Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Muôn màu thể thao

Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT phường Nam Hồng Lĩnh

Nam Giang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Các vận động viên tham gia Đại hội TDTT phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lần thứ I năm 2026 tranh tài ở 6 nội dung thi đấu.

Sáng 27/2, UBND phường Nam Hồng Lĩnh tổ chức Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ nhất năm 2026.

bqbht_br_dt-dsc5863.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Thể dục thể thao phường Nam Hồng Lĩnh lần thứ I năm 2026.
bqbht_br_dt-dsc5856.jpg
Phát biểu khai mạc, ông Võ Thanh Định - Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: "Đại hội TDTT phường Nam Hồng Lĩnh lần thứ I năm 2026 là dịp để địa phương tổng kết, đánh giá chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng và phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2026 – 2030; tạo sân chơi lành mạnh, đồng thời, tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia Đại hội TDTT toàn tỉnh".
bqbht_br_dt-dsc5869.jpg
bqbht_br_dt-dsc5882.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh Hoàng Bá Khang thắp ngọn lửa truyền thống và Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh Tôn Quang Ngọc đánh trống khai mạc Đại hội TDTT lần thứ 1.
bqbht_br_dt-dsc5848.jpg
bqbht_br_dt-dsc5852.jpg
Đại hội TDTT phường Nam Hồng Lĩnh lần thứ I năm 2026 có 12 đội với gần 600 vận động viên đến từ các tổ dân phố, cơ quan đơn vị trên toàn phường tham gia. Các đội tranh tài ở 6 nội dung: bóng chuyền; kéo co nam, nữ; bóng đá nam thanh niên; pickleball; chạy việt dã; bóng đá thiếu niên.
bqbht_br_dt-dsc5906.jpg
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL và lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.
bqbht_br_dt-z7568324583971-3235723072918e1d2f2fc48e7b62f444.jpg
bqbht_br_dt-z7568325265404-4e408e29c66e142f1159b7d1e65a77a5.jpg
bqbht_br_dt-z7568324668856-e80a5f63cf7a385503808cf71600f08b.jpg
Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung kéo co nam, nữ. Đại hội dự kiến diễn ra đến 15/3/2026.

Tin liên quan

Tags:

#Đại hội TDTT #Đại hội TDTT phường Nam Hồng Lĩnh #Báo mới Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ

Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ

Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân tại các địa phương ở Hà Tĩnh không chỉ giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan những ngày đầu năm mới.
“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp

“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp

Nhỏ bé nhưng đầy nội lực, Lê Thị Lam - chân chạy được mệnh danh là “ốc tiêu” của điền kinh Hà Tĩnh đã gây tiếng vang trong giới điền kinh Việt Nam năm 2025 khi giành tới 5 tấm huy chương trong 1 giải đấu, đồng thời có thêm nhiều thành tích ấn tượng tại các giải marathon phong trào.
Nguyễn Trung Cường và câu chuyện phía sau những tấm huy chương

Nguyễn Trung Cường và câu chuyện phía sau những tấm huy chương

Giữa ánh đèn rực sáng của sân vận động tại SEA Games 33, Nguyễn Trung Cường một mình băng băng về đích ở nội dung 3.000m vượt rào nam. Đó là khoảnh khắc của vinh quang, của một nhà vô địch Đông Nam Á. Và phía sau bước chạy mạnh mẽ ấy là cả một hành trình dài, bắt đầu từ ruộng đồng nghèo khó ở xã Kỳ Thượng.
MU đưa Locatelli vào tầm ngắm

MU đưa Locatelli vào tầm ngắm

Manchester United liên hệ với người đại diện của Manuel Locatelli, đưa tiền vệ Juventus vào danh sách ứng viên thay thế Casemiro trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè tới.
“Hạt giống” tốt của phong trào Pickleball ở Hà Tĩnh

“Hạt giống” tốt của phong trào Pickleball ở Hà Tĩnh

Mới học lớp 7, nhưng em Đào Nguyễn Bảo Nam đã xuất sắc giành giải Ba pickleball toàn quốc, giải Nhì pickleball Sông Lam, cùng nhiều giải cao cấp tỉnh, trở thành gương mặt tiêu biểu của phong trào thể thao học đường Hà Tĩnh.
Ứng viên số một làm HLV MU

Ứng viên số một làm HLV MU

Oliver Glasner của Crystal Palace đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng MU sau khi Ruben Amorim bị sa thải.
Điền kinh Hà Tĩnh bứt phá ngoạn mục

Điền kinh Hà Tĩnh bứt phá ngoạn mục

Đối diện nhiều khó khăn, thử thách nhưng những năm qua, đội điền kinh Hà Tĩnh đang có sự lớn mạnh thần tốc, gặt hái được nhiều huy chương ở đấu trường trong nước lẫn khu vực.