Phường Hoành Sơn tổ chức thành công giải bóng chuyền nam năm 2026

(Baohatinh.vn) - Trải qua 15 trận đấu gay cấn, hấp dẫn, Giải Bóng chuyền nam phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) năm 2026 đã kết thúc thành công với chức vô địch thuộc về đội bóng chuyền TDP Hồng Sơn.
Sáng 12/7, UBND phường Hoành Sơn tổ chức bế mạc và trao giải cho các đội tham gia Giải Bóng chuyền nam năm 2026.
Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 500 năm ngày mất của Tiến sĩ Lê Quảng Ý (1526 - 2026), đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ và mộ của Tiến sĩ Lê Quảng Chí, Tiến sĩ Lê Quảng Ý. Giải đấu còn góp phần tạo không khí vui tươi, lành mạnh, giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường.
Những ngày qua, không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang lan tỏa khắp Hà Tĩnh. Người hâm mộ háo hức cập nhật thông tin, lịch thi đấu của các đội tuyển, trong khi nhiều quán cà phê cũng tất bật chuẩn bị màn hình LED, tivi để phục vụ khách hàng theo dõi các trận đấu.
Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 6 đội bóng với hơn 100 phóng viên, nhà báo, cộng tác viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương khu vực miền Trung tham gia tranh tài, cống hiến những pha bóng hấp dẫn.
World Cup 2026 là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ Việt Nam sẽ bị thử thách bởi phần lớn các trận diễn ra vào đêm khuya hoặc rạng sáng do chênh lệch múi giờ.
Giải Bóng chuyền nam xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) mở rộng có sự góp mặt của nhiều “ngoại binh” như Nguyễn Văn Quốc Duy, Trần Đức Hạnh, Lê Công Tuấn Huy... Giải đấu diễn ra hết sức sôi nổi với nhiều pha bóng đẹp, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.
Giải Bóng chuyền nữ Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X năm 2026 là dịp để các VĐV có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, góp phần cổ vũ phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".
Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 350 VĐV, trong đó có 163 VĐV nữ tham gia tranh tài. Nhiều nữ VĐV sở hữu những đòn đánh đẹp mắt, uy lực, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Rời gia đình từ năm 12 tuổi ra Hà Nội theo đuổi võ thuật, Nguyễn Trần Bảo Trâm (SN 2012, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã vượt qua nhiều thử thách để giành 1 HCV, 1 HCB tại Giải Kickboxing Cúp thế giới năm 2026.
Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 là dịp để biểu dương, tôn vinh các lực lượng tiêu biểu tham gia phong trào TDTT các cấp. Qua đó, đánh giá chất lượng công tác TDTT quần chúng, phát hiện các nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.
Tối 29/4, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Chương trình gồm phần nghi thức và phần đồng diễn nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hứa hẹn mang đến không gian sôi động, giàu bản sắc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 đề nghị ê-kíp thực hiện chương trình tiếp thu các ý kiến, tiếp tục soát xét, hoàn thiện chương trình lễ khai mạc đảm bảo chất lượng.
Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.