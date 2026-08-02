Chủ công Trần Đức Hạnh chia tay bóng chuyền, rẽ hướng làm thầy giáo thể dục

Chủ công Trần Đức Hạnh giã từ sự nghiệp bóng chuyền chuyên nghiệp.

Thông tin Trần Đức Hạnh quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu khiến nhiều người hâm mộ bóng chuyền Hà Tĩnh không khỏi tiếc nuối. Sau hơn 16 năm gắn bó với đội bóng quê hương, người từng là trụ cột, chứng kiến gần như mọi thăng trầm của bóng chuyền nam Hà Tĩnh đã chính thức nói lời chia tay sân đấu để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời.

Trần Đức Hạnh chia sẻ: "Tôi đã có những năm tháng đẹp nhất với bóng chuyền. Bản thân tôi cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu một hành trình mới. Dù không còn thi đấu, tình yêu dành cho bóng chuyền sẽ không bao giờ thay đổi".

Trong những năm cuối của sự nghiệp thi đấu, Trần Đức Hạnh vừa tập luyện, thi đấu vừa theo học tại Trường Đại học Thể dục - Thể thao Đà Nẵng và đã tốt nghiệp chuyên ngành Huấn luyện thể thao. Tấm bằng đại học cũng mở ra cho anh một lựa chọn mới sau khi chia tay bóng chuyền chuyên nghiệp.

Trần Đức Hạnh (thứ nhất, từ trái sang) có quãng thời gian hơn 16 năm gắn bó cùng bóng chuyền nam Hà Tĩnh.

Chia tay bóng chuyền chuyên nghiệp, Trần Đức Hạnh lựa chọn trở thành giáo viên thể dục tại một trường học ở Hà Tĩnh. Với anh, đây không chỉ là công việc mới mà còn là cách để tiếp tục sống với thể thao, truyền cảm hứng vận động và những giá trị tích cực đến học sinh.

"Tôi hy vọng thời gian tới có thể mở thêm những lớp dạy bóng chuyền cho học sinh Hà Tĩnh. Đây là môn thể thao không chỉ giúp nâng cao thể chất mà còn rèn luyện tinh thần đồng đội, ý chí và tính kỷ luật. Tôi mong có thể truyền niềm đam mê, những kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm thi đấu để góp phần phát hiện, bồi dưỡng thêm những tài năng bóng chuyền cho quê hương", anh bày tỏ.

Đối với người hâm mộ Hà Tĩnh, Trần Đức Hạnh không phải cái tên xa lạ. Sở hữu gương mặt thư sinh, anh còn được nhiều cổ động viên ưu ái gọi bằng biệt danh "Lee Min Ho Việt Nam". Nhưng điều khiến Đức Hạnh được yêu mến hơn cả là sự bền bỉ và lòng trung thành với đội bóng quê hương.

Đức Hạnh nổi bật với khả năng bắt bước một ổn định, tấn công đa dạng ở cả hai biên lẫn hàng sau cùng những cú phát bóng uy lực.

Năm 2009, khi mới 14 tuổi, nhờ chiều cao nổi bật, Trần Đức Hạnh được tuyển chọn vào đội bóng chuyền Hà Tĩnh. Ban đầu thi đấu ở vị trí chuyền hai, anh nhanh chóng được chuyển sang chủ công và từng bước khẳng định được tài năng. Sau quãng thời gian được các đội Đà Nẵng, Biên Phòng và Thể Công mượn thi đấu để tích lũy kinh nghiệm, năm 2015, anh trở lại khoác áo Hà Tĩnh và trở thành một trong những gương mặt quan trọng nhất của đội bóng.

Với chiều cao 1m88, Trần Đức Hạnh là mẫu chủ công thi đấu toàn diện. Anh nổi bật với khả năng bắt bước một ổn định, tấn công đa dạng ở cả hai biên lẫn hàng sau, cùng những cú phát bóng uy lực. Không chỉ là điểm tựa chuyên môn, anh còn luôn là người truyền lửa, động viên đồng đội mỗi khi đội bóng gặp khó khăn.

Trần Đức Hạnh (thứ tư từ trái sang) hai lần được triệu tập vào đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh Internet.

Trong màu áo Hà Tĩnh, Đức Hạnh góp công giúp đội bóng trải qua giai đoạn thành công nhất trong nhiều năm với ngôi á quân Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2019, hạng ba các năm 2020 và 2023, cùng hai lần lọt tốp 4 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia vào các năm 2021 và 2023. Những màn trình diễn ấn tượng cũng giúp anh hai lần được triệu tập vào đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cho SEA Games 30 và SEA Games 31.

Giữa năm 2025, Trần Đức Hạnh chia tay đội bóng quê hương để đầu quân cho CLB Đà Nẵng. Ít ai ngờ, đó cũng là chặng cuối trong sự nghiệp thi đấu của chủ công sinh năm 1995.

Khép lại hành trình hơn 16 năm gắn bó với bóng chuyền chuyên nghiệp, Trần Trần Đức Hạnh sẽ không còn xuất hiện trên sân đấu trong màu áo quen thuộc. Nhưng ở một môi trường mới, tình yêu dành cho bóng chuyền vẫn được anh gìn giữ. Thay vì mang về những điểm số cho đội bóng quê hương, người từng chủ công đội bóng chuyền Hà Tĩnh sẽ tiếp tục truyền lửa, truyền niềm đam mê và khát vọng chinh phục cho những thế hệ học sinh tỉnh nhà.