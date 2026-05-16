Xã Hương Sơn vô địch Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X năm 2026 đã kết thúc tốt đẹp với chức vô địch thuộc về xã Hương Sơn.

Chiều 16/5, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức lễ bế mạc Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X năm 2026.

Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X năm 2026 có sự góp mặt của 22 đội đến từ 22 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Các đội được chia làm 8 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Kết thúc vòng bảng, 16 đội bóng có thành tích tốt nhất vào vòng loại trực tiếp (vòng 1/8) để chọn ra 8 đội vào tứ kết, sau đó là vòng bán kết và chung kết.
Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, 2 đội bóng xã Hương Sơn và phường Thành Sen xuất sắc lọt vào trận chung kết. Cả hai đội thi đấu đầy nỗ lực, cống hiến những pha bóng hấp dẫn. Chung cuộc đội bóng xã Hương Sơn giành chiến thắng với tỷ số 2-0.
Giải đấu là dịp để các VĐV có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, góp phần cổ vũ phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Trong ảnh: Đông đảo khán giả đến nhà thi đấu cổ vũ cho các đội bóng.
Kết thúc trận chung kết, Ban Tổ chức tiến hành trao giải cho các đội. Theo đó, giải nhất thuộc về xã Hương Sơn; giải nhì thuộc về đội phường Thành Sen; các đội xã Cẩm Bình và xã Mai Phụ đồng giải ba.
Giải phong cách thuộc về đội phường Sông Trí.
Ban Tổ chức trao giải cá nhân cho các VĐV xuất sắc.

