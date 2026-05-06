Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải bóng đá nam - nữ năm 2026

Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.
Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 2002, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào giai đoạn tập luyện cho Giải Pencak Silat châu Á năm 2026. Phong độ ổn định cùng lòng quyết tâm, cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.
Tại Giải vô địch Cử tạ người khuyết tật Châu Á - Châu Đại Dương 2026 đang diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) từ ngày 7 đến 12/4, lực sĩ Lê Văn Công (quê Hà Tĩnh) tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành HCB hạng cân dưới 49kg.
5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh phổ thông Hà Tĩnh năm học 2025-2026 góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố năng khiếu thể thao học đường.
Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 20/3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được triển khai đồng bộ, hoàn tất theo kế hoạch.