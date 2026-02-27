Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT phường Nam Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Các vận động viên tham gia Đại hội TDTT phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lần thứ I năm 2026 tranh tài ở 6 nội dung thi đấu.
Sáng 27/2, UBND phường Nam Hồng Lĩnh tổ chức Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ nhất năm 2026.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh Hoàng Bá Khang thắp ngọn lửa truyền thống và Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh Tôn Quang Ngọc đánh trống khai mạc Đại hội TDTT lần thứ 1.
Đại hội TDTT phường Nam Hồng Lĩnh lần thứ I năm 2026 có 12 đội với gần 600 vận động viên đến từ các tổ dân phố, cơ quan đơn vị trên toàn phường tham gia. Các đội tranh tài ở 6 nội dung: bóng chuyền; kéo co nam, nữ; bóng đá nam thanh niên; pickleball; chạy việt dã; bóng đá thiếu niên.
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung kéo co nam, nữ. Đại hội dự kiến diễn ra đến 15/3/2026.
Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân tại các địa phương ở Hà Tĩnh không chỉ giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan những ngày đầu năm mới.
