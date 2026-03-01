Hotline: 02393.693.427
Cơ thủ quê Hà Tĩnh thắng "huyền thoại billiards", đưa Việt Nam vào chung kết thế giới

(Baohatinh.vn) - Cơ thủ quê Hà Tĩnh Trần Quyết Chiến có màn “song kiếm hợp bích” đỉnh cao với Thanh Tự để đưa tuyển Việt Nam vào chung kết giải đồng đội thế giới 2026.

Trận bán kết Giải vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2026 (tổ chức tại Viersen - Đức) giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thụy Điển diễn ra vô cùng kịch tính vào tối nay 1/3.

Tay cơ số một Việt Nam là Trần Quyết Chiến (quê xã Sơn Tây cũ nay là xã Tứ Mỹ - Hà Tĩnh) thi đấu với Torbjorn Blomdahl - huyền thoại lừng danh đang giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 45 lần vô địch World Cup. Ở trận còn lại, Nguyễn Trần Thanh Tự đối đầu David Pennor.

hhggg.jpg
Quyết Chiến có trận thắng thứ 5 liên tiếp tại giải, tiếp tục là trụ cột của tuyển Việt Nam.

Trần Quyết Chiến khởi đầu tốt, anh bỏ xa Blomdahl đến 10-1, rồi 13-2. Tuy nhiên, Torbjorn Blomdahl không hổ danh là tay cơ giữ kỷ lục vô địch World Cup. Vận động viên (VĐV) người Thụy Điển ghi một loạt điểm, để dẫn lại 16-14, rồi 18-15.

Sau đó, Trần Quyết Chiến kết thúc hiệp một với tỷ số 20-18 (trong môn billiards carom 3 băng, nội dung đồng đội, khi một VĐV cán mốc 20 điểm trở lên, trận đấu sẽ nghỉ giữa hiệp). Sang hiệp hai, đôi bên giành giật nhau từng điểm một, trước khi Trần Quyết Chiến thắng 40-36, giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0.

Ở trận còn lại, Trần Thanh Tự dù liên tục dẫn trước David Pennor nhưng lại để thua sát nút 38-40. Đội tuyển Thụy Điển san bằng tỷ số 1-1.

Tỷ số này buộc hai đội phải thi đấu thêm loạt “song tô” (có tính chất như sút luân lưu trong môn bóng đá). Thể thức của loạt đấu này là các tay cơ của hai đội luân phiên thi đấu (cả 4 tay cơ của hai đội cùng thi đấu trên một bàn), cho đến khi có một đội đạt đến 15 điểm trước.

Hai tay cơ của Việt Nam tiếp tục khởi đầu rất tốt, dẫn trước hai tay cơ của Thụy Điển 11-1. Torbjorn Blomdahl và David Pennor kiên trì gỡ 7-12.

Kịch tính xảy ra từ đây, tâm lý đè nặng khiến 7 lượt cơ liên tiếp, cả 4 VĐV của hai đội, dù ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, không ai ghi nổi điểm nào.

Mãi đến lượt cơ thứ 13 của loạt “song tô”, Trần Quyết Chiến ghi 2 điểm và Trần Thanh Tự ghi một điểm, giúp đội tuyển Việt Nam thắng ở loạt đấu này với tỷ số 15-7. Chung cuộc, đội tuyển billiards carom 3 băng Việt Nam thắng đội tuyển Thụy Điển 2-1, lọt vào trận chung kết giải vô địch đồng đội thế giới.

Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 22h hôm nay (1/3, theo giờ Việt Nam). Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội có lần thứ hai vô địch đồng đội thế giới.

