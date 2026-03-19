Hà Tĩnh tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch số 122/KH-UBND về tổ chức “Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

“Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” được triển khai theo kế hoạch của Bộ Công an, Bộ VH-TT&DL nhằm khơi dậy tinh thần thể dục, thể thao, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần của mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người dân; hướng tới xây dựng một xã hội khỏe mạnh, năng động và hạnh phúc...

Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc sẽ diễn ra đồng loạt trên toàn tỉnh từ 6h30' đến 8h30' ngày 22/3. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, “Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” sẽ diễn ra đồng loạt trên toàn tỉnh từ 6h30' đến 8h30' ngày 22/3.

Ở cấp tỉnh, sự kiện tổ chức tại đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen), với lộ trình xuất phát từ Quảng trường Thành Sen, chạy qua vòng xuyến trung tâm và quay về điểm xuất phát, cự ly 2km, dự kiến thu hút tối thiểu 3.000 người tham gia.

Tại cấp xã, các địa phương chủ động tổ chức tại trung tâm hành chính, sân vận động hoặc các tuyến đường phù hợp, với cự ly từ 1,5 đến 2km, huy động ít nhất 200 người mỗi đơn vị.

Thành phần tham gia gồm: cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên và đông đảo nhân dân, đảm bảo điều kiện sức khỏe và tham gia trên tinh thần tự nguyện. Ban tổ chức khuyến khích người tham gia mặc trang phục thể thao, ưu tiên áo phông cờ đỏ, sao vàng để tạo không khí sôi nổi, đồng bộ.

UBND tỉnh yêu cầu công tác tổ chức phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của rèn luyện thể chất. Bên cạnh đó, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và y tế cũng được triển khai đồng bộ, góp phần vào thành công chung của sự kiện...

