ngược khi Liverpool được xem là có hành trình gian nan bậc nhất, còn Arsenal mở ra con đường dễ thở hơn tới Budapest.