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Hôm nay khai mạc World Cup 2026

Nguyễn Hà (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Hôm nay 11/6, lễ khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mexico City. Ngay sau khai mạc là trận mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi trong khuôn khổ bảng A.

World Cup 2026 được tổ chức 3 lễ khai mạc trước 3 trận đấu đầu tiên ở mỗi nước chủ nhà. Đây là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử giải đấu danh giá nhất hành tinh.

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Sân Azteca ở thủ đô Mexico City (Mexico) là nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc và trận khai mạc World Cup 2026. (Ảnh: Reuters).

Cụ thể, lễ khai mạc đầu tiên của World Cup 2026 diễn ra tại thủ đô Mexico City (Mexico), trước trận chủ nhà Mexico vs Nam Phi rạng sáng ngày 12/6 (giờ Việt Nam).

Rạng sáng 13/6 (giờ Việt Nam), lễ khai mạc thứ hai sẽ diễn ra tại Toronto (Canada), ngay trước trận đấu vòng bảng giữa ĐT chủ nhà Canada và Bosnia & Herzegovina.

Cuối cùng, sự kiện khai mạc thứ ba sẽ được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ), diễn ra trước trận đấu mở màn của ĐT Mỹ gặp Paraguay vào sáng 13/6 (giờ Việt Nam).

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Bản sao Cup vô địch World Cup được trưng bày trước trận tứ kết giữa Croatia và Brazil, thuộc khuôn khổ World Cup, tại sân Education City ở Al Rayyan, Qatar, ngày 9/12/2022. Ảnh: AP

Lễ khai mạc đầu tiên bắt đầu lúc 0h30 rạng sáng 12/6 theo giờ Việt Nam, tức 90 phút trước giờ bóng lăn trong trận chủ nhà Mexico gặp Nam Phi (lúc 2h thứ Sáu, ngày 12/6, giờ Việt Nam). Đại diện nước chủ nhà, ca sĩ Alejandro Fernandez sẽ trình diễn quốc ca Mexico, trong khi Tyla thể hiện quốc ca Nam Phi. Đại sứ World Cup 2026, nữ diễn viên Salma Hayek cũng sẽ xuất hiện để chào mừng người hâm mộ đến Mexico City. Chương trình còn có màn kết hợp giữa Ryan Castro và J Balvin, cùng dàn nghệ sĩ góp mặt trong album chính thức của giải như Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana và Shakira.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7, là kỳ World Cup có sự khác biệt lớn so với lịch sử. Tham dự giải đấu năm nay có 48 đội được chia thành 12 bảng. 104 trận đấu sẽ diễn ra tại 3 nước đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico. Trong 16 sân thi đấu, có 11 sân ở Mỹ, 3 sân ở Mexico và 2 sân ở Canada.

World Cup 2026 tổ chức trên lãnh thổ ba quốc gia với 16 thành phố chủ nhà sẽ tạo nên những thách thức chưa từng có về di chuyển. Nhiều đội tuyển có thể phải thực hiện các chuyến bay kéo dài hàng giờ giữa các trận đấu vòng bảng, trong khi khoảng cách giữa các địa điểm thi đấu lên tới hàng nghìn km.

Cùng đó, các đội sẽ phải thích nghi với sự khác biệt về múi giờ, độ cao và điều kiện khí hậu. Một số sân vận động tại Mexico nằm ở độ cao trên 2.000 m, trong khi nhiều thành phố của Mỹ dự kiến ghi nhận nền nhiệt mùa hè vượt 30 độ C.

Trước giờ bóng lăn, siêu máy tính Opta dự đoán, Tây Ban Nha là ứng viên nặng ký nhất với 16,1% cơ hội vô địch. Xếp sau là Pháp (13%), Anh (11,2%), Argentina (10,4%), Bồ Đào Nha (7%).

Người hâm mộ ở Việt Nam có thể theo dõi World Cup 2026 trên các nền tảng của VTV sau khi đài truyền hình quốc gia sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu.

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