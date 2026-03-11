Hotline: 02393.693.427
VĐV Hà Tĩnh giành 6 huy chương tại Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia

Ngọc Thắng
(Baohatinh.vn) - Đội Muay Thái Hà Tĩnh tham dự Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia năm 2026 với 11 VĐV, xuất sắc giành 6 tấm huy chương gồm 1 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ.

bqbht_br_ak.jpg
VĐV Lê Thái Sơn giành HCV hạng cân 86 kg lứa tuổi 17-40

Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 3-10/3 tại tỉnh Gia Lai với sự tham gia của gần 400 VĐV đến từ 41 câu lạc bộ thuộc 24 tỉnh, thành có phong trào Muay phát triển mạnh trong cả nước.

Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung quyền và đối kháng. Ở nội dung quyền có quyền Wai Kru và Mai Muay nam-nữ; ở nội dung đối kháng, các VĐV thi đấu 2 nhóm tuổi gồm 15-16 tuổi và 17-40 tuổi theo các hạng cân nam - nữ. Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao 43 bộ huy chương ở cả 2 nội dung cho các võ sĩ xuất sắc.

bqbht_br_akkkk.jpg
VĐV Muay Thái Hà Tĩnh giành 6 huy chương tại Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia năm 2026.

Đoàn Hà Tĩnh tham gia giải đấu với 11 VĐV, xuất sắc giành được 6 tấm huy chương.

HCV thuộc về VĐV Lê Thái Sơn hạng cân 86 kg lứa tuổi 17-40.

HCB thuộc về các VĐV: Hoa Văn Thành hạng cân 91kg lứa tuổi 17-40, Nguyễn Huyền Diễm hạng cân 67kg lứa tuổi 17-40, Dương Bình An hạng cân 51 kg lứa tuổi 15-16, Thái Hà My hạng cân 63 kg lứa tuổi 15-16.

HCĐ thuộc về VĐV Hoàng Thị Quỳnh Anh hạng cân 67 kg, lứa tuổi 15-16. Kết quả này giúp Muay Thái Hà Tĩnh đứng thứ 7 toàn đoàn lứa tuổi 17-40.

Ngoài ra, tại lễ bế mạc, VĐV Hoa Văn Thành vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 vì đã có thành tích giành HCB tại Giải vô địch Muay châu Á 2025.

