Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Muôn màu thể thao

7 đội tranh tài Giải Bóng chuyền nam thanh niên cụm số 1

Ngọc Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Giải Bóng chuyền nam thanh niên cụm số 1 (tỉnh Hà Tĩnh) là dịp để các VĐV có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khoẻ, góp phần cổ vũ phong trào "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

bqbht_br_a2.jpg
Chiều 28/2, cụm số 1 tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng chuyền nam thanh niên cấp cụm năm 2026. Giải đấu thu hút sự tham gia của 7 đội bóng đến từ các phường, xã trên địa bàn gồm: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, Đồng Tiến, Thạch Lạc, Thạch Khê và Cẩm Bình.
bqbht_br_a1.jpg
7 đội chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm. Mỗi bảng chọn 2 đội có điểm số cao nhất vào chơi trận bán kết, chung kết. Đội chiến thắng trong trận chung kết sẽ giành quyền tham dự Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh lần thứ XXIII năm 2026 tổ chức vào tháng 3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh. Trong ảnh: Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội dự giải.
bqbht_br_a3.jpg
Ngay sau lễ khai mạc các đội đã thi đấu vòng bảng, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, kịch tính.
bqbht_br_a4.jpg
Giải đấu diễn ra trong 1,5 ngày tại sân UBND phường Thành Sen và sân Đảng ủy UBND tỉnh. Đây là dịp để các VĐV có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khoẻ.

Tin liên quan

Tags:

#Giải Bóng chuyền nam thanh niên cụm số 1 #Giải bóng chuyền nam thanh niên #Hà Tĩnh 24H

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tranh tài đua thuyền trên sông La

Tranh tài đua thuyền trên sông La

Lễ hội đua thuyền truyền thống thôn Bến Hến của xã Đức Minh (Hà Tĩnh) là hoạt động văn hóa đặc sắc đầu xuân, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa.
Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ

Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ

Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân tại các địa phương ở Hà Tĩnh không chỉ giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan những ngày đầu năm mới.
“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp

“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp

Nhỏ bé nhưng đầy nội lực, Lê Thị Lam - chân chạy được mệnh danh là “ốc tiêu” của điền kinh Hà Tĩnh đã gây tiếng vang trong giới điền kinh Việt Nam năm 2025 khi giành tới 5 tấm huy chương trong 1 giải đấu, đồng thời có thêm nhiều thành tích ấn tượng tại các giải marathon phong trào.
Nguyễn Trung Cường và câu chuyện phía sau những tấm huy chương

Nguyễn Trung Cường và câu chuyện phía sau những tấm huy chương

Giữa ánh đèn rực sáng của sân vận động tại SEA Games 33, Nguyễn Trung Cường một mình băng băng về đích ở nội dung 3.000m vượt rào nam. Đó là khoảnh khắc của vinh quang, của một nhà vô địch Đông Nam Á. Và phía sau bước chạy mạnh mẽ ấy là cả một hành trình dài, bắt đầu từ ruộng đồng nghèo khó ở xã Kỳ Thượng.
MU đưa Locatelli vào tầm ngắm

MU đưa Locatelli vào tầm ngắm

Manchester United liên hệ với người đại diện của Manuel Locatelli, đưa tiền vệ Juventus vào danh sách ứng viên thay thế Casemiro trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè tới.
“Hạt giống” tốt của phong trào Pickleball ở Hà Tĩnh

“Hạt giống” tốt của phong trào Pickleball ở Hà Tĩnh

Mới học lớp 7, nhưng em Đào Nguyễn Bảo Nam đã xuất sắc giành giải Ba pickleball toàn quốc, giải Nhì pickleball Sông Lam, cùng nhiều giải cao cấp tỉnh, trở thành gương mặt tiêu biểu của phong trào thể thao học đường Hà Tĩnh.
Ứng viên số một làm HLV MU

Ứng viên số một làm HLV MU

Oliver Glasner của Crystal Palace đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng MU sau khi Ruben Amorim bị sa thải.
Điền kinh Hà Tĩnh bứt phá ngoạn mục

Điền kinh Hà Tĩnh bứt phá ngoạn mục

Đối diện nhiều khó khăn, thử thách nhưng những năm qua, đội điền kinh Hà Tĩnh đang có sự lớn mạnh thần tốc, gặt hái được nhiều huy chương ở đấu trường trong nước lẫn khu vực.