Thể thao

Muôn màu thể thao

Sôi nổi Giải Pickleball Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng ở Hà Tĩnh

Nguyễn Trung
(Baohatinh.vn) - Giải đấu góp phần cổ vũ, động viên phong trào thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị trong khối.

Chiều 18/4, Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức bế mạc Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Giải đấu thu hút gần 50 vận động viên là cán bộ, giáo viên đến từ các trường: Đại học Hà Tĩnh, Cao đẳng Nguyễn Du, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh.﻿
Giải đấu diễn ra trong 1 ngày. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các trận đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt.
Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các cặp vận động viên xuất sắc ở từng nội dung.
Trong đó, giải nhất đôi nam, đôi nữ thuộc về các cặp vận động viên Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh; giải nhất đôi nam nữ thuộc về cặp vận động động viên Trường Đại học Hà Tĩnh.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế lao động. Đồng thời cổ vũ, động viên phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị trong khối.

Việt Nam đăng cai World Cup Pickleball 2026

Đà Nẵng đã chính thức được chọn là nơi đăng cai World Cup Pickleball 2026. Đây là lần đầu tiên ngày hội pickleball lớn nhất hành tinh được tổ chức tại châu Á.
Trước "giờ G" Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Giải Bóng chuyền nam thanh niên toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XXIII năm 2026 chính thức khởi tranh vào chiều 20/3 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Công tác chuẩn bị cho giải đấu được triển khai đồng bộ, hoàn tất theo kế hoạch.
Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3

Malaysia bị xử thua ở các trận thắng Việt Nam và Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, do liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo hồ sơ.
Tôi là nữ xạ thủ

Từ niềm đam mê, trải qua quá trình khổ luyện, nữ VĐV Trần Thị Thiên Hương (xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trưởng thành vượt bậc, giành được nhiều tấm huy chương và lọt vào đội tuyển bắn súng quốc gia.
World Cup 2026 có nguy cơ chỉ còn 47 đội?

Nếu Iran không thể tham dự World Cup 2026 vì bất ổn an ninh, điều lệ FIFA cho phép thay thế bằng đội khác thuộc khu vực châu Á hoặc một phương án hoàn toàn bất đắc dĩ.