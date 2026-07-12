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Phường Hoành Sơn tổ chức thành công giải bóng chuyền nam năm 2026

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Trải qua 15 trận đấu gay cấn, hấp dẫn, Giải Bóng chuyền nam phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) năm 2026 đã kết thúc thành công với chức vô địch thuộc về đội bóng chuyền TDP Hồng Sơn.

Sáng 12/7, UBND phường Hoành Sơn tổ chức bế mạc và trao giải cho các đội tham gia Giải Bóng chuyền nam năm 2026.

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Giải đấu năm nay có sự tham dự của 8 đội bóng là các tổ dân phố, các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Giải được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 4 đội vào bán kết và sau đó chọn ra 2 đội vào vòng chung kết.

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Các trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn trong từng pha bóng.
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Giải đấu thu hút đông đảo bà con nhân dân đến xem và cổ vũ cho các đội.
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Sau gần 2 ngày thi đấu, đội bóng chuyền TDP Hồng Sơn và đội bóng chuyền TDP Kỳ Liên lọt vào chung kết.
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Kết quả, đội bóng chuyền TDP Hồng Sơn đã xuất sắc vượt qua đội bóng chuyền TDP Kỳ Liên với tỷ số 3-1, qua đó giành chức vô địch Giải Bóng chuyền nam phường Hoành Sơn năm 2026.
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Ngay sau các trận đấu, Ban tổ chức đã tiến hành bế mạc và trao giải cho các đội bóng và vận động viên xuất sắc. Trong ảnh: Trao giải nhất cho đội bóng chuyền TDP Hồng Sơn.
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Trao giải nhì cho đội bóng chuyền TDP Kỳ Liên.
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Ban tổ chức trao đồng giải ba cho đội bóng chuyền Hội Doanh nghiệp phường Hoành Sơn và đội bóng chuyền Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hà Tĩnh.
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Lãnh đạo phường Hoành Sơn trao giải cho VĐV tấn công xuất sắc.
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Trao giải cho VĐV phòng thủ xuất sắc.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 500 năm ngày mất của Tiến sĩ Lê Quảng Ý (1526 - 2026), đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích lịch sử văn hóa Đền thờ và mộ của Tiến sĩ Lê Quảng Chí, Tiến sĩ Lê Quảng Ý. Giải đấu còn góp phần tạo không khí vui tươi, lành mạnh, giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường.

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Tags:

#Sôi nổi phòng trào bóng chuyền tại Hà Tĩnh #Kỷ niệm 500 ngày mất tiến sĩ Lê Quảng Ý #bóng chuyền

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

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