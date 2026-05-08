Vòng bảng Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc: Hà Tĩnh thiếu vắng một số trụ cột

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Trước thềm vòng bảng Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 khởi tranh, đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh gặp tổn thất về lực lượng. Ban huấn luyện đã phải bổ sung các cầu thủ trẻ.

Bóng chuyền nam Hà Tĩnh không tăng cường ngoại binh lẫn nội binh tại vòng bảng Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026.

Theo dự kiến, vòng bảng Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 16/5 – 30/5 tại tỉnh Điện Biên, thu hút 23 đội bóng nam, nữ tham dự. Ở mỗi nội dung, Ban Tổ chức sẽ bốc thăm phân bảng đấu, 8 đội bóng nam và 7 đội bóng nữ có kết quả tốt nhất sẽ giành vé tham dự vòng chung kết dự kiến diễn ra tại Thái Nguyên từ ngày 17 - 27/12.

Thời điểm này, đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh đang có chuyến tập huấn tại Ninh Bình. Theo HLV trưởng Trần Đăng Thành, trước ngày giải đấu khởi tranh, đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh đang gặp khó khăn về mặt lực lượng.

Theo đó, đội bóng sẽ không có sự phục vụ của chủ công Trần Đức Hạnh khi anh đã chia tay đội bóng, bên cạnh đó phụ công Đoàn Thanh Lãm nghỉ thi đấu vì lý do sức khoẻ.

Đây là hai sự vắng mặt rất đáng tiếc của đội bóng. Trần Đức Hạnh là đội trưởng CLB trong nhiều năm. Anh là một trong những cây ghi điểm chủ lực của đội trong nhiều năm, là điểm tựa tinh thần cho đồng đội trong mỗi trận đấu.

Trong khi đó, Đoàn Thanh Lãm cũng là trụ cột trong những mùa giải vừa qua. Chơi ở vị trí phụ công, tay đập này luôn có những pha đánh bóng với tốc độ nhanh. Việc anh vắng mặt trong đội hình Hà Tĩnh khiến sức tấn công vị trí phụ công giảm sút.

Cùng đó, do không thuê nội binh nên đội bóng không có sự phục vụ của những VĐV từng khoác áo CLB những mùa giải trước đó như: libero Lê Văn Lâm, phụ công Dương Ngọc Danh, chủ công Vũ Quang Khơi.

Đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh sẽ chờ đợi vào các trụ cột như: Đinh Văn Phương, Phan Minh Chiến, Nguyễn Văn Nam...

HLV trưởng Trần Đăng Thành cho hay: “Tại vòng bảng, đội bóng không tăng cường nội binh và ngoại binh. Để đủ quân số thi đấu, ban huấn luyện đã bổ sung một số cầu thủ trẻ. Những VĐV nhiều kinh nghiệm như: Đinh Văn Phương, Phan Minh Chiến, Nguyễn Văn Nam, Trần Anh Thiện sẽ là trụ cột của đội, có nhiệm vụ dìu dắt các cầu thủ trẻ thi đấu. Dù khó khăn nhưng toàn đội đang nỗ lực tập luyện, quyết tâm giành vé vào vòng chung kết”.

Theo kế hoach, ngày 11/5, bóng chuyền nam Hà Tĩnh sẽ di chuyển ra Điện Biên để tập làm quen sân trước khi bước vào thi đấu chính thức.

23 đội bóng tham dự vòng bảng Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026

Nội dung nam (12 đội): Tây Ninh, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, trẻ Biên Phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, trẻ Đà Nẵng, Quân khu 3, Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội, SHK Life Khánh Hòa, Công an Phú Thọ, trẻ Ninh Bình và TP Đồng Nai.

Nội dung nữ (11 đội): Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Phú Thọ, trẻ Binh chủng Thông tin, trẻ Ninh Bình, Đắk Lắk, Vĩnh Long và trẻ Hà Nội.

