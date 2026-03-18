Công an Hà Tĩnh vô địch Giải Bóng chuyền cụm thi đua số 5

Việt Nam thắng Đức, vô địch billiard đồng đội thế giới 02/03/2026 05:41 Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự giúp Việt Nam lần thứ hai vô địch carom 3 băng đồng đội thế giới, sau khi thắng Đức ở chung kết.

Cơ thủ quê Hà Tĩnh thắng "huyền thoại billiards", đưa Việt Nam vào chung kết thế giới 01/03/2026 21:22 Cơ thủ quê Hà Tĩnh Trần Quyết Chiến có màn “song kiếm hợp bích” đỉnh cao với Thanh Tự để đưa tuyển Việt Nam vào chung kết giải đồng đội thế giới 2026.

Cơ thủ quê Hà Tĩnh và đồng đội vào bán kết billiard đồng đội thế giới 01/03/2026 11:00 Trần Quyết Chiến (quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Trần Thanh Tự giúp Việt Nam loại cựu vương Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết carom 3 băng đồng đội thế giới 2026.

7 đội tranh tài Giải Bóng chuyền nam thanh niên cụm số 1 28/02/2026 15:53 Giải Bóng chuyền nam thanh niên cụm số 1 (tỉnh Hà Tĩnh) là dịp để các VĐV có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khoẻ, góp phần cổ vũ phong trào "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Bác sĩ nói về cú ngã gãy cổ khiến đô vật tử vong ở hội làng đầu năm 28/02/2026 10:16 Sự việc xảy ra tại hội vật cổ truyền làng Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội), sau pha bị đối thủ lật ngược ngay trên sới đấu, một đô vật 44 tuổi đã không may tử vong dù được cấp cứu.

Cuba không được Mỹ cấp thị thực dự Giải vô địch Bóng chày thế giới 28/02/2026 05:05 Chính phủ Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho 8 thành viên trong đội tuyển quốc gia của nước này tham dự Giải vô địch Bóng chày thế giới lần thứ 6.

Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League 27/02/2026 20:08 Lá thăm vòng 1/8 Champions League tạo nên hai nhánh đấu trái ngược khi Liverpool được xem là có hành trình gian nan bậc nhất, còn Arsenal mở ra con đường dễ thở hơn tới Budapest.

Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT phường Nam Hồng Lĩnh 27/02/2026 12:45 Các vận động viên tham gia Đại hội TDTT phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lần thứ I năm 2026 tranh tài ở 6 nội dung thi đấu.

Hôm nay bốc thăm vòng 1/8 Champions League 27/02/2026 06:35 Lễ bốc thăm vòng 1/8 và xác định nhánh tứ kết, bán kết Champions League, diễn ra lúc 18h hôm nay, theo giờ Hà Nội tại trụ sở UEFA ở Nyon.

FIFA lên tiếng về khả năng dời World Cup 2026 khỏi Mexico 26/02/2026 05:05 Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino, khẳng định không lo ngại về khả năng phải dời các trận đấu ở World Cup 2026 khỏi Mexico, bất chấp làn sóng bạo lực băng đảng bùng phát gần đây.

Vui hội đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố 24/02/2026 11:54 Lễ hội Đua thuyền trên sông Ngàn Phố (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) là hoạt động trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2026.

6 đội tranh tài Giải Bóng chuyền nam thanh niên cụm số 6 24/02/2026 09:34 Giải Bóng chuyền nam thanh niên cụm số 6 (tỉnh Hà Tĩnh) thu hút 6 đội bóng tham gia tranh tài, cống hiến cho khán giả những pha bóng kịch tính, hấp dẫn.

Cô gái vàng viết nên kỳ tích cho điền kinh Hà Tĩnh 23/02/2026 16:40 “Hat-trick” HCV SEA Games 33 của VĐV Nguyễn Thị Ngọc không chỉ mang vinh quang cho Tổ quốc mà còn khẳng định vị thế mới của điền kinh Hà Tĩnh trên đấu trường khu vực.

Tranh tài đua thuyền trên sông La 23/02/2026 10:35 Lễ hội đua thuyền truyền thống thôn Bến Hến của xã Đức Minh (Hà Tĩnh) là hoạt động văn hóa đặc sắc đầu xuân, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa.

Hành trình 60 triệu năm của những khối đá curling tại Olympic mùa Đông 2026 22/02/2026 17:49 Mọi khối đá curling trong môn bi đá trên băng tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 đều được chế tác duy nhất từ loại đá hoa cương quý hiếm khai thác tại Ailsa Craig, một hòn đảo núi lửa nhỏ nằm ngoài khơi phía Tây Scotland.

Cười sảng khoái với các trò chơi độc đáo ở đình Hoa Vân Hải 21/02/2026 12:57 Các trò chơi dân gian độc đáo diễn ra ở đình Hoa Vân Hải (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) mang lại không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và bảo tồn văn hóa truyền thống.

Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ 21/02/2026 11:37 Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân tại các địa phương ở Hà Tĩnh không chỉ giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan những ngày đầu năm mới.

Gặp gỡ nhà vô địch thế giới Pencak silat người Hà Tĩnh dịp đầu năm 19/02/2026 14:07 Trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh dịp đầu xuân, nhà vô địch thế giới Pencak silat Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 2002, trú phường Sông Trí) đã chia sẻ về năm 2025 với nhiều cảm xúc và bật mí những mục tiêu trong năm mới.

“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp 19/02/2026 06:07 Nhỏ bé nhưng đầy nội lực, Lê Thị Lam - chân chạy được mệnh danh là “ốc tiêu” của điền kinh Hà Tĩnh đã gây tiếng vang trong giới điền kinh Việt Nam năm 2025 khi giành tới 5 tấm huy chương trong 1 giải đấu, đồng thời có thêm nhiều thành tích ấn tượng tại các giải marathon phong trào.

Nguyễn Trung Cường và câu chuyện phía sau những tấm huy chương 17/02/2026 14:30 Giữa ánh đèn rực sáng của sân vận động tại SEA Games 33, Nguyễn Trung Cường một mình băng băng về đích ở nội dung 3.000m vượt rào nam. Đó là khoảnh khắc của vinh quang, của một nhà vô địch Đông Nam Á. Và phía sau bước chạy mạnh mẽ ấy là cả một hành trình dài, bắt đầu từ ruộng đồng nghèo khó ở xã Kỳ Thượng.

Nhiều giải đấu thể thao hấp dẫn đầu Xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh 17/02/2026 08:28 Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh vừa công bố các giải thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh, trong đó có bóng chuyền, kéo co, cờ thẻ.

Barca dậy sóng vì đề nghị 300 triệu euro 17/02/2026 07:59 Lamine Yamal được một CLB hỏi mua với mức giá chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

Tranh cãi gay gắt về hành vi gian lận ở Olympic 15/02/2026 11:51 Ở môn bi đá trên băng (curling) tại Olympic mùa Đông 2026, đội Canada đã bị đội Thụy Điển tố cáo hành vi gian lận. Điều này tạo nên tranh cãi gay gắt.

Lời khai của cặp đôi esports Thái Lan gian lận ở trận gặp Việt Nam 14/02/2026 18:05 Wasarin Naraphat và Cheerio đã lập kế hoạch lừa dối cộng đồng esports trong thời gian dài, trước khi bị phát giác tại SEA Games 33.

MU vượt Real Madrid vào top 10 đội mạnh nhất thế giới hiện tại 14/02/2026 05:08 MU trở lại top 10 bảng xếp hạng sức mạnh toàn cầu của Opta, thậm chí vượt qua cả Real Madrid.

MU đưa Locatelli vào tầm ngắm 06/02/2026 07:39 Manchester United liên hệ với người đại diện của Manuel Locatelli, đưa tiền vệ Juventus vào danh sách ứng viên thay thế Casemiro trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè tới.

Mức giá để Ronaldo rời Al Nassr 03/02/2026 06:56 Cristiano Ronaldo đứng trước khả năng chia tay Al Nassr ngay trong kỳ chuyển nhượng hè tới.

Đình Bắc đoạt thêm giải thưởng U23 châu Á 31/01/2026 07:20 Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được xướng tên "Cầu thủ gây ấn tượng nhất" giải U23 châu Á 2026, theo bình chọn của độc giả trang chủ AFC.

Trung Quốc cấm trọn đời 73 nhân vật bóng đá 30/01/2026 06:21 Trung Quốc cấm trọn đời 73 cá nhân tham gia các hoạt động bóng đá, trừ điểm 13 CLB hàng đầu vì tiêu cực và dàn xếp tỷ số.