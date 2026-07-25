Những cú đấm “vượt nghịch cảnh” của Muay Thái Hà Tĩnh

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Muay Thái Hà Tĩnh giành 5 huy chương (2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ) tại Giải Vô địch Muay trẻ quốc gia 2026.

Chỉ trong nửa đầu năm 2026, Muay Thái Hà Tĩnh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường quốc gia. Trong đó, tại Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia diễn ra vào tháng 3, đội giành 6 huy chương (1 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ). Chưa đầy 4 tháng sau, các võ sĩ tiếp tục mang về 5 huy chương (2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ) tại Giải Vô địch Muay trẻ quốc gia.

Với một bộ môn còn khá non trẻ ở Hà Tĩnh, kết quả đó minh chứng cho hành trình vươn lên đầy ấn tượng. Từ bộ môn ít người biết đến, Muay Thái giờ đã trở thành một trong những điểm sáng của thể thao thành tích cao Hà Tĩnh. Đặc biệt, 2 VĐV Hoa Văn Thành và Lê Thái Sơn được triệu tập lên đội tuyển Muay Thái quốc gia là cột mốc đáng nhớ, khẳng định chất lượng đào tạo của đội.

Muay Thái Hà Tĩnh đối diện nhiều khó khăn, thử thách về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện.

Ông Trần Đình Thành - HLV trưởng đội Muay Thái Hà Tĩnh không giấu được niềm vui khi nhắc đến những thành quả ấy. “11 tấm huy chương cùng việc có 2 VĐV được gọi lên đội tuyển quốc gia là kết quả rất đáng khích lệ đối với một bộ môn. Phía sau thành tích ấy là sự nỗ lực rất lớn, các em tập luyện với cường độ cao, chấp nhận nhiều thiệt thòi về điều kiện cơ sở vật chất nhưng chưa bao giờ than phiền hay bỏ cuộc. Chính tinh thần ấy mới là điều khiến chúng tôi tự hào nhất” - ông Thành xúc động.

Nếu chỉ nhìn vào ánh hào quang trên sàn đấu, ít ai hình dung được các võ sĩ Muay Thái Hà Tĩnh đã trải qua biết bao khó khăn, vất vả. Năm 2018, đội Muay Thái Hà Tĩnh được thành lập với vỏn vẹn 2 HLV và 4 VĐV. “Đại bản doanh” của đội chỉ là một nhà để xe cấp 4 cũ trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

Đội Muay Thái Hà Tĩnh hiện có 18 VĐV và 2 HLV.

Khi bộ môn được thành lập, mọi thứ gần như bắt đầu từ con số không. Thiếu cơ sở vật chất, thiếu trang thiết bị, thiếu cả nguồn VĐV. Trong bối cảnh nhiều địa phương đã đầu tư bài bản cho Muay Thái, Hà Tĩnh buộc phải chọn con đường chậm hơn: lấy sự kiên trì để bù đắp khoảng cách về điều kiện.

Không có võ đài tiêu chuẩn, những bài tập đối kháng được thực hiện trên các tấm thảm ghép. Lốp ô tô, găng tay... sau nhiều năm sử dụng vẫn được sửa chữa, tận dụng để phục vụ những buổi tập tiếp theo. Căn phòng nhỏ với mái tôn cũ kỹ đã chứng kiến biết bao giọt mồ hôi của các võ sĩ. Mùa hè, hơi nóng hắt xuống từ mái tôn khiến không khí bên trong thêm bức bối. Mùa mưa, tiếng mưa rơi lộp bộp át cả tiếng hô bài của HLV.

VĐV Hoa Văn Thành chia sẻ: “Muay Thái là môn võ có cường độ rất cao nên chuyện chấn thương gần như không thể tránh khỏi. Nhưng chỉ cần hồi phục là tôi lại muốn tập ngay vì sợ tụt lại phía sau. Mỗi lần được khoác màu áo Hà Tĩnh thi đấu hay đứng trên bục nhận huy chương, mọi đau đớn đều trở nên xứng đáng”.

Muay Thái Hà Tĩnh trưởng thành trong gian khó, sự nỗ lực và đam mê của các VĐV.

Điều kiện tập luyện còn nhiều hạn chế nhưng chưa bao giờ trở thành cái cớ để những người gắn bó với Muay Thái Hà Tĩnh chùn bước. HLV trưởng Trần Đình Thành cùng cộng sự vừa làm công tác huấn luyện, vừa lặn lội tuyển chọn VĐV, kiên trì xây dựng lực lượng từng chút một. Mỗi giải đấu là một lần học hỏi, mỗi tấm huy chương giành được trở thành động lực để đội tuyển tiếp tục đi tiếp.

Ban huấn luyện không hướng tới lối dạy “ép thành tích” mà đặt trọng tâm vào giáo dục tinh thần thi đấu, sự bền bỉ và tính kỷ luật, động viên học trò cố gắng từng ngày, thành tích có thể đến sớm hoặc muộn, nhưng ý chí và đạo đức của người võ sĩ phải được rèn trong mỗi buổi tập. Không có phép màu nào phía sau thành công của Muay Thái Hà Tĩnh. Đó là hàng nghìn giờ tập luyện lặp đi lặp lại. Là những buổi chiều mồ hôi thấm đẫm sàn tập, là những lần chấn thương rồi lại nén đau trở lại võ đài.

Vượt khó khăn, Muay Thái Hà Tĩnh có sự trưởng thành rõ rệt, gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng.

Sự tận tình của HLV đã giúp các học trò có thêm động lực để cố gắng. Dần dần các VĐV bắt nhịp được với môn võ này, thuần thục những động tác, kỹ thuật và gặt hái được những thành tích ấn tượng. Nhưng những tấm huy chương cũng đặt ra bài toán mới.

Khi thành tích ngày một cao hơn, yêu cầu dành cho công tác huấn luyện cũng lớn hơn. Một bộ môn muốn phát triển bền vững không thể mãi tập luyện trong nhà để xe cấp 4 được cải tạo tạm. Không thể mãi trông chờ vào tinh thần vượt khó để khỏa lấp khoảng trống về cơ sở vật chất.

HLV Trần Đình Thành chia sẻ: “Hiện toàn đội có 2 HLV và 18 VĐV, phòng tập nhỏ ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của các em. Bên cạnh đó, Muay Thái là môn võ tập luyện với cường độ nặng, dễ gặp chấn thương khiến việc chiêu mộ nguồn VĐV trẻ rất khó. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn được tạo điều kiện tăng thêm số lượng VĐV kế cận, cải thiện cơ sở vật chất, dụng cụ để các em có điều kiện tập luyện tốt hơn, yên tâm cống hiến cho thể thao tỉnh nhà”.

Điều kiện tập luyện còn nhiều hạn chế nhưng chưa bao giờ trở thành cái cớ để những người gắn bó với Muay Thái Hà Tĩnh chùn bước.

Những kết quả đạt được hôm nay không chỉ là niềm tự hào của bộ môn Muay Thái mà còn cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn nếu được đầu tư đúng hướng. Với nền tảng đã được gây dựng trong nhiều năm cùng lớp VĐV trẻ đầy triển vọng, Muay Thái Hà Tĩnh hoàn toàn có cơ sở để hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Và khi những cú đấm “vượt nghịch cảnh” được tiếp thêm sức mạnh từ sự quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn lực, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng Muay Thái Hà Tĩnh sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích ấn tượng.