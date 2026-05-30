World Cup 2026: Tiệc bóng đá giữa những khung giờ khắc nghiệt với người hâm mộ Việt Nam

Người hâm mộ Hà Tĩnh theo dõi lịch thi đấu World Cup 2026.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại 3 quốc gia gồm: Mỹ, Canada và Mexico với sự tham gia của 48 đội tuyển quốc gia. Việc giải đấu được tổ chức trải dài trên nhiều địa điểm ở Bắc Mỹ, đồng nghĩa với sự chênh lệch múi giờ lớn, khiến người hâm mộ Việt Nam gặp không ít bất lợi để theo dõi các trận đấu. Theo lịch dự kiến, các trận vòng bảng diễn ra ở nhiều khung giờ như 2h, 5h, 8h - 9h sáng, 11h trưa theo giờ Việt Nam.

Tại Hà Tĩnh, sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng đang dần lan tỏa dù lịch thi đấu bị đánh giá là khá khó theo dõi. Những ngày qua, nhiều cửa hàng đã bày bán lịch thi đấu, áo đấu các đội tuyển. Tại các quán cà phê, người dân bắt đầu bàn luận về các trận cầu đáng chú ý, dự đoán ứng viên vô địch cũng như tính toán chuyện thức khuya theo dõi các trận đấu.

Anh Nguyễn Tuấn Vũ "đau đầu" với lịch thi đấu World Cup năm nay.

Bên cạnh sự háo hức, không ít người hâm mộ cũng thừa nhận sẽ khó có thể đồng hành trọn vẹn cùng World Cup 2026 vì rào cản thời gian. Anh Nguyễn Tuấn Vũ (trú phường Thành Sen) chia sẻ: “World Cup năm nay tổ chức ở nhiều quốc gia nên các khung giờ thi đấu với khán giả Việt Nam không thật sự thuận lợi. Tôi mê World Cup từ nhỏ nên chắc chắn vẫn sẽ theo dõi, nhưng kỳ này giờ giấc thật sự khá khó. Những trận lúc 2h sáng còn cố được, còn đá 5h hay 8h sáng thì gần như không thể vì tôi còn phải đi làm”.

Nếu World Cup 2022 từng tạo nên những đêm bóng đá “vừa đẹp giờ vừa đẹp cảm xúc”, thì kỳ World Cup này đang "gây khó" cho nhiều người hâm mộ Việt Nam, nhất là những người đi làm. Bởi vậy, World Cup 2026 được dự báo sẽ tạo nên làn sóng xem lại highlight mạnh chưa từng có tại Việt Nam. Không phải ai cũng đủ sức “cày” xuyên suốt hơn một tháng giải đấu. Điều đáng nói, nhiều quán cà phê cũng sẽ rơi vào cảnh vắng khách xem bóng đá ở các trận đấu quá muộn hoặc quá sớm.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có tới 48 đội tuyển, tăng 16 đội so với 32 đội trước đây. Điều đó kéo theo số trận tăng lên 104 trận và thời gian tổ chức kéo dài gần 40 ngày. Nếu muốn theo dõi đầy đủ các trận cầu hấp dẫn, người hâm mộ gần như phải chấp nhận đảo lộn đồng hồ sinh học.

Sân vận động AT&T tại thành phố Arlington, bang Texas (Mỹ) 1 trong những nơi diễn ra các trận đấu tại World Cup 2026. Ảnh: Internet.

Dẫu vậy, sức hút của World Cup vẫn là điều khó cưỡng với người hâm mộ bóng đá. Những trận cầu lớn của Brazil, Argentina, Pháp, Anh hay các màn so tài ở vòng knock-out vẫn đủ sức khiến hàng triệu người thức đêm theo dõi.

Anh Trần Trung Thông (SN 1994, trú phường Hà Huy Tập) cho biết: “World Cup là giải đấu 4 năm mới có một lần nên tôi vẫn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để xem những trận cầu hấp dẫn, đặc biệt là các trận đấu lớn ở vòng knock-out. Năm nay, tôi sẽ cổ vũ đội tuyển Argentina và hy vọng họ tiếp tục thi đấu ấn tượng. Dù giờ thi đấu khá bất tiện nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ theo dõi và cổ vũ đội bóng mình yêu thích”.

Bóng đá luôn có sức hút rất riêng. Người hâm mộ có thể than “khó xem”, nhưng khi trái bóng bắt đầu lăn, nhiều người vẫn sẽ pha cà phê, chuẩn bị mì gói và tiếp tục những đêm trắng quen thuộc. World Cup 2026, vì thế, có thể là kỳ World Cup “mệt nhất” với khán giả Việt Nam, nhưng cũng hứa hẹn mang đến một mùa hè bóng đá giàu cảm xúc.

Lịch thi đấu World Cup 2026. Ảnh: Báo Lao Động.

