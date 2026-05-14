22 đội tranh tài tại Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X năm 2026 là dịp để các VĐV có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, góp phần cổ vũ phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Sáng 14/5, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X năm 2026.

Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X năm 2026 có sự góp mặt của 22 đội đến từ 22 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các đội được chia làm 8 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Kết thúc vòng bảng, 16 đội bóng có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại trực tiếp (vòng 1/8) để chọn ra 8 đội vào tứ kết, sau đó là vòng bán kết và chung kết.
Giải đấu diễn ra từ ngày 14 đến 16/5. Đây là dịp để các VĐV có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, góp phần cổ vũ phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Trong ảnh: Đại biểu và đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội dự giải.
Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã bước vào thi đấu, cống hiến cho khán giả những pha bóng hấp dẫn, kịch tính.
Với tinh thần thể thao cao thượng, các VĐV đã nỗ lực hết mình, quyết tâm giành thành tích cao nhất. Dự kiến lễ bế mạc, trao giải sẽ diễn ra vào chiều 16/5.

Bóng chuyền nữ là môn thi đấu cuối cùng tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X năm 2026. Trước đó, 14 môn đã tổ chức thi đấu xong gồm: việt dã, bóng chuyền nam, bóng chuyền bãi biển nam, bóng chuyền bãi biển nữ, karate, cờ vua, bóng đá nữ, cầu lông, bóng bàn, kéo co nam, kéo co nữ, pickleball, quần vợt, bóng đá nam.

Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Tối 29/4, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Chương trình gồm phần nghi thức và phần đồng diễn nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hứa hẹn mang đến không gian sôi động, giàu bản sắc.
Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.
9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

Một mùa giải thất vọng đẩy Liverpool vào cuộc thanh lọc lực lượng lớn, với hàng loạt trụ cột đứng trước nguy cơ rời Anfield.
Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
Tôi là nữ huấn luyện viên thể hình: 5 năm bền bỉ với đam mê và kỷ luật

5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
