7 đội tranh tài Giải Bóng chuyền nam thanh niên cụm số 1

(Baohatinh.vn) - Giải Bóng chuyền nam thanh niên cụm số 1 (tỉnh Hà Tĩnh) là dịp để các VĐV có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khoẻ, góp phần cổ vũ phong trào "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".
Mọi khối đá curling trong môn bi đá trên băng tại Olympic mùa Đông Milan-Cortina 2026 đều được chế tác duy nhất từ loại đá hoa cương quý hiếm khai thác tại Ailsa Craig, một hòn đảo núi lửa nhỏ nằm ngoài khơi phía Tây Scotland.
Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân tại các địa phương ở Hà Tĩnh không chỉ giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan những ngày đầu năm mới.
Trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh dịp đầu xuân, nhà vô địch thế giới Pencak silat Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 2002, trú phường Sông Trí) đã chia sẻ về năm 2025 với nhiều cảm xúc và bật mí những mục tiêu trong năm mới.
Nhỏ bé nhưng đầy nội lực, Lê Thị Lam - chân chạy được mệnh danh là “ốc tiêu” của điền kinh Hà Tĩnh đã gây tiếng vang trong giới điền kinh Việt Nam năm 2025 khi giành tới 5 tấm huy chương trong 1 giải đấu, đồng thời có thêm nhiều thành tích ấn tượng tại các giải marathon phong trào.
Giữa ánh đèn rực sáng của sân vận động tại SEA Games 33, Nguyễn Trung Cường một mình băng băng về đích ở nội dung 3.000m vượt rào nam. Đó là khoảnh khắc của vinh quang, của một nhà vô địch Đông Nam Á. Và phía sau bước chạy mạnh mẽ ấy là cả một hành trình dài, bắt đầu từ ruộng đồng nghèo khó ở xã Kỳ Thượng.
Mới học lớp 7, nhưng em Đào Nguyễn Bảo Nam đã xuất sắc giành giải Ba pickleball toàn quốc, giải Nhì pickleball Sông Lam, cùng nhiều giải cao cấp tỉnh, trở thành gương mặt tiêu biểu của phong trào thể thao học đường Hà Tĩnh.