Xã Kỳ Anh vô địch Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh 2026

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban tổ chức và tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cao thượng của các đội đã mang đến cho giải đấu những trận bóng hay, hấp dẫn, kịch tính, góp phần tạo nên một mùa giải chất lượng và chuyên môn cao. Giải đấu cũng được truyền thông mạnh mẽ và phát trực tiếp 100% các trận đấu trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn và các trang mạng xã hội, các kênh thông tin truyền thông, góp phần lan tỏa rộng rãi đến người hâm mộ.

Thông qua giải, đoàn viên, thanh niên các địa phương có cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời phát huy năng khiếu, rèn luyện thể chất. Đây cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên trẻ tiềm năng cho phong trào bóng chuyền của tỉnh. Thành công của giải đấu góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng thời góp phần cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.