FIFA điều tra đội tuyển Argentina

"Theo quy trình thông thường, Ủy ban Kỷ luật độc lập của FIFA đang xem xét báo cáo trận đấu và các tình tiết liên quan trước khi quyết định những bước tiếp theo, dựa trên Bộ quy tắc kỷ luật của FIFA", người phát ngôn cho biết.

Theo điều 34.3 trong Bộ quy tắc kỷ luật FIFA, cầu thủ không được trưng bày hoặc truyền tải các thông điệp, khẩu hiệu hay biểu tượng mang tính chính trị trước, trong hoặc sau trận đấu. Đây là cơ sở pháp lý để FIFA xem xét vụ việc của Argentina.

Giovani Lo Celso của Argentina cầm biểu ngữ ghi "Quần đảo Malvinas là của Argentina", ám chỉ quần đảo Falklands, trong khi đồng đội Nicolas Otamendi tiến đến sau trận thắng Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026 trên sân Atlanta ngày 15/7. Ảnh: AP

Đây cũng không phải lần đầu đại diện Nam Mỹ vướng rắc rối vì thông điệp tương tự. Năm 2014, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) từng bị FIFA phạt 20.000 bảng Anh (27.000 uSD) sau khi các cầu thủ giương biểu ngữ "Las Malvinas son Argentinas" (Quần đảo Malvinas là của Argentina) trước trận giao hữu với Slovenia.

Suốt World Cup 2026, CĐV Argentina cũng nhiều lần hát những bài cổ động nhắc đến Malvinas trên khán đài. Sau trận thắng Thụy Sĩ ở tứ kết, đội tuyển Argentina cũng hát về Malvinas và giễu người Anh. Đến sau khi hạ Anh 2-1 ở bán kết, nhiều cầu thủ Argentina cầm biểu ngữ này khi ăn mừng trên sân Atlanta.

Vụ việc khiến chính phủ Anh lập tức lên tiếng. Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định lập trường của London không thay đổi, đồng thời ủng hộ FIFA điều tra. "World Cup có thể không thuộc về chúng tôi, nhưng quần đảo Falklands chắc chắn là của chúng tôi", người phát ngôn nói. "Quyền tự quyết thuộc về người dân trên đảo. Cam kết của chúng tôi với Falklands sẽ không thay đổi."

Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Peter Kyle cũng cho rằng FIFA cần điều tra kỹ lưỡng, bởi thể thao không nên bị lôi kéo vào các tranh chấp chính trị.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch đồng tình với quan điểm này, trong khi lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey còn kêu gọi FIFA treo giò những cầu thủ cầm biểu ngữ ở trận chung kết gặp Tây Ban Nha.

Lionel Messi (10) đi bóng qua Anthony Gordon (18) và Harry Kane (9) trong trận Argentina thắng ngược Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026 trên sân Mercedes-Benz, Atlanta ngày 15/7/2026. Ảnh: AP

Tuy nhiên, khả năng Argentina bị loại khỏi trận chung kết gần như không tồn tại. Các án kỷ luật của FIFA đối với những vi phạm tương tự thường được đưa ra sau khi giải kết thúc, dù vụ việc lần này có thể được xem xét nghiêm túc hơn do xảy ra trong trận đấu giữa chính hai quốc gia đang tranh chấp chủ quyền.

Ed Davey viện dẫn tiền lệ UEFA cấm Alvaro Morata và Rodri một trận sau khi hai cầu thủ Tây Ban Nha hô khẩu hiệu "Gibraltar là của Tây Ban Nha" trong lễ mừng chức vô địch Euro 2024.

FIFA cũng từng áp dụng án treo giò với trường hợp tương tự. Sau trận tranh HCĐ Olympic London 2012, tiền vệ Hàn Quốc Park Jong-woo giơ tấm biển ghi "Dokdo là lãnh thổ của chúng tôi" liên quan đến tranh chấp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Vài tháng sau, FIFA treo giò cầu thủ này hai trận vòng loại World Cup.

Dù vậy, giới chuyên môn nhận định nếu Argentina bị xử phạt, nhiều khả năng hình thức sẽ là phạt tiền hoặc treo giò cá nhân sau giải đấu, thay vì ảnh hưởng trực tiếp đến trận chung kết.

Phản ứng từ Argentina lại trái ngược. Tổng thống Javier Milei cho rằng việc các cầu thủ bày tỏ quan điểm là "dễ hiểu" và "chính đáng". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh vấn đề trên sân cỏ không phải hoạt động ngoại giao. "Malvinas là của Argentina và chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đó bằng con đường ngoại giao, hành động một cách thông minh", ông Milei nói trên đài El Observador.

Chính quyền quần đảo Falklands cũng bày tỏ thất vọng trước hành động của các cầu thủ Argentina, đồng thời hy vọng FIFA sẽ xử lý theo đúng quy định. Trong tuyên bố, chính quyền địa phương nhấn mạnh họ "không muốn chính trị xuất hiện trong thể thao".

Tranh chấp Falklands là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa Anh và Argentina. Năm 1982, Argentina đưa quân lên quần đảo này, dẫn đến cuộc chiến kéo dài 74 ngày với Anh. Xung đột khiến 649 quân nhân Argentina, 255 quân nhân Anh cùng ba cư dân trên đảo thiệt mạng.

Hiện Falklands là vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh, cách bờ biển Argentina khoảng 500 km. Trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2013, hơn 99% cử tri trên đảo bỏ phiếu lựa chọn tiếp tục thuộc Anh.

Dù vậy, Buenos Aires vẫn duy trì yêu sách chủ quyền và gọi quần đảo này là Malvinas.

Trong lúc FIFA chưa đưa ra quyết định cuối cùng, Argentina vẫn chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha, lúc 2h thứ Hai 20/7, giờ Hà Nội.