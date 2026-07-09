Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Muôn màu thể thao

Sôi nổi Giải Pickleball Sypik junior Hà Tĩnh Open tranh cúp Vân Anh Spa

Ngọc Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Giải Pickleball Sypick Junior Hà Tĩnh tranh cúp Vân Anh Spa được tổ chức quy mô, bài bản, nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho tất cả các vận động viên trẻ đam mê pickleball được giao lưu, cọ xát và nâng cao chuyên môn.

azzzc.jpg
Trong 2 ngày (7-8/7) tại cụm sân GSC (số 120, đường Hàm Nghi, phường Thành Sen) đã diễn ra Giải Pickleball Sypik junior Hà Tĩnh Open tranh cúp Vân Anh Spa.
akkll.jpg
Giải đấu năm nay thu hút gần 300 VĐV trên cả nước tham gia tranh tài ở 4 nội dung, gồm: đôi U13, đôi U15, đôi 16 Open và đơn U16 Open.
azzzccc.jpg
z8022209733276-90a6f06f2cbcca8bf8c8e27f071e8869.jpg
zaaaaaaa.jpg
zrrtttt.jpg
Nhiều tay vợt tên tuổi xuất hiện tại giải đấu như: Lê Vũ Phát Lộc (Sypik), Lê Bảo Lâm (Công an Nhân dân), Lã Đức Khanh(Zocker), Huy Trần (Sypik) Đào Nguyễn Bảo Nam (Sypik), Hiếu Pug (Sypik), Trần Đức Lân (Proton), Nguyễn Gia Hưng (Proton).…
atyyy.jpg
Giải Pickleball Sypick Junior Hà Tĩnh tranh cúp Vân Anh Spa là một sự kiện thể thao được tổ chức quy mô, bài bản, nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho tất cả các vận động viên trẻ đam mê pickleball được giao lưu, cọ xát và nâng cao chuyên môn.
auii.jpg
Bên cạnh đó giải còn nhằm tìm kiếm các tài năng trẻ môn pickleball ở Hà Tĩnh, thúc đẩy sự phát triển của nền thể thao tỉnh nhà, lan toả phong trào thể dục thể thao quần chúng.
azcccc.jpg
Các VĐV dự giải đã thi đấu nỗ lực, cống hiến nhiều pha bóng hấp dẫn.
adddd.jpg
Tất cả đều quyết tâm giành thành tích cao nhất.
aooooo.jpg
Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải cho các VĐV xuất sắc. Ở nội dung đôi U13, giải nhất thuộc về cặp VĐV Thanh Tùng - Trọng Dũng, giải nhì thuộc về cặp VĐV Đức Huy - Quang Vinh, giải ba thuộc về 2 cặp VĐV Thiên Ân - Ngọc Quý và Trí Đức - Đức Phát.
arrrrr.jpg
Nội dung đôi U15, giải nhất thuộc về cặp VĐV Bảo Lâm - Trọng Việt, giải nhì thuộc về cặp VĐV Gia Bảo - Hải Nam, giải ba thuộc về cặp VĐV Thanh Tùng - Tùng Bách và Bảo Long - Khôi Nguyên.
avvvvvv.jpg
Nội Dung đôi U16 Open, giải nhất thuộc về cặp VĐV Gia Hưng - Đức Lâm, giải nhì thuộc về cặp VĐV Bảo Nam - Quang Huy, giải ba thuộc về 2 cặp VĐV Chí Bảo - Minh Quang và Gia Huy - Tiến Dũng.
axxxxvvv.jpg
Ở nội dung đơn U16 Open, giải nhất thuộc về VĐV Trần Đức Lâm, giải nhì thuộc về VĐV Nguyễn Vũ Anh Dũng, giải ba thuộc về 2 VĐV ToNy Tùng và Đỗ Tràng Minh Quang.

Tin liên quan

Tags:

#Giải Pickleball Sypik junior Hà Tĩnh #giải thưởng Pickleball #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Người Hà Tĩnh háo hức chờ đón World Cup 2026

Người Hà Tĩnh háo hức chờ đón World Cup 2026

Những ngày qua, không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang lan tỏa khắp Hà Tĩnh. Người hâm mộ háo hức cập nhật thông tin, lịch thi đấu của các đội tuyển, trong khi nhiều quán cà phê cũng tất bật chuẩn bị màn hình LED, tivi để phục vụ khách hàng theo dõi các trận đấu.
6 đội tranh tài Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII

6 đội tranh tài Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII

Giải Bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ XII tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 6 đội bóng với hơn 100 phóng viên, nhà báo, cộng tác viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương khu vực miền Trung tham gia tranh tài, cống hiến những pha bóng hấp dẫn.
Những "gương mặt vàng" của Karate Hà Tĩnh

Những "gương mặt vàng" của Karate Hà Tĩnh

Thời gian qua, nhiều vận động viên đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước và quốc tế, góp phần đưa Karate trở thành môn thể thao mũi nhọn của Hà Tĩnh.
Những "bóng hồng" tranh tài giải vô địch karate khu vực miền Trung

Những "bóng hồng" tranh tài giải vô địch karate khu vực miền Trung

Giải vô địch các CLB karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 tổ chức tại Hà Tĩnh thu hút 350 VĐV, trong đó có 163 VĐV nữ tham gia tranh tài. Nhiều nữ VĐV sở hữu những đòn đánh đẹp mắt, uy lực, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026

Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026

Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, năm 2026 là dịp để biểu dương, tôn vinh các lực lượng tiêu biểu tham gia phong trào TDTT các cấp. Qua đó, đánh giá chất lượng công tác TDTT quần chúng, phát hiện các nhân tố mới để bổ sung cho đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh.
Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Tối 29/4, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ X, năm 2026. Chương trình gồm phần nghi thức và phần đồng diễn nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hứa hẹn mang đến không gian sôi động, giàu bản sắc.
Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Những "gương mặt vàng" tại Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X

Đến thời điểm này, Đại hội TDTT tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X đã diễn ra 14/15 môn thi đấu, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả về tinh thần thi đấu nhiệt huyết, trung thực. Trong đó, nhiều cá nhân, tập thể ghi dấu ấn đậm nét bằng những màn trình diễn xuất sắc.
9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

9 cầu thủ chuẩn bị rời Liverpool

Một mùa giải thất vọng đẩy Liverpool vào cuộc thanh lọc lực lượng lớn, với hàng loạt trụ cột đứng trước nguy cơ rời Anfield.
Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Sôi động hội thi Sasuke tại Trường Mầm non Trí Đức

Gần 700 bạn nhỏ của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã cùng nhau rèn luyện sức khỏe thông qua việc chinh phục những thử thách khó của chương trình "Thử thách không giới hạn - Sasuke Trí Đức năm 2026".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!