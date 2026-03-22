Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Muôn màu thể thao

Xã Kỳ Anh vô địch Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh 2026

Đình Nhất
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 2 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 đã thành công tốt đẹp với chức vô địch thuộc về đội xã Kỳ Anh.

Chiều 22/3, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh lần thứ XXIII năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự lễ bế mạc và trao giải cho các đội.

bqbht_br_aimg-5882.jpg
Sau 2 ngày tranh tài, đội bóng chuyền xã Kỳ Anh và đội Công an Hà Tĩnh đã xuất sắc ghi tên mình vào trận chung kết giải đấu.
bqbht_br_aimg-5892.jpg
Với tinh thần quyết tâm cao, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt.
bqbht_br_aimg-5900.jpg
Vận động viên 2 đội giằng co nhau từng điểm số.
bqbht_br_aimg-5911.jpg
Khán giả như "bùng nổ" theo những pha bóng gay cấn.
bqbht_br_aimg-5901.jpg
Chung cuộc, đội xã Kỳ Anh đã xuất sắc giành chiến thắng, lên ngôi vô địch.
bqbht_br_aimg-5996.jpg
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải nhất và cúp vô địch cho đội xã Kỳ Anh.
bqbht_br_aimg-5986.jpg
Đội Công an Hà Tĩnh giành giải nhì.
bqbht_br_aimg-5976.jpg
bqbht_br_aimg-5979.jpg
Các đội xã Nghi Xuân và xã Sơn Giang đồng giải ba.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban tổ chức và tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cao thượng của các đội đã mang đến cho giải đấu những trận bóng hay, hấp dẫn, kịch tính, góp phần tạo nên một mùa giải chất lượng và chuyên môn cao. Giải đấu cũng được truyền thông mạnh mẽ và phát trực tiếp 100% các trận đấu trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn và các trang mạng xã hội, các kênh thông tin truyền thông, góp phần lan tỏa rộng rãi đến người hâm mộ.

Thông qua giải, đoàn viên, thanh niên các địa phương có cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời phát huy năng khiếu, rèn luyện thể chất. Đây cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên trẻ tiềm năng cho phong trào bóng chuyền của tỉnh. Thành công của giải đấu góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đồng thời góp phần cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Tags:

#bóng chuyền #Hà Tĩnh #Kỳ Anh #thể thao #bóng chuyền nam

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tôi là nữ xạ thủ

Tôi là nữ xạ thủ

Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.
World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

Nếu Iran không thể tham dự World Cup 2026 vì bất ổn an ninh, điều lệ FIFA cho phép thay thế bằng đội khác thuộc khu vực châu Á hoặc một phương án hoàn toàn bất đắc dĩ.
Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

Lá thăm vòng 1/8 Champions League tạo nên hai nhánh đấu trái ngược khi Liverpool được xem là có hành trình gian nan bậc nhất, còn Arsenal mở ra con đường dễ thở hơn tới Budapest.
Tranh tài đua thuyền trên sông La

Tranh tài đua thuyền trên sông La

Lễ hội đua thuyền truyền thống thôn Bến Hến của xã Đức Minh (Hà Tĩnh) là hoạt động văn hóa đặc sắc đầu xuân, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa.
Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ

Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ

Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân tại các địa phương ở Hà Tĩnh không chỉ giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan những ngày đầu năm mới.
“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp

“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp

Nhỏ bé nhưng đầy nội lực, Lê Thị Lam - chân chạy được mệnh danh là “ốc tiêu” của điền kinh Hà Tĩnh đã gây tiếng vang trong giới điền kinh Việt Nam năm 2025 khi giành tới 5 tấm huy chương trong 1 giải đấu, đồng thời có thêm nhiều thành tích ấn tượng tại các giải marathon phong trào.
Nguyễn Trung Cường và câu chuyện phía sau những tấm huy chương

Nguyễn Trung Cường và câu chuyện phía sau những tấm huy chương

Giữa ánh đèn rực sáng của sân vận động tại SEA Games 33, Nguyễn Trung Cường một mình băng băng về đích ở nội dung 3.000m vượt rào nam. Đó là khoảnh khắc của vinh quang, của một nhà vô địch Đông Nam Á. Và phía sau bước chạy mạnh mẽ ấy là cả một hành trình dài, bắt đầu từ ruộng đồng nghèo khó ở xã Kỳ Thượng.