VĐV Hà Tĩnh giành 15 huy chương tại Giải Pencak Silat trẻ quốc gia

(Baohatinh.vn) - Tại Giải Vô địch Pencak Silat trẻ quốc gia năm 2026, đoàn Hà Tĩnh tham gia 24 VĐV giành được 15 huy chương.
Giải do Sở Văn hóa và Thể thao An Giang phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức từ ngày 10/6-20/6. Giải quy tụ 421 vận động viên đến từ 23 tỉnh, thành, ngành; tranh tài ở 60 hạng cân đối kháng thuộc 3 nhóm tuổi.
Đoàn Hà Tĩnh có 24 VĐV tham dự giải và giành được 15 huy chương (3 HCV, 4 HCB, 8 HCĐ).
3 HCV thuộc về các VĐV: Đào Viết Song nội dung 45kg nam, lứa tuổi 12-13; Trần Ngọc Mai nội dung 33kg nữ, lứa tuổi 12-13; Đậu Duy Hiếu nội dung 75kg nam, lứa tuổi 14-16.
4 HCB thuộc về các VĐV: Nguyễn Ngọc Hoàng Long nội dung 83kg nam, lứa tuổi 14-16; Đào Thị Yến Nhi nội dung 36kg nữ, lứa tuổi 12-13; Trần Nhân Lộc nội dung 39kg nam, lứa tuổi 12-13; Nguyễn Thị Yến Nhi nội dung 42kg nữ, lứa tuổi 12-13.
8 HCĐ thuộc về các VĐV: Nguyễn Gia Huy nội dung 48kg nam, lứa tuổi 12-13; Lê Phan Trà My nội dung 45kg nữ, lứa tuổi 12-13; Nguyễn Thị Khánh Ly nội dung 51kg nữ, lứa tuổi 12-13; Trần Thị Yến Nhi nội dung 39kg nữ, lứa tuổi 12-13; Dương Thị Thùy Trang nội dung 60kg nữ, lứa tuổi 17-20; Nguyễn Hoàng Hải nội dung 85kg nam, lứa tuổi 17-20; Lê Nguyễn Đăng Khôi nội dung 51kg nam, lứa tuổi 14-16; Võ Quang Huy nội dung 87kg nam, lứa tuổi 14-16.
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