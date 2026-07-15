Anh - Argentina: Màn thư hùng kinh điển

Argentina sẽ có màn đại chiến với Anh ở bán kết World Cup 2026. Ảnh: AFP/TTXVN

Anh và Argentina là cặp đấu có truyền thống kình địch nặng nề nhất xưa nay, với cả một lịch sử đầy ắp gian lận, tiểu xảo. Đây luôn là một trong những cặp đấu nóng bỏng, kịch tính nhất của làng bóng đá thế giới. Sau hơn 2 thập kỷ, tuyển Anh và Argentina mới tái ngộ ở một trận đấu chính thức, lần gần nhất hai đội gặp nhau là năm 2005.

Đầu tiên và cũng rất đáng chú ý đã xảy ra ở cặp đấu kinh điển này là việc cảnh sát phải vào tận sân để áp giải thủ quân Argentina Antonio Rattin ra ngoài, khi ông bị truất quyền thi đấu nhưng từ chối rời sân ở trận tứ kết World Cup 1966 (Anh thắng Argentina 1 - 0, sau đó thẳng tiến đến chức vô địch quan trọng duy nhất trong lịch sử đội tuyển này).

Năm 1986, Argentina thắng Anh 2 - 1 với hai bàn thắng nổi tiếng của Diego Maradona, gồm pha solo được xem là một trong những bàn đẹp nhất lịch sử giải đấu. Tình huống “Bàn tay của Chúa” cũng thường được nhắc lại như biểu tượng của trận đấu. Nó được ví như một “tuyệt chiêu móc túi thành công” của Maradona, khiến người Anh phải đau khổ.

Hay như việc Diego Simeone “xỏ mũi”, khiến ngôi sao nổi tiếng nhất của bóng đá Anh khi ấy là David Beckham phải nhận thẻ đỏ tại World Cup 1998…

Có thể thấy, lịch sử kình địch giữa Anh và Argentina là một lịch sử đầy kịch tính, tiểu xảo, mánh khóe, và cả thù hận nữa.

Tuyển Anh tự tin trước nhà ĐKVĐ Argentina. Ảnh: AFP/TTXVN

Cầu thủ Anh và Argentina ở thế hệ này không còn quá thù địch nhau, thay vào đó là sự hiểu biết nhất định về nhau. Giữa hai đội lúc này lại là mối quan hệ đồng đội chồng chéo từ CLB. Trên sân cỏ, Enzo Fernandez sẽ đối đầu Reece James, người đồng đội ở Chelsea. Harry Kane tái ngộ Romero, đồng đội cũ ở Tottenham, hay Alvarez gặp lại John Stones...

Ở màn đối đầu lần này, xét về chất lượng đội hình, tuyển Anh được đánh giá vượt trội hơn. Cụ thể, tổng giá trị chuyển nhượng của Tam sư tới 1,3 tỷ euro, so với 800 triệu euro của Argentina.

Theo thống kê, các thông số như kiểm soát bóng trung bình, tổng số đường chuyền, tỷ lệ đường chuyền chính xác, bàn thắng, khả năng chuyển hóa bàn thắng, bàn thắng kỳ vọng... của Argentina đều nhỉnh hơn thầy trò HLV Thomas Tuchel. Tuy nhiên, hành trình của Lionel Messi và các đồng đội tới trận bán kết là khá gian nan. Argentina đang chịu nhiều áp lực về thể lực sau chuỗi trận căng thẳng.

Trong khi đó, Tam sư đã phải vượt qua nhiều chướng ngại đáng gờm trên con đường vào bán kết.

Một thông số đang thực sự ủng hộ tuyển Anh là lịch sử. Trong 14 lần gặp nhau trước đây, tuyển Anh áp đảo với 6 chiến thắng, 5 hòa và 3 thua.

Mối kình địch giữa hai nền bóng đá này luôn gắn với nhiều dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử World Cup và cuộc đối đầu tại bán kết World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là lần đầu Messi trực tiếp chạm trán tuyển Anh.

Trận đấu với tuyển Anh sẽ rất đặc biệt với Messi. Ảnh: THX/TTXVN phát

Dù đã đối đầu nhiều đội tuyển hàng đầu thế giới trong hơn 2 thập kỷ thi đấu, Messi chưa từng chạm trán tuyển Anh ở cả cấp độ giao hữu lẫn chính thức. Khả năng rất cao là sự nghiệp khoác áo ĐTQG của Messi sẽ khép lại sau kỳ World Cup này. Vì thế trận bán kết World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời Messi đụng độ Tam sư. Đó sẽ là trận đấu rất đặc biệt với sự nghiệp cầu thủ của El Pulga.

Ngoài là kình địch với Anh, Argentina còn là đội bóng kình địch với Đức. Và trận bán kết World Cup lần này càng trở nên thú vị khi một HLV người Đức là Thomas Tuchel sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh quyết đấu với Argentina. Ông Tuchel được kỳ vọng sẽ phát huy kinh nghiệm ở các trận đấu loại trực tiếp để giúp tuyển Tam sư hướng tới trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966. Nếu vượt qua đại diện Nam Mỹ và sau đó giành chức vô địch, Tuchel sẽ xóa bỏ một "lời nguyền" đã tồn tại gần một thế kỷ: chưa từng có nhà cầm quân ngoại quốc nào giúp một đội tuyển khác đăng quang World Cup.

Trận bán kết thứ hai của World Cup 2026 giữa Anh và Argentina sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 16/7 trên sân vận động Atlanta, Georgia (Mỹ).

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

Anh: Pickford, Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly, Rice, Anderson, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

Argentina: E.Martinez, Molina, Romero, Li.Martinez, Tagliafico, Paredes, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez.

Messi đã bỏ lỡ cơ hội gặp đội tuyển Anh ở những ngày đầu sự nghiệp. Argentina hội quân, đá giao hữu với Hungary và Anh trong loạt “FIFA Days” tháng 8/2005. Messi vào sân ở phút 63 và bị đuổi ở phút 65 trong trận gặp Hungary. Lần đầu khoác áo đội tuyển Argentina của Messi chỉ kéo dài đúng 90 giây và anh bị “treo giò” ở trận kế tiếp chính là trận giao hữu với đội tuyển Anh.