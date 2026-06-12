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Kết nối đam mê qua những mùa World Cup

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - World Cup là ngày hội được mong chờ nhất của người hâm mộ bóng đá thế giới. Với nhiều thế hệ người Hà Tĩnh, những đêm thức trắng bên chiếc tivi cũ chập chờn, những lần cả xóm tập trung dõi theo trái bóng tròn đã trở thành ký ức đẹp.

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Ông Huệ theo dõi lịch thi đấu World Cup 2026 để sắp xếp thời gian theo dõi các trận đấu.

Khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức diễn ra, ông Nguyễn Bá Huệ (SN 1964, trú xã Yên Hòa) không giấu được sự háo hức. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, ông lại mở điện thoại xem thông tin về lịch thi đấu của các đội tuyển yêu thích, thậm chí kiểm tra lại chiếc tivi trong phòng khách để chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ lỡ bất kỳ trận cầu nào.

Ông Huệ cho hay, ông xem kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1986. Đó là năm giải đấu được tổ chức tại Mexico. Kể từ đó đến nay, ông chưa bao giờ bỏ sót kỳ World Cup nào.

Ông Huệ nhớ lại: “Khi ấy, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tivi chưa phổ biến như bây giờ. Để xem được các trận đấu, tôi phải đi bộ gần 5 km đến nhà người thân. Gần như cả xóm tập trung lại một nhà, cùng góp chung bình ắc quy để mở tivi, mua thêm lạc luộc về vừa ăn vừa xem. Tiếng reo hò vang lên mỗi khi có bàn thắng, những cuộc tranh luận sôi nổi sau trận đấu hay cảm giác hồi hộp trước giờ bóng lăn đã trở thành ký ức đẹp của chúng tôi. World Cup khi đó không chỉ là bóng đá mà còn là dịp để bà con làng xóm gặp gỡ, sẻ chia niềm vui sau những giờ lao động vất vả”.

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Những kỳ World Cup xem qua tivi đen trắng đã trở thành ký ức không thể nào quên với nhiều người hâm mộ. Ảnh minh hoạ, nguồn internet.

Suốt 40 năm trôi qua, ông Huệ đã theo dõi 10 kỳ World Cup và bắt đầu theo dõi kỳ World Cup thứ 11. Trong đó, ông nhớ nhất là vòng chung kết World Cup năm 2006. Khi đó, đội tuyển yêu thích của ông là Pháp bước vào trận chung kết gặp đội tuyển Ý. Khi trận đấu diễn ra đến phút 110 của hiệp phụ, thần tượng của ông là Zinedine Zidane bất ngờ húc đầu vào ngực hậu vệ đội bạn Marco Materazzi. “Zidane bị truất quyền thi đấu, Pháp thất bại trước Ý ở loạt sút luân lưu với tỷ số 3-5. Khoảnh khắc đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi” - ông Huệ chia sẻ.

Theo dòng chảy thời gian, cách thưởng thức World Cup đã có nhiều đổi thay. Nếu thế hệ đi trước nhớ về những đêm cả xóm quây quần bên chiếc tivi cũ thì với nhiều người trẻ hôm nay, World Cup lại gắn với điện thoại thông minh, mạng xã hội và những cuộc tranh luận sôi nổi sau mỗi trận đấu. Dù không còn cảnh hàng chục người chen chúc trước một màn hình như ngày xưa, sự háo hức chờ đợi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn hiện hữu trong lòng nhiều bạn trẻ.

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Anh Tuấn Vũ (áo đen) cùng bạn bè bàn luận về World Cup 2026.

Với anh Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1992, trú phường Thành Sen), World Cup 2014 là ký ức không thể nào quên. Là người hâm mộ cuồng nhiệt của Argentina và Lionel Messi, anh đã thức trắng nhiều đêm để theo dõi hành trình của đội bóng Nam Mỹ trên đất Brazil.

“Đó là kỳ World Cup đầu tiên tôi theo dõi gần như trọn vẹn. Argentina vào đến trận chung kết, và tôi tin Messi sẽ nâng được cúp vàng. Nhưng khi Mario Götze ghi bàn ở hiệp phụ giúp Đức giành chiến thắng, tôi thực sự rất buồn. Nhìn Messi lặng lẽ bước qua chiếc cúp vô địch, tôi cũng nghẹn ngào” - anh Vũ chia sẻ.

Sau 8 năm chờ đợi, cuối cùng anh Vũ đã được sống trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một người hâm mộ. Đêm Argentina đánh bại Pháp để vô địch World Cup 2022, anh và nhóm bạn đã vỡ òa cảm xúc.

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Người hâm mộ Hà Tĩnh gặp gỡ, trò chuyện về World Cup 2026 tại các quán cà phê.

Không chỉ là câu chuyện của riêng từng cá nhân, World Cup còn là sợi dây kết nối các thành viên trong gia đình. Khi tiếng bình luận viên vang lên từ chiếc tivi giữa phòng khách, cả gia đình ông Võ Tá Dũng (SN 1957, trú phường Thành Sen) lại quây quần bên nhau. Người thích Brazil, người yêu Argentina, người hâm mộ Đức hay Pháp. Dù cổ vũ cho những đội bóng khác nhau nhưng tất cả đều chung niềm đam mê với trái bóng tròn.

Với nhiều gia đình, trong nhịp sống hiện đại bận rộn, World Cup là một trong số ít dịp để các thành viên có thêm thời gian quây quần bên nhau. Những cuộc trò chuyện về bóng đá, những tiếng cười hay cảm xúc vỡ òa sau mỗi trận đấu đã trở thành ký ức đẹp.

Ông Võ Tá Dũng chia sẻ: “Nhà tôi có 3 thế hệ cùng yêu bóng đá. Chúng tôi thích không khí sôi động của ngày hội túc cầu, các con thì háo hức chờ những trận cầu đỉnh cao, còn các cháu lại mê những ngôi sao nổi tiếng. Mỗi mùa World Cup về, những bữa cơm gia đình thường kéo dài hơn bởi mọi người cùng trò chuyện, dự đoán kết quả và chia sẻ cảm xúc. Với tôi, World Cup không chỉ là bóng đá mà còn là dịp để các thành viên trong nhà quây quần, gắn kết".

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World Cup là dịp để các thành viên gia đình ông Dũng (áo đỏ) quây quần bên nhau, đồng thời là dịp để ông gặp gỡ, giao lưu cùng bạn bè, hàng xóm (Trong ảnh: Ông Dũng cùng bạn bè, hàng xóm theo dõi một trận giao hữu trước thềm World Cup).

Ngoài ra, căn nhà của ông Dũng từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu bóng đá trong TDP mỗi dịp có các giải đấu lớn. Kỳ World Cup năm nay, gia đình ông tiếp tục mở cửa đón bạn bè, hàng xóm đến cùng theo dõi, cổ vũ cho các đội tuyển, từ đó cùng sẻ chia niềm đam mê và có thêm những kỷ niệm đẹp.

Mỗi mùa World Cup đi qua lại để lại những câu chuyện riêng, những cảm xúc riêng nhưng tựu trung đều là niềm vui, sự háo hức và tình yêu dành cho môn thể thao vua. Từ những đêm cả xóm quây quần bên một chiếc tivi đến những trận đấu được theo dõi qua điện thoại thông minh, World Cup đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.

World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh, mở ra hành trình mới với những trận cầu đỉnh cao, những bất ngờ và những câu chuyện đầy cảm xúc. Và biết đâu, nhiều năm sau, vòng chung kết năm nay sẽ lại được nhắc đến như một trong những kỳ World Cup đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người yêu bóng đá.

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#World Cup 2026 #Lịch thi đấu Worl Cup 2026 #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

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