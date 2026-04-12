Hà Tĩnh giành 4 huy chương tại giải Kickboxing toàn quốc

Ái Vân
(Baohatinh.vn) - Tại Giải Vô địch các đội mạnh Kickboxing toàn quốc năm 2026, diễn ra từ ngày 4–12/4 tại Hà Nội, đoàn Hà Tĩnh có 5 vận động viên tham gia và giành được 4 huy chương.

Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Kickboxing Việt Nam và UBND xã Hát Môn (Hà Nội) tổ chức, thu hút hơn 300 vận động viên đến từ 27 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

bqbht_br_vdv-le-huu-hoang.jpg
VĐV Lê Hữu Hoàng giành HCĐ hạng cân 67kg

Các vận động viên Hà Tĩnh giành huy chương gồm: Nguyễn Thị Mỹ giành huy chương bạc hạng cân 54kg; các huy chương đồng thuộc về Phan Thị Thu Hà (hạng cân 60kg), Trần Thị Ngọc Linh (hạng cân 57kg) và Lê Hữu Hoàng (hạng cân 67kg).

bqbht_br_vdv-nguyen-thi-my.jpg
VĐV Nguyễn Thị Mỹ giành huy chương bạc hạng cân 54kg

Đây không chỉ là dịp để các vận động viên trên toàn quốc thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ mà còn là cơ hội để cơ quan chuyên môn tuyển chọn những gương mặt xuất sắc cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các đấu trường quốc tế, trong đó có SEA Games 34 năm 2027.

Đối với Hà Tĩnh, kickboxing là môn thể thao mới được đưa vào tập luyện và thi đấu; điều kiện tập luyện còn hạn chế, lực lượng vận động viên còn mỏng. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm và chiến thuật thi đấu hợp lý, các vận động viên đã bước đầu khẳng định vị thế, cho thấy tiềm năng phát triển của bộ môn trong thời gian tới.

