Quốc Duy, Đức Hạnh tranh tài tại Giải Bóng chuyền nam xã Tiên Điền

(Baohatinh.vn) - Giải Bóng chuyền nam xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) mở rộng có sự góp mặt của nhiều “ngoại binh” như Nguyễn Văn Quốc Duy, Trần Đức Hạnh, Lê Công Tuấn Huy... Giải đấu diễn ra hết sức sôi nổi với nhiều pha bóng đẹp, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.

Sáng 16/5, tại Khu du lịch Xuân Thành, xã Tiên Điền tổ chức khai mạc Giải Bóng chuyền nam các đội mạnh năm 2026.
Giải đấu có sự tham gia của hơn 60 VĐV đến từ 6 đội bóng của các xã: Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải, Cổ Đạm và Agribank Hà Tĩnh, TEAM Xuân Thành.
Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm chọn ra 4 đội xuất sắc nhất vào chơi các trận bán kết và chung kết. Trong ảnh: Đội bóng xã Cổ Đạm thi đấu với đội bóng xã Nghi Xuân.
Nhằm nâng cao chất lượng giải đấu, mỗi đội bóng được chiêu mộ thêm 3 vận động viên đến từ các đội bóng chuyền chuyên nghiệp trong, ngoài tỉnh. Trong ảnh: Đội bóng Agribank Hà Tĩnh thi đấu với đội bóng xã Tiên Điền.
Theo đó, đã có 18 "ngoại binh" tham gia giải đấu, trong có nhiều cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng như: Nguyễn Văn Quốc Duy, Trần Đức Hạnh, Lê Trung Thành, Trần Anh Tú, Nguyễn Huỳnh Anh Phi, Thái Bá Nguyên, Lê Công Tuấn Huy....
Các cầu thủ thi đấu sôi nổi với tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến nhiều pha bóng đẹp trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 16 -17/5. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong mùa du lịch biển Xuân Thành năm 2026. Trong ảnh: Đông đảo người dân đến xem và cổ vũ cho các đội bóng.

Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 là dịp để biểu dương, tôn vinh các lực lượng tiêu biểu tham gia phong trào TDTT các cấp. Qua đó, đánh giá chất lượng công tác TDTT quần chúng, phát hiện các nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.
Tối 29/4, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Chương trình gồm phần nghi thức và phần đồng diễn nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hứa hẹn mang đến không gian sôi động, giàu bản sắc.
Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.
Một mùa giải thất vọng đẩy Liverpool vào cuộc thanh lọc lực lượng lớn, với hàng loạt trụ cột đứng trước nguy cơ rời Anfield.
Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
5 năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, bà Đặng Thị Như Ngọc (SN 1968, phường Thành Sen) hiểu rằng, phía sau những buổi tập là câu chuyện của kỷ luật, đam mê và cả những nỗ lực vượt qua định kiến. Đó cũng là hành trình từng bước khẳng định mình trong một môi trường không dễ dàng với phụ nữ.
Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
