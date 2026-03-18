Công an Hà Tĩnh vô địch Giải Bóng chuyền cụm thi đua số 5

(Baohatinh.vn) - Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính, đơn vị Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xuất sắc giành chức vô địch Giải Bóng chuyền nam mở rộng Cụm thi đua số 5, Bộ Công an.

Chiều 18/3, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc Giải Bóng chuyền nam mở rộng Cụm thi đua số 5, Bộ Công an.

bqbht_br_aimg-5085.jpg
Giải Bóng chuyền nam mở rộng Cụm thi đua số 5, Bộ Công an thu hút gần 100 vận động viên, huấn luyện viên tới từ các đội bóng chuyền công an 5 tỉnh trong cụm, gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị cùng đội khách mời Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tham gia. Giải đấu diễn ra từ ngày 17-18/3.
bqbht_br_aimg-5095.jpg
Sau 2 ngày thi đấu, đội Công an Hà Tĩnh và Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để lọt vào trận chung kết.
bqbht_br_aimg-5093.jpg
Dù bị dẫn trước 2 hiệp đấu nhưng đội Công an Hà Tĩnh đã kịp thời lấy lại tinh thần để tạo ra cuộc lội ngược dòng mãn nhãn.
bqbht_br_aimg-5115.jpg
Sau 5 hiệp đấu diễn ra giằng co, Công an Hà Tĩnh đã bứt phá đúng lúc để vươn lên giành chiến thắng với tỷ số 3-2.
bqbht_br_aimgm1264.jpg
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải nhất và cúp vô địch cho đội Công an Hà Tĩnh.
bqbht_br_aimgm1258.jpg
Đội Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh giành giải nhì.
bqbht_br_aimgm1254.jpg
Các đội Công an Quảng Trị và Công an Nghệ An đồng giải ba.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

Lá thăm vòng 1/8 Champions League tạo nên hai nhánh đấu trái ngược khi Liverpool được xem là có hành trình gian nan bậc nhất, còn Arsenal mở ra con đường dễ thở hơn tới Budapest.
Tranh tài đua thuyền trên sông La

Tranh tài đua thuyền trên sông La

Lễ hội đua thuyền truyền thống thôn Bến Hến của xã Đức Minh (Hà Tĩnh) là hoạt động văn hóa đặc sắc đầu xuân, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa.
Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ

Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ

Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân tại các địa phương ở Hà Tĩnh không chỉ giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan những ngày đầu năm mới.
“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp

“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp

Nhỏ bé nhưng đầy nội lực, Lê Thị Lam - chân chạy được mệnh danh là “ốc tiêu” của điền kinh Hà Tĩnh đã gây tiếng vang trong giới điền kinh Việt Nam năm 2025 khi giành tới 5 tấm huy chương trong 1 giải đấu, đồng thời có thêm nhiều thành tích ấn tượng tại các giải marathon phong trào.
Nguyễn Trung Cường và câu chuyện phía sau những tấm huy chương

Nguyễn Trung Cường và câu chuyện phía sau những tấm huy chương

Giữa ánh đèn rực sáng của sân vận động tại SEA Games 33, Nguyễn Trung Cường một mình băng băng về đích ở nội dung 3.000m vượt rào nam. Đó là khoảnh khắc của vinh quang, của một nhà vô địch Đông Nam Á. Và phía sau bước chạy mạnh mẽ ấy là cả một hành trình dài, bắt đầu từ ruộng đồng nghèo khó ở xã Kỳ Thượng.
MU đưa Locatelli vào tầm ngắm

MU đưa Locatelli vào tầm ngắm

Manchester United liên hệ với người đại diện của Manuel Locatelli, đưa tiền vệ Juventus vào danh sách ứng viên thay thế Casemiro trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè tới.