Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Muôn màu thể thao

Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải bóng đá nam - nữ năm 2026

P.Q
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức giải bóng đá nam - nữ năm 2026 góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết trong người lao động.

bqbht_br_aa-7921.jpg
Ngày 5/5, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá nam – nữ hưởng ứng Tháng công nhân năm 2026.
bqbht_br_ea.jpg
Tham dự giải đấu có 12 đội bóng nam và 5 đội bóng nữ đến từ 8 công đoàn bộ phận trong toàn công ty. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5/5 - 20/5, với 33 trận đấu hứa hẹn đầy hấp dẫn, kịch tính.
bqbht_br_ca.jpg
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng các đội bóng.
bqbht_br_ba.jpg
Các trận đấu diễn ra trong khung giờ từ 18h – 20h hằng ngày. Đây là hoạt động thể thao thường niên đầy ý nghĩa được Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức. Trong ảnh: Lãnh đạo công ty trao cờ lưu niệm cho các đội bóng.
bqbht_br_z7794224415005-99ec55145d4abea2bad0aa23d2aab0aaa.jpg
Giải đấu không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, mà còn là dịp để tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đoàn viên, người lao động trong toàn công ty.

Tin liên quan

Tags:

#Công ty Formosa Hà Tĩnh #Công đoàn Công ty Formosa Hà Tĩnh #Công ty Formosa tuyển dụng

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.
9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

Một mùa giải thất vọng đẩy Liverpool vào cuộc thanh lọc lực lượng lớn, với hàng loạt trụ cột đứng trước nguy cơ rời Anfield.
Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
Tôi là nữ huấn luyện viên thể hình: 5 năm bền bỉ với đam mê và kỷ luật

Tôi làm nghề huấn luyện viên gym ở tuổi 58

5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
Trước "giờ G" Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Trước "giờ G" Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 20/3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được triển khai đồng bộ, hoàn tất theo kế hoạch.