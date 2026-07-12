Vận động viên Hà Tĩnh giành 6 huy chương tại Giải Vô địch Karate Đông Nam Á

Giải Vô địch Karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026 diễn ra từ ngày 9 - 12/7 tại tỉnh Ninh Bình. Giải đấu năm nay quy tụ gần 700 huấn luyện viên và vận động viên đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Brunei, Lào, Campuchia, Timor Leste và Singapore.

Đây là giải đấu quốc tế có chất lượng chuyên môn cao thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Karate châu Á, đồng thời là dịp để các quốc gia rà soát lực lượng, chuẩn bị cho các đấu trường lớn trong thời gian tới.

VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm (áo đỏ) giành 2 huy chương vàng.

Đội tuyển Karate Hà Tĩnh có 8 VĐV được triệu tập vào đội tuyển Karate Việt Nam tham dự giải. Trong đó, VĐV Hoàng Thị Mỹ Tâm tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành 2 huy chương vàng ở nội dung kumite cá nhân nữ hạng cân 61 kg và đồng đội nữ. Hai huy chương bạc thuộc về VĐV Trần Thị Quỳnh Anh (hạng cân 68 kg nữ) và Nguyễn Thùy Linh (hạng cân 66 kg nữ). Hai huy chương đồng được trao cho VĐV Lê Thị Linh Đan (hạng cân 53 kg nữ) và Trần Gia Minh (hạng cân 53 kg nam).

Những tấm huy chương của các võ sĩ Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng giúp đội tuyển Karate Việt Nam bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn ngay trên sân nhà, tiếp tục khẳng định vị thế số một của Karate Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á sau nhiều năm liên tiếp dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Thành tích ấn tượng tại giải đấu khu vực một lần nữa khẳng định chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện của Karate Hà Tĩnh cũng như sự trưởng thành của lớp VĐV trẻ. Kết quả này không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực tập luyện, thi đấu bền bỉ của các võ sĩ mà còn tạo thêm động lực để các VĐV tiếp tục hướng tới những đấu trường quốc tế lớn hơn, đóng góp nhiều hơn nữa cho thể thao Hà Tĩnh và đội tuyển Karate Việt Nam trong thời gian tới.