Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT phường Nam Hồng Lĩnh

Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ 21/02/2026 11:37 Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân tại các địa phương ở Hà Tĩnh không chỉ giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan những ngày đầu năm mới.

Gặp gỡ nhà vô địch thế giới Pencak silat người Hà Tĩnh dịp đầu năm 19/02/2026 14:07 Trò chuyện với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh dịp đầu xuân, nhà vô địch thế giới Pencak silat Nguyễn Lê Quỳnh Chi (SN 2002, trú phường Sông Trí) đã chia sẻ về năm 2025 với nhiều cảm xúc và bật mí những mục tiêu trong năm mới.

“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp 19/02/2026 06:07 Nhỏ bé nhưng đầy nội lực, Lê Thị Lam - chân chạy được mệnh danh là “ốc tiêu” của điền kinh Hà Tĩnh đã gây tiếng vang trong giới điền kinh Việt Nam năm 2025 khi giành tới 5 tấm huy chương trong 1 giải đấu, đồng thời có thêm nhiều thành tích ấn tượng tại các giải marathon phong trào.

Nguyễn Trung Cường và câu chuyện phía sau những tấm huy chương 17/02/2026 14:30 Giữa ánh đèn rực sáng của sân vận động tại SEA Games 33, Nguyễn Trung Cường một mình băng băng về đích ở nội dung 3.000m vượt rào nam. Đó là khoảnh khắc của vinh quang, của một nhà vô địch Đông Nam Á. Và phía sau bước chạy mạnh mẽ ấy là cả một hành trình dài, bắt đầu từ ruộng đồng nghèo khó ở xã Kỳ Thượng.

Nhiều giải đấu thể thao hấp dẫn đầu Xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh 17/02/2026 08:28 Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh vừa công bố các giải thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh, trong đó có bóng chuyền, kéo co, cờ thẻ.

Barca dậy sóng vì đề nghị 300 triệu euro 17/02/2026 07:59 Lamine Yamal được một CLB hỏi mua với mức giá chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

Tranh cãi gay gắt về hành vi gian lận ở Olympic 15/02/2026 11:51 Ở môn bi đá trên băng (curling) tại Olympic mùa Đông 2026, đội Canada đã bị đội Thụy Điển tố cáo hành vi gian lận. Điều này tạo nên tranh cãi gay gắt.

Lời khai của cặp đôi esports Thái Lan gian lận ở trận gặp Việt Nam 14/02/2026 18:05 Wasarin Naraphat và Cheerio đã lập kế hoạch lừa dối cộng đồng esports trong thời gian dài, trước khi bị phát giác tại SEA Games 33.

MU vượt Real Madrid vào top 10 đội mạnh nhất thế giới hiện tại 14/02/2026 05:08 MU trở lại top 10 bảng xếp hạng sức mạnh toàn cầu của Opta, thậm chí vượt qua cả Real Madrid.

MU đưa Locatelli vào tầm ngắm 06/02/2026 07:39 Manchester United liên hệ với người đại diện của Manuel Locatelli, đưa tiền vệ Juventus vào danh sách ứng viên thay thế Casemiro trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè tới.

Mức giá để Ronaldo rời Al Nassr 03/02/2026 06:56 Cristiano Ronaldo đứng trước khả năng chia tay Al Nassr ngay trong kỳ chuyển nhượng hè tới.

Đình Bắc đoạt thêm giải thưởng U23 châu Á 31/01/2026 07:20 Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được xướng tên "Cầu thủ gây ấn tượng nhất" giải U23 châu Á 2026, theo bình chọn của độc giả trang chủ AFC.

Trung Quốc cấm trọn đời 73 nhân vật bóng đá 30/01/2026 06:21 Trung Quốc cấm trọn đời 73 cá nhân tham gia các hoạt động bóng đá, trừ điểm 13 CLB hàng đầu vì tiêu cực và dàn xếp tỷ số.

Jumping Trampoline – làn gió mới trong phong trào rèn luyện sức khỏe 25/01/2026 08:31 Jumping Trampoline đang thu hút người dân Hà Tĩnh với các buổi tập sôi động, giúp nâng cao sức khỏe, giảm căng thẳng và thúc đẩy phong trào thể thao.

Gần 900 vận động viên tham gia đại hội thể thao ở xã Mai Hoa 24/01/2026 11:35 Đại hội TDTT xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) lần thứ I năm 2026 là sân chơi lành mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

HLV Premier League tiếp theo có nguy cơ bị sa thải 20/01/2026 06:23 HLV trưởng Tottenham, Thomas Frank, đang bị đặt dấu hỏi lớn về tương lai sau chuỗi màn trình diễn kém cỏi của đội bóng thành London.

FIFA được yêu cầu loại Mỹ khỏi World Cup 2026 16/01/2026 08:52 World Cup 2026 vướng vào những tranh cãi về vai trò chủ nhà của Mỹ, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là trái bóng lăn trên đất Bắc Mỹ.

“Hạt giống” tốt của phong trào Pickleball ở Hà Tĩnh 14/01/2026 14:28 Mới học lớp 7, nhưng em Đào Nguyễn Bảo Nam đã xuất sắc giành giải Ba pickleball toàn quốc, giải Nhì pickleball Sông Lam, cùng nhiều giải cao cấp tỉnh, trở thành gương mặt tiêu biểu của phong trào thể thao học đường Hà Tĩnh.

"Cô giáo nhu thuật" Việt Nam giành huy chương vàng MMA châu Á 11/01/2026 18:25 Võ sĩ Lò Thị Phung đánh bại Mobina Akbaridastgerdi bằng đòn khóa cổ tam giác ở chung kết hạng dưới 49kg nữ, tại giải võ thuật tổng hợp châu Á (AMMA) 2026, chiều 11/1.

Gần 1.500 VĐV tranh tài tại Đại hội TDTT xã Đức Thịnh lần thứ I 11/01/2026 15:35 Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) xã Đức Thịnh (tỉnh Hà Tĩnh) lần thứ I năm 2025 thu hút gần 1.500 VĐV tham gia tranh tài ở 8 nội dung thi đấu.

6 VĐV Hà Tĩnh được đề cử tại Cúp Chiến thắng 09/01/2026 13:44 Ban Tổ chức Cúp Chiến thắng lần thứ 9 năm 2025 vừa công bố danh sách chi tiết 11 hạng mục đề cử tranh giải thưởng, trong đó có sự góp mặt của 6 VĐV đoàn Hà Tĩnh và quê Hà Tĩnh.

Tăng 10 lần tiền thưởng cho VĐV giành huy chương Olympic 06/01/2026 14:34 Các VĐV Việt Nam giành HC vàng, bạc, đồng Olympic sẽ lần lượt được nhận 3,5 tỷ, 2,2 tỷ và 1,4 tỷ đồng, gấp 10 lần mức cũ, theo Nghị định mới của Chính phủ.

Ứng viên số một làm HLV MU 06/01/2026 05:07 Oliver Glasner của Crystal Palace đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng MU sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

Điền kinh Hà Tĩnh bứt phá ngoạn mục 03/01/2026 08:03 Đối diện nhiều khó khăn, thử thách nhưng những năm qua, đội điền kinh Hà Tĩnh đang có sự lớn mạnh thần tốc, gặt hái được nhiều huy chương ở đấu trường trong nước lẫn khu vực.

Chờ đợi sự trở lại của nữ chủ công bóng chuyền người Hà Tĩnh 01/01/2026 06:00 Sau thời gian dài điều trị chấn thương, chủ công Trần Tú Linh (SN 1999, trú xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) tiết lộ, cô sẽ trở lại tập luyện và thi đấu từ vòng 1 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia 2026.

10 sự kiện thể thao lớn năm 2026 01/01/2026 05:37 World Cup, ASEAN Cup, Asian Cup nữ, Olympic Mùa đông hay VCK U23 châu Á là những sự kiện thao lớn với Việt Nam năm 2026.

Sôi nổi giải Pickleball kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng 27/12/2025 20:20 Giải thể thao Pickleball kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng thu hút 50 vận động viên tham gia. Giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao và gắn kết đoàn kết nội bộ.

Lý do Haaland ký hợp đồng 9 năm với Man City 25/12/2025 06:23 Tròn một năm Erling Haaland gia hạn với Man City, người đại diện Rafaela Pimenta hé lộ lý do cốt lõi phía sau quyết định "đi ngược dòng chảy" của bóng đá hiện đại.

Việt Nam tăng bậc mạnh nhất ở bảng FIFA 23/12/2025 06:20 Theo bảng thứ bậc FIFA tháng 12/2025, Việt Nam tăng ba bậc, nhiều nhất trong 211 thành viên LĐBĐ thế giới.