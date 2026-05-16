Xã Hương Sơn vô địch Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh

Cầu thủ Indonesia bị cấm 3 năm vì đá kungfu vào lưng đối phương 01/05/2026 16:03 LĐBĐ Indonesia đưa ra án cấm từ 1 đến 3 năm cho 8 cầu thủ, liên quan vụ ẩu đả trong trận Dewa United thắng Bhayangkara FC 2-1 ở giải U20 Indonesia hôm 19/4.

Ấn tượng chương trình đồng diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Đại hội TDTT 30/04/2026 05:05 Chương trình đồng diễn nghệ thuật khai mạc Đại hội TDTT tỉnh với chủ đề "Hà Tĩnh hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới” là bức thông điệp ngợi ca truyền thống văn hóa, thể thao của tỉnh nhà.

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 29/04/2026 22:34 Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 là dịp để biểu dương, tôn vinh các lực lượng tiêu biểu tham gia phong trào TDTT các cấp. Qua đó, đánh giá chất lượng công tác TDTT quần chúng, phát hiện các nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.

Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X 29/04/2026 20:00 Tối 29/4, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Chương trình gồm phần nghi thức và phần đồng diễn nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hứa hẹn mang đến không gian sôi động, giàu bản sắc.

Đảm bảo lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X diễn ra trang trọng, thành công 28/04/2026 22:46 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 đề nghị ê-kíp thực hiện chương trình tiếp thu các ý kiến, tiếp tục soát xét, hoàn thiện chương trình lễ khai mạc đảm bảo chất lượng.

Sôi nổi Giải Golf Hà Tĩnh mở rộng năm 2026 tranh cúp Hùng Vương 26/04/2026 20:26 Giải Golf Hà Tĩnh mở rộng năm 2026 tranh cúp Hùng Vương quy tụ gần 150 golfer tham gia, là sân chơi bổ ích nhằm rèn luyện thể thao, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các hội viên trong cộng đồng golf.

Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X 24/04/2026 14:21 Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.

Gay cấn màn đẩy gậy tại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 24/04/2026 12:05 Tham gia giải đẩy gậy nam - nữ chào mừng lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026 có 11 đội, với 44 vận động viên đến từ các TDP trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Dàn ngôi sao vượt mốc 100 triệu euro 21/04/2026 15:20 Lamine Yamal, Erling Haaland và Kylian Mbappe là ba trong số những cầu thủ được định giá cao nhất thế giới hiện tại, theo Transfermarkt.

Sôi nổi Giải Pickleball Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng ở Hà Tĩnh 18/04/2026 20:04 Giải đấu góp phần cổ vũ, động viên phong trào thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị trong khối.

Kỳ thủ Khương Duy sắp giành thêm chuẩn Đại kiện tướng 18/04/2026 05:39 Kỳ thủ 15 tuổi Đầu Khương Duy dẫn đầu sau bảy vòng giải cờ vua Bangkok Mở rộng, tiến sát chuẩn Đại kiện tướng thứ hai.

9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool 17/04/2026 04:05 Một mùa giải thất vọng đẩy Liverpool vào cuộc thanh lọc lực lượng lớn, với hàng loạt trụ cột đứng trước nguy cơ rời Anfield.

Hà Tĩnh giành 4 huy chương tại giải Kickboxing toàn quốc 12/04/2026 15:09 Tại Giải Vô địch các đội mạnh Kickboxing toàn quốc năm 2026, diễn ra từ ngày 4–12/4 tại Hà Nội, đoàn Hà Tĩnh có 5 vận động viên tham gia và giành được 4 huy chương.

Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức 11/04/2026 10:46 Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".

Các cua-rơ cúp "Non sông liền một dải" đua chặng qua Hà Tĩnh 09/04/2026 08:33 Sáng 9/4, các cua-rơ Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh - "Non sông liền một dải" lần thứ 38 năm 2026 có hành trình qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh.

Nữ võ sĩ Pencak Silat Hà Tĩnh chạy đua cho mục tiêu vô địch châu Á 09/04/2026 06:13 VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 2002, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào giai đoạn tập luyện cho Giải Pencak Silat châu Á năm 2026. Phong độ ổn định cùng lòng quyết tâm, cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục bảo vệ thành công tấm huy chương vàng.

Lực sĩ quê Hà Tĩnh giành HCB giải cử tạ người khuyết tật Châu Á - Châu Đại Dương 08/04/2026 16:29 Tại Giải vô địch Cử tạ người khuyết tật Châu Á - Châu Đại Dương 2026 đang diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) từ ngày 7 đến 12/4, lực sĩ Lê Văn Công (quê Hà Tĩnh) tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành HCB hạng cân dưới 49kg.

Việt Nam xếp trên Thái Lan sau lượt trận ra quân giải Futsal Đông Nam Á 07/04/2026 06:43 Đội tuyển Futsal Việt Nam xếp trên chủ nhà Thái Lan sau lượt trận ra quân bảng A Futsal Đông Nam Á 2026 sau khi có chiến thắng đậm 4-0 trước đội tuyển Myanmar.

Tôi làm nghề huấn luyện viên gym ở tuổi 58 06/04/2026 13:34 5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.

Formosa Hà Tĩnh tổ chức hoạt động thể thao hưởng ứng Ngày Gia đình 05/04/2026 11:50 Hoạt động không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty Formosa Hà Tĩnh.

Trò chuyện cùng 2 "kình ngư nhí" ghi dấu ấn vàng trên đường đua xanh 04/04/2026 15:24 Với niềm đam mê bơi lội, 2 “kình ngư nhí” Lê Ngọc Minh Trang và Trần Ngọc Minh (THCS Lê Văn Thiêm) đã xuất sắc giành 4 HCV tại Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh phổ thông Hà Tĩnh.

Gần 200 cán bộ, nhân viên Vietcombank Khu vực IV tranh tài Pickleball 04/04/2026 11:33 Giải Pickleball Vietcombank Khu vực IV năm 2026 do Vietcombank Hà Tĩnh tổ chức đã quy tụ gần 200 vận động viên, tạo không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết.

Xuất hiện nhiều VĐV tiêu biểu tại Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh phổ thông Hà Tĩnh 01/04/2026 17:30 Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh phổ thông Hà Tĩnh năm học 2025-2026 góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố năng khiếu thể thao học đường.

48 đội có vé dự World Cup 2026 01/04/2026 12:35 World Cup 2026 xác định được 48 đội chính thức có vé dự giải đấu diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico vào hè này.

Đội tuyển Việt Nam trở lại Top 100 FIFA 01/04/2026 08:48 Đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc nhờ trận thắng Malaysia 3-1 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, để vươn lên thứ 99 thế giới.

Cô gái nhỏ bản lĩnh và "cú đúp" huy chương vàng ấn tượng 30/03/2026 14:14 Giành “cú đúp” HCV tại Đại hội Điền kinh – Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) gây ấn tượng bởi nghị lực vượt khó và ý chí theo đuổi đam mê.

Thể thao Hà Tĩnh giành 4 HCV tại các giải vô địch quốc gia 29/03/2026 10:23 Tại các giải Marathon, Pencak Silat quốc gia, VĐV đoàn Hà Tĩnh đã thi đấu xuất sắc, giành 4 HCV cùng 1 HCB và 1 HCĐ.

Chuyện những “Gia đình thể thao” ở Hà Tĩnh 27/03/2026 14:00 Với niềm đam mê vận động, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã trở thành những hạt nhân tích cực, góp phần lan tỏa phong trào thể thao quần chúng, gắn kết trong cộng đồng.

Thể thao Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vị thế 27/03/2026 05:17 Bằng sự kiên trì, nỗ lực và khát khao chinh phục vinh quang của các thế hệ đội ngũ HLV và VĐV, thể thao thành tích cao Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn để vươn mình.