Hà Tĩnh tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

An Nhiên (t/h)
(Baohatinh.vn) - “Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” sẽ diễn ra đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh từ 6h30' đến 8h30' ngày 22/3/2026.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch số 122/KH-UBND về tổ chức “Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

“Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” được triển khai theo kế hoạch của Bộ Công an, Bộ VH-TT&DL nhằm khơi dậy tinh thần thể dục, thể thao, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần của mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người dân; hướng tới xây dựng một xã hội khỏe mạnh, năng động và hạnh phúc...

Ngày chạy Olympic - Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc sẽ diễn ra đồng loạt trên toàn tỉnh từ 6h30' đến 8h30' ngày 22/3. Ảnh minh họa

Ở cấp tỉnh, sự kiện tổ chức tại đường Phan Đình Phùng (phường Thành Sen), với lộ trình xuất phát từ Quảng trường Thành Sen, chạy qua vòng xuyến trung tâm và quay về điểm xuất phát, cự ly 2km, dự kiến thu hút tối thiểu 3.000 người tham gia.

Tại cấp xã, các địa phương chủ động tổ chức tại trung tâm hành chính, sân vận động hoặc các tuyến đường phù hợp, với cự ly từ 1,5 đến 2km, huy động ít nhất 200 người mỗi đơn vị.

Thành phần tham gia gồm: cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên và đông đảo nhân dân, đảm bảo điều kiện sức khỏe và tham gia trên tinh thần tự nguyện. Ban tổ chức khuyến khích người tham gia mặc trang phục thể thao, ưu tiên áo phông cờ đỏ, sao vàng để tạo không khí sôi nổi, đồng bộ.

UBND tỉnh yêu cầu công tác tổ chức phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của rèn luyện thể chất. Bên cạnh đó, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và y tế cũng được triển khai đồng bộ, góp phần vào thành công chung của sự kiện...

Xem toàn văn kế hoạch tai-day.pdf

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

Nếu Iran không thể tham dự World Cup 2026 vì bất ổn an ninh, điều lệ FIFA cho phép thay thế bằng đội khác thuộc khu vực châu Á hoặc một phương án hoàn toàn bất đắc dĩ.
Nhánh đấu siêu khó ở vòng 1/8 Champions League

Lá thăm vòng 1/8 Champions League tạo nên hai nhánh đấu trái ngược khi Liverpool được xem là có hành trình gian nan bậc nhất, còn Arsenal mở ra con đường dễ thở hơn tới Budapest.
Tranh tài đua thuyền trên sông La

Lễ hội đua thuyền truyền thống thôn Bến Hến của xã Đức Minh (Hà Tĩnh) là hoạt động văn hóa đặc sắc đầu xuân, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa.
Sôi nổi tranh tài bóng chuyền nam đầu xuân Bính Ngọ

Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng xuân tại các địa phương ở Hà Tĩnh không chỉ giúp tăng cường rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, tạo không khí hân hoan những ngày đầu năm mới.
“Ốc tiêu” điền kinh Hà Tĩnh và khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp

Nhỏ bé nhưng đầy nội lực, Lê Thị Lam - chân chạy được mệnh danh là “ốc tiêu” của điền kinh Hà Tĩnh đã gây tiếng vang trong giới điền kinh Việt Nam năm 2025 khi giành tới 5 tấm huy chương trong 1 giải đấu, đồng thời có thêm nhiều thành tích ấn tượng tại các giải marathon phong trào.
Nguyễn Trung Cường và câu chuyện phía sau những tấm huy chương

Giữa ánh đèn rực sáng của sân vận động tại SEA Games 33, Nguyễn Trung Cường một mình băng băng về đích ở nội dung 3.000m vượt rào nam. Đó là khoảnh khắc của vinh quang, của một nhà vô địch Đông Nam Á. Và phía sau bước chạy mạnh mẽ ấy là cả một hành trình dài, bắt đầu từ ruộng đồng nghèo khó ở xã Kỳ Thượng.
MU đưa Locatelli vào tầm ngắm

Manchester United liên hệ với người đại diện của Manuel Locatelli, đưa tiền vệ Juventus vào danh sách ứng viên thay thế Casemiro trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè tới.