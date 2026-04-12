Hà Tĩnh giành 4 huy chương tại giải Kickboxing toàn quốc

Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Kickboxing Việt Nam và UBND xã Hát Môn (Hà Nội) tổ chức, thu hút hơn 300 vận động viên đến từ 27 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Các vận động viên Hà Tĩnh giành huy chương gồm: Nguyễn Thị Mỹ giành huy chương bạc hạng cân 54kg; các huy chương đồng thuộc về Phan Thị Thu Hà (hạng cân 60kg), Trần Thị Ngọc Linh (hạng cân 57kg) và Lê Hữu Hoàng (hạng cân 67kg).

Đây không chỉ là dịp để các vận động viên trên toàn quốc thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ mà còn là cơ hội để cơ quan chuyên môn tuyển chọn những gương mặt xuất sắc cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các đấu trường quốc tế, trong đó có SEA Games 34 năm 2027.