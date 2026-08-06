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Sôi nôi giải đua thuyền tưởng nhớ Đông các Đại học sỹ Trương Quốc Dụng

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Giải đua thuyền nhân kỷ niệm 162 ngày mất của Đông các Đại học sỹ Trương Quốc Dụng do UBND xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức là dịp thắt chặt tình đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân.

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Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 162 năm ngày mất của Đông các Đại học sỹ - Tiến sỹ Trương Quốc Dụng (1864-2026), sáng 6/8, UBND xã Thạch Khê đã tổ chức giải đua thuyền thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ.
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Giải đua thuyền xã Thạch Khê năm 2026 được tổ chức tại hồ Hữu Ngạn (thôn Đồng Giang) thu hút 7 đội đua với 140 VĐV tham gia. Các đội đua tranh tài một lượt vòng loại với cự ly đua 2 km. 4 đội có thời gian thi đấu ngắn nhất ở vòng này sẽ giành quyền vào đua vòng bán kết, tiếp đó là chung kết.
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Các đội đua nỗ lực hết mình với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất.
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Đông đảo khán giả tập trung cổ vũ cho các đội đua. Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các thôn trên địa bàn.
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Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội Tân Phong
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Trao giải nhì cho đội Đồng Giang.
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Giải ba thuộc về 2 đội Long Phúc và đội Trường Xuân.
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Giải khuyến khích thuộc về các đội: Thạch Hải, Minh Hải, Đình Hoè.

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#Đông các Đại học sỹ Trương Quốc Dũng #Giải đua thuyền #Hà Tĩnh 24H

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