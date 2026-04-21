Dàn ngôi sao vượt mốc 100 triệu euro

Lamine Yamal, Erling Haaland và Kylian Mbappe là ba trong số những cầu thủ được định giá cao nhất thế giới hiện tại, theo Transfermarkt.

Lamine Yamal (Barcelona): Tài năng của Barcelona là cầu thủ được Transfermarkt định giá cao nhất thế giới (200 triệu euro), nhờ màn trình diễn bùng nổ trong hai năm qua cùng tiềm năng phát triển rất lớn.
Erling Haaland (Manchester City): Có cùng mức định giá 200 triệu euro như Yamal, Haaland tiếp tục khẳng định khả năng săn bàn đáng nể và tràn trề cơ hội giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League mùa này.
Kylian Mbappe (Real Madrid): Tiền đạo người Pháp trở thành đầu tàu trên hàng công của “Los Blancos” và cán mốc định giá 200 triệu euro.
Pedri (Barcelona): Ở tuổi 23, Pedri được định giá 150 triệu euro, con số phản ánh rõ tầm quan trọng của anh trong hệ thống của HLV Hansi Flick.
Vinicius Junior (Real Madrid): Tương tự mức định giá của Pedri, Vinicius vẫn là mũi nhọn lợi hại của đội bóng Hoàng gia, dù phong độ không còn bùng nổ như trước.
Jude Bellingham (Real Madrid): Tiền vệ người Anh được định giá 140 triệu euro, sở hữu tiềm năng lớn và là ngòi nổ quan trọng của Real trong hai năm qua.
Michael Olise (Bayern Munich): Ngôi sao người Pháp có bước thăng tiến vượt bậc, được định giá 140 triệu euro nhờ khả năng kiến tạo và ghi bàn ấn tượng.
Jamal Musiala (Bayern Munich): Trở lại sau chấn thương, Musiala vẫn là tài năng sáng giá của bóng đá Đức với mức định giá 130 triệu euro.
Bukayo Saka (Arsenal): Tiền đạo người Anh là cầu thủ đắt giá nhất của Arsenal (120 triệu euro) nhưng chưa thể vươn tầm trở thành ngôi sao số một của tuyển Anh.
Federico Valverde (Real Madrid) và Elliot Anderson (Nottingham Forest) cùng được định giá 120 triệu euro.
Ở nhóm 110 triệu euro có 5 gương mặt gồm Vitinha, Joao Neves (cùng Paris Saint-Germain), Florian Wirtz (Liverpool), Cole Palmer và Moises Caicedo (cùng Chelsea).
Tôi làm nghề huấn luyện viên gym ở tuổi 58

5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
Trước "giờ G" Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 20/3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được triển khai đồng bộ, hoàn tất theo kế hoạch.
Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.
Tôi là nữ xạ thủ

Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.
World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

Nếu Iran không thể tham dự World Cup 2026 vì bất ổn an ninh, điều lệ FIFA cho phép thay thế bằng đội khác thuộc khu vực châu Á hoặc một phương án hoàn toàn bất đắc dĩ.