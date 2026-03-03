World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

FIFA lên 3 phương án trong trường hợp Iran vắng mặt.

Căng thẳng quân sự giữa Iran với Mỹ và Israel đặt ra dấu hỏi cho hành trình của đội tuyển Iran tại World Cup 2026. Trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, khả năng Iran không thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được nhắc đến.

Iran là một trong những đội sớm giành vé dự World Cup 2026. Theo kết quả bốc thăm, họ nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand.

Đến thời điểm hiện tại, FIFA chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tư cách tham dự của Iran. Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom cho biết tổ chức này đang theo dõi sát tình hình.

Ông nhấn mạnh mục tiêu của FIFA là đảm bảo một kỳ World Cup an toàn với đầy đủ các đội đã giành quyền góp mặt, đồng thời duy trì trao đổi thường xuyên với ba quốc gia đồng chủ nhà.

Theo điều lệ FIFA, nếu một đội rút lui hoặc không thể thi đấu, suất tham dự có thể được trao cho một đội thay thế. Phương án phổ biến là chọn đội á quân ở vòng play-off khu vực hoặc đội có thứ hạng cao nhất chưa giành vé trong cùng liên đoàn.

Với trường hợp của Iran, hai cái tên được nhắc đến là UAE và Iraq. UAE là đội xếp sau Iran ở vòng loại khu vực châu Á. Iraq hiện có suất tham dự vòng play-off liên lục địa. Nếu được đôn lên thay Iran, Iraq sẽ để lại suất play-off có thể trao lại cho UAE.

Ngoài ra, trong tình huống khẩn cấp và không đủ thời gian điều chỉnh, FIFA có thể tính đến phương án thay đổi cấu trúc bảng G. Khi đó, bảng đấu có thể chỉ còn ba đội gồm Bỉ, Ai Cập và New Zealand.

Tất cả vẫn đang ở mức giả định vì FIFA chưa xác nhận bất kỳ thay đổi nào. Tuy nhiên, những diễn biến ngoài sân cỏ đang cho thấy World Cup 2026 có thể chịu tác động từ yếu tố chính trị và an ninh trên toàn cầu.