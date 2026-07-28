Màn thể hiện ấn tượng của đối chuyền Đinh Văn Phương tại SEA V Cup

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ăn mừng chức vô địch SEA V Cup 2026. Ảnh Internet.

SEA V Cup 2026 khép lại với cái kết không thể ngọt ngào hơn dành cho bóng chuyền nam Việt Nam. Chức vô địch đầu tiên, chiến thắng trước Indonesia sau 11 năm chờ đợi và một diện mạo đầy mới mẻ dưới thời HLV Federico Rampazzo đã biến giải đấu này thành cột mốc đáng nhớ của bóng chuyền nước nhà.

Giữa những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất như Ngọc Thuân hay Thế Khải, Đinh Văn Phương cũng kịp ghi dấu ấn bằng màn trình diễn thuyết phục, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp.

Được trao cơ hội thi đấu trong cả 4 trận ở chặng 2, đối chuyền của CLB Bóng chuyền nam Hà Tĩnh nhanh chóng chứng minh anh không phải là phương án "chữa cháy". Sở hữu tầm bật tấn công lên tới 3m60, Văn Phương trở thành một trong những mũi công hiệu quả nhất của tuyển Việt Nam. Những cú đập uy lực ở biên hai liên tục tạo ra sức ép lên hàng chắn đối phương, đồng thời giúp đội tuyển có thêm phương án tấn công bên cạnh Ngọc Thuân.

Đinh Văn Phương là cây ghi điểm thứ 2 của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ở chặng 2 SEA V Cup 2026. Ảnh Internet.

Sự xuất hiện của Văn Phương giúp lối chơi của tuyển Việt Nam trở nên cân bằng hơn. Nếu trước đó phần lớn các đường bóng đều được dồn cho Ngọc Thuân, thì nay đối thủ buộc phải chia sự tập trung cho cả hai biên. Chính sự đa dạng ấy giúp các học trò của HLV Federico Rampazzo trở nên khó bắt bài hơn trong những trận đấu quyết định.

Màn trình diễn ấn tượng nhất của Văn Phương đến ở trận gặp Indonesia. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn và sở hữu hàng chắn thuộc nhóm mạnh nhất Đông Nam Á, đối chuyền sinh năm 2002 vẫn thi đấu đầy tự tin, ghi 14 điểm và liên tục chia lửa với Ngọc Thuân trong những thời khắc quan trọng và là người ghi nhiều điểm thứ 2 của đội.

Đinh Văn Phương ăn mừng chức vô địch cùng đồng đội. Ảnh Internet.

Chiến thắng ấy không chỉ giúp tuyển Việt Nam chấm dứt chuỗi 11 năm không thắng Indonesia mà còn mở toang cánh cửa vào chung kết.

Đến trận chung kết gặp Thái Lan, anh tiếp tục duy trì phong độ ổn định với 12 điểm, trong đó có 3 pha chắn bóng thành công và 2 điểm ghi trực tiếp từ những quả phát bóng, đứng thứ 3 trong danh sách ghi điểm của đội tuyển. Tính tổng cả 4 trận anh đã ghi 50 điểm, là cây ghi điểm thứ 2 của đội sau chủ công Nguyễn Ngọc Thuân.

Lần đầu khoác áo đội tuyển nhưng Đinh Văn Phương đã thi đấu đầy tự tin. Ảnh Internet.

Quan trọng hơn những con số là sự trưởng thành trong lối chơi của Văn Phương. Nếu trước đây anh gây ấn tượng chủ yếu bằng sức mạnh trong các pha dứt điểm, thì SEA V Cup 2026 cho thấy một phiên bản toàn diện hơn. Những quả phát bóng của anh có độ ổn định cao, liên tục gây khó cho bước một của đối phương. Khả năng bám chắn, đọc tình huống cũng được cải thiện rõ rệt, giúp tuyển Việt Nam nhiều lần hóa giải các pha tấn công ở thời điểm then chốt.

Đặc biệt, dù lần đầu thi đấu tại một giải chính thức trong màu áo đội tuyển quốc gia, Văn Phương vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng khen. Anh không hề bị ngợp trước sức ép của những trận đấu lớn và luôn sẵn sàng nhận trách nhiệm ở những pha bóng quyết định.

Ít ai biết rằng, phía sau màn trình diễn ấy là hành trình chờ đợi kéo dài nhiều năm. Ban đầu, Đinh Văn Phương không có tên trong danh sách triệu tập SEA V Cup 2026. Chỉ khi đối chuyền Nguyễn Văn Quốc Duy rút lui, anh mới được gọi bổ sung và đăng ký thi đấu ở chặng 2. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, bước ngoặt của Văn Phương không đơn thuần đến từ một suất thay thế, mà còn bắt nguồn từ sự xuất hiện của HLV Federico Rampazzo.

Màn thể hiện ấn tượng ở SEA V Cup 2026 là cơ hội để Đinh Văn Phương tiếp tục được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Ảnh Internet.

Khác với những người tiền nhiệm, chiến lược gia người Ý không quá đặt nặng danh tiếng hay thâm niên. Ông đánh giá lại toàn bộ lực lượng, tạo ra sự cạnh tranh ở từng vị trí và sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ phù hợp với triết lý của mình. Trong cách nhìn ấy, Phương “lựu đạn” không còn là cái tên chỉ xuất hiện để làm dày đội hình, mà là một mũi tấn công giàu tiềm năng cần được trao niềm tin.

Và Văn Phương đã đáp lại bằng cách thuyết phục nhất. Anh không bước vào sân với tâm thế của một cầu thủ được gọi thay thế, mà thi đấu như một người quyết tâm giữ lấy vị trí của mình. Mỗi điểm số ghi được, mỗi pha chắn bóng thành công hay những quả phát bóng ăn điểm đều cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của một cầu thủ đã chờ đợi cơ hội này quá lâu.

SEA V Cup 2026 khép lại bằng chiếc cúp vô địch đầu tiên của bóng chuyền nam Việt Nam. Còn với Đinh Văn Phương, giải đấu ấy có lẽ còn đáng nhớ hơn thế. Sau nhiều năm lặng lẽ chờ đợi, cuối cùng anh cũng tìm được chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia. Và khi cơ hội gõ cửa, đối chuyền của CLB Hà Tĩnh đã chứng minh mình không đến để lấp chỗ trống, mà để trở thành một phần trong chiến tích lịch sử của bóng chuyền Việt Nam.