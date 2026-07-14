Cậu bé 8 tuổi người Hà Tĩnh giành huy chương cầu lông quốc gia

VĐV Trần Đình Minh Đăng giành HCĐ tại Giải vô địch Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026.

Giải Vô địch cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026 do Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức từ ngày 22-27/6, quy tụ gần 600 VĐV đến từ 27 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Các VĐV tranh tài ở 5 nhóm tuổi gồm U9, U11, U13, U15 và U17 với các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ quốc gia, nơi các đơn vị đánh giá chất lượng đào tạo và tìm kiếm những gương mặt tiềm năng cho cầu lông Việt Nam.

Tại giải đấu năm nay, em Trần Đình Minh Đăng (SN 2018, học sinh Trường Tiểu học Ngô Đức Kế, xã Can Lộc) là một trong những tay vợt để lại nhiều ấn tượng. Thi đấu ở nội dung đơn nam U9, cậu bé đến từ Hà Tĩnh gây chú ý không chỉ bởi tuổi đời còn nhỏ mà còn bởi phong thái tự tin, lối đánh tốc độ và tinh thần thi đấu đầy quyết tâm.

Lần đầu thử sức ở sân chơi chuyên nghiệp, Minh Đăng đã gây ấn tượng lớn với người hâm mộ bởi lối đánh tốc độ.

Để giành tấm HCĐ, Minh Đăng đã trải qua 7 trận đấu đầy nỗ lực. Trên sân, em cho thấy khả năng di chuyển nhanh, sự tập trung cùng sự bình tĩnh trong những thời điểm quan trọng. Ở trận bán kết, dù liên tục dẫn trước đối thủ trong cả 2 set đấu, Minh Đăng lại gặp vấn đề về sức khỏe và để thua tiếc nuối với tỷ số 0-2.

“Lúc thi đấu, em cũng có một chút hồi hộp vì đây là giải lớn, có nhiều bạn đánh rất hay. Khi vào sân, em cố gắng tập trung và làm theo những gì thầy hướng dẫn. Em rất tiếc vì không thể vào chung kết. Dù vậy, em vẫn rất vui với tấm HCĐ và sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn” - Minh Đăng chia sẻ.

Điều đặc biệt, Minh Đăng bước vào sân chơi quốc gia với xuất phát điểm khá khác biệt so với nhiều VĐV khác. Em chưa thuộc một trung tâm đào tạo chuyên nghiệp, chưa trải qua quá trình huấn luyện bài bản trong môi trường thi đấu đỉnh cao. Hành trang của em chủ yếu là niềm đam mê, sự kiên trì và những tháng ngày tập luyện tại CLB cầu lông Hiếu Nghèn Badminton (cơ sở tại xã Can Lộc).

Với niềm đam mê cầu lông, Minh Đăng có sự tiến bộ thần tốc trong tập luyện.

Trước khi Giải Vô địch cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026 khởi tranh, nhận thấy tố chất và niềm yêu thích đặc biệt của học trò, muốn Minh Đăng thử sức ở sân chơi chuyên nghiệp, anh Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ nhiệm CLB cầu lông Hiếu Nghèn Badminton đã giới thiệu em vào đội tuyển cầu lông thành phố Đà Nẵng để tham dự giải.

Dù lần đầu góp mặt tại một giải đấu lớn cấp quốc gia, lại thi đấu trong màu áo một đơn vị khác, Minh Đăng không tỏ ra bỡ ngỡ. Cậu bé nhanh chóng hòa nhập, thi đấu tự tin trước những đối thủ được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp và giành thành tích đáng khích lệ ngay ở lần thử sức đầu tiên.

Anh Nguyễn Phi Hùng chia sẻ: “Minh Đăng có thể lực, thể hình tốt và tố chất phù hợp với cầu lông. Điều đáng quý ở em là khả năng tiếp thu nhanh và sự tự tin khi thi đấu. Dù chưa được đào tạo chuyên sâu như nhiều VĐV khác, em vẫn thể hiện được bản lĩnh, không bị áp lực khi bước vào sân chơi lớn”.

Từ 4 tuổi, Minh Đăng đã tập luyện cầu lông tại CLB cầu lông Hiếu Nghèn Badminton.

Sinh ra trong gia đình có bố yêu thích thể thao, Minh Đăng sớm làm quen với cầu lông. Năm 4 tuổi, em được gia đình đưa đến CLB cầu lông Hiếu Nghèn Badminton để tập luyện. Ban đầu, cây vợt và quả cầu chỉ là một hoạt động giúp em rèn luyện sức khỏe, nhưng càng tập luyện, Minh Đăng càng bị cuốn hút bởi sự hấp dẫn của bộ môn này.

Từ những động tác còn chưa thuần thục, cậu bé dần học cách kiểm soát đường cầu, di chuyển hợp lý và rèn luyện sự kiên trì. Nhờ niềm đam mê cùng tố chất thể thao, Minh Đăng tiến bộ nhanh chóng. Chỉ sau một thời gian tập luyện, em đã bắt đầu tham gia các giải phong trào của CLB và đạt được nhiều thành tích tốt.

Đến khi học lớp 1, Minh Đăng gần như không còn nhiều đối thủ cùng lứa tuổi tại các sân chơi phong trào. Vì vậy, em thường xuyên được tạo điều kiện tập luyện, thi đấu với các anh lớn hơn để nâng cao trình độ.

Tấm huy chương đồng tại Giải Vô địch cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026 là phần thưởng cho sự nỗ lực, niềm đam mê của cậu bé nhỏ tuổi.

Thành tích tại giải quốc gia giúp Minh Đăng lọt vào tầm ngắm của Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng. Đơn vị này đã bày tỏ mong muốn tuyển chọn cậu bé vào đội tuyển cầu lông để tiếp tục đào tạo, tập luyện theo hướng chuyên nghiệp, tạo điều kiện để em phát triển hơn nữa.

Chị Nguyễn Đoàn Bảo Liên (mẹ Minh Đăng) chia sẻ: “Gia đình rất vui khi con đạt được thành tích này. Điều quan trọng nhất là thấy con yêu thích, có sự cố gắng và trưởng thành hơn qua từng ngày. Chúng tôi đang định hướng để con gắn bó với cầu lông chuyên nghiệp trong thời gian tới”.

Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng từ tình yêu dành cho cầu lông, sự đồng hành của gia đình, Minh Đăng đang từng bước nuôi dưỡng ước mơ trở thành một vận động viên tên tuổi, viết tiếp câu chuyện của mình trên những sân đấu lớn hơn.