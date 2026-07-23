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Kết quả bốc thăm ASIAD 2026: Việt Nam vào bảng đấu bất ngờ

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Trưa 23/7, kết quả bốc thăm đưa Olympic Việt Nam nằm cùng bảng C với Uzbekistan, Philippines và Kuwait ở Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) 2026.

Trưa 23/7, kết quả bốc thăm đưa Olympic Việt Nam nằm cùng bảng C với Uzbekistan, Philippines và Kuwait ở Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) 2026.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam tại Asiad 2026. Đồ họa: The Asean Football.
Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam tại Asiad 2026. Đồ họa: The Asean Football.

Ở nội dung bóng đá nam, ASIAD 2026 quy tụ 15 đội tuyển, được chia thành 4 bảng đấu, trong đó có một bảng chỉ gồm 3 đội. Nhờ nằm trong nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, Việt Nam tránh được những ứng viên hàng đầu ngay từ vòng bảng. Kết quả bốc thăm sau đó cũng giúp Việt Nam tránh được hai đối thủ mạnh là Olympic Thái Lan (nhóm hạt giống số 2) và Iran (nhóm số 3).

Đối thủ đáng gờm nhất của Việt Nam là Uzbekistan, đội bóng giàu thành tích và luôn thuộc nhóm mạnh nhất châu Á ở cấp độ trẻ. Olympic Uzbekistan cũng là đội giành hạng 3 ASIAD gần nhất ở Trung Quốc.

Sau Olympic Việt Nam và Uzbekistan, Olympic Philippines đang có những bước tiến đáng kể trong thời gian gần đây, còn Kuwait cũng là cái tên không thể xem thường.

Theo phân nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm, Uzbekistan thuộc nhóm 2, Philippines ở nhóm 3 và Kuwait nằm ở nhóm 4. Đây được xem là bảng đấu dễ thở cho Olympic Việt Nam.

Cả Đình Bắc (trái) và Minh Phúc (phải) đều đủ tuổi và có thể góp mặt ở Asian Games 2026 trên đất Nhật Bản. Ảnh: Minh Chiến.
Cả Đình Bắc (trái) và Minh Phúc (phải) đều đủ tuổi và có thể góp mặt ở Asian Games 2026 trên đất Nhật Bản. Ảnh: Minh Chiến.

Ở bảng nữ, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E, được đánh giá cực kỳ khó nhằn với Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và đặc biệt là siêu cường Nhật Bản.

ASIAD luôn là đấu trường mang nhiều kỷ niệm đẹp với bóng đá Việt Nam. Thành tích tốt nhất của đội tuyển Olympic là vị trí hạng tư tại ASIAD 2018, khi thầy trò HLV Park Hang-seo tạo nên kỳ tích trên đất Indonesia. Đội tuyển nữ cũng từng giành hạng tư ASIAD 2014 dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung.

Theo kế hoạch, môn bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ diễn ra từ 15/9 đến 3/10, trong khi nội dung bóng đá nữ khởi tranh từ 14/9 đến 2/10. Điều lệ môn bóng đá nam ASIAD 2026 quy định các đội tuyển sẽ mang tới giải lứa U23, được kèm thêm 3 cầu thủ quá tuổi vào danh sách. Với bóng đá Việt Nam, đây chính là lứa của Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Nhàn, những người vừa vô địch SEA Games 2025 và giành hạng ba U23 châu Á 2026.

Với kết quả bốc thăm vừa được xác định, cả hai đại diện của bóng đá Việt Nam đều sẽ phải vượt qua những thử thách lớn nếu muốn tái lập thành tích ấn tượng tại đấu trường châu lục.

znews.vn
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#ASIAD 2026 #Việt Nam #bóng đá nam #bóng đá nữ #bốc thăm #thể thao châu Á

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