VĐV Hà Tĩnh giành 6 huy chương tại Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia

(Baohatinh.vn) - Đội Muay Thái Hà Tĩnh tham dự Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia năm 2026 với 11 VĐV, xuất sắc giành 6 tấm huy chương gồm 1 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ.
Giải Vô địch các CLB Muay quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 3-10/3 tại tỉnh Gia Lai với sự tham gia của gần 400 VĐV đến từ 41 câu lạc bộ thuộc 24 tỉnh, thành có phong trào Muay phát triển mạnh trong cả nước.
Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung quyền và đối kháng. Ở nội dung quyền có quyền Wai Kru và Mai Muay nam-nữ; ở nội dung đối kháng, các VĐV thi đấu 2 nhóm tuổi gồm 15-16 tuổi và 17-40 tuổi theo các hạng cân nam - nữ. Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao 43 bộ huy chương ở cả 2 nội dung cho các võ sĩ xuất sắc.
Đoàn Hà Tĩnh tham gia giải đấu với 11 VĐV, xuất sắc giành được 6 tấm huy chương.
HCV thuộc về VĐV Lê Thái Sơn hạng cân 86 kg lứa tuổi 17-40.
HCB thuộc về các VĐV: Hoa Văn Thành hạng cân 91kg lứa tuổi 17-40, Nguyễn Huyền Diễm hạng cân 67kg lứa tuổi 17-40, Dương Bình An hạng cân 51 kg lứa tuổi 15-16, Thái Hà My hạng cân 63 kg lứa tuổi 15-16.
HCĐ thuộc về VĐV Hoàng Thị Quỳnh Anh hạng cân 67 kg, lứa tuổi 15-16. Kết quả này giúp Muay Thái Hà Tĩnh đứng thứ 7 toàn đoàn lứa tuổi 17-40.
Ngoài ra, tại lễ bế mạc, VĐV Hoa Văn Thành vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 vì đã có thành tích giành HCB tại Giải vô địch Muay châu Á 2025.
Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân tại các địa phương ở Hà Tĩnh không chỉ giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan những ngày đầu năm mới.
Trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh dịp đầu xuân, nhà vô địch thế giới Pencak silat Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 2002, trú phường Sông Trí) đã chia sẻ về năm 2025 với nhiều cảm xúc và bật mí những mục tiêu trong năm mới.
Nhỏ bé nhưng đầy nội lực, Lê Thị Lam - chân chạy được mệnh danh là “ốc tiêu” của điền kinh Hà Tĩnh đã gây tiếng vang trong giới điền kinh Việt Nam năm 2025 khi giành tới 5 tấm huy chương trong 1 giải đấu, đồng thời có thêm nhiều thành tích ấn tượng tại các giải marathon phong trào.
Giữa ánh đèn rực sáng của sân vận động tại SEA Games 33, Nguyễn Trung Cường một mình băng băng về đích ở nội dung 3.000m vượt rào nam. Đó là khoảnh khắc của vinh quang, của một nhà vô địch Đông Nam Á. Và phía sau bước chạy mạnh mẽ ấy là cả một hành trình dài, bắt đầu từ ruộng đồng nghèo khó ở xã Kỳ Thượng.
Mới học lớp 7, nhưng em Đào Nguyễn Bảo Nam đã xuất sắc giành giải Ba pickleball toàn quốc, giải Nhì pickleball Sông Lam, cùng nhiều giải cao cấp tỉnh, trở thành gương mặt tiêu biểu của phong trào thể thao học đường Hà Tĩnh.