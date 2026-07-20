Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

Torres được chọn làm người hùng của Tây Ban Nha.

Trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, Lionel Messi chiến đấu trong trận quốc tế cuối cùng với tất cả những gì còn lại. Nhưng trước một Tây Ban Nha trẻ trung, giàu năng lượng và khát khao, nhà đương kim vô địch thế giới gần như chỉ biết chống đỡ.

Suốt 90 phút thi đấu chính thức và cả hiệp phụ, Argentina không tung ra nổi một cú sút trúng đích. Lần đầu tiên trong lịch sử một trận chung kết World Cup, một đội bóng rơi vào thế bị áp đảo đến vậy. Emiliano Martinez liên tục hóa người hùng với hàng loạt pha cứu thua xuất thần, níu giữ hy vọng mong manh cho "La Albiceleste".

Bi kịch của đại diện Nam Mỹ lên đến đỉnh điểm ở những phút bù giờ, khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Pau Cubarsi, khiến Argentina phải bước vào hiệp phụ chỉ với 10 người. Trước sức ép nghẹt thở của "La Roja", bức tường cuối cùng rồi cũng sụp đổ.

Martinez có đến 11 pha cứu thua, một kỷ lục ở chung kết World Cup.

Phút 106, Nico Williams đánh đầu làm tường để Ferran Torres băng vào tung cú dứt điểm chuẩn xác, xé toang mành lưới Argentina. Bàn thắng ấy không chỉ định đoạt trận chung kết, mà còn đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới lần thứ hai sau 16 năm chờ đợi, đồng thời nối dài chuỗi 38 trận bất bại - kỷ lục mới của bóng đá châu Âu ở cấp độ đội tuyển.

Đây cũng là ngày lịch sử của Lamine Yamal. Khi vẫn còn ở tuổi thiếu niên, viên ngọc quý của bóng đá Tây Ban Nha đã hoàn tất bộ sưu tập mà nhiều huyền thoại cả đời mơ ước, đó là vô địch Euro và World Cup. Từ cậu bé làm cả châu Âu kinh ngạc, Yamal giờ đã trở thành biểu tượng mới của bóng đá thế giới.

Messi khép lại hành trình tại World Cup với nỗi tiếc nuối.

Ở phía đối diện là một Messi khiến mọi người vừa tự hào vừa xót xa. Dù không thể thay đổi cục diện trước sức trẻ và sự áp đảo của đối thủ, siêu sao người Argentina vẫn cống hiến một màn trình diễn đẳng cấp, miệt mài lùi sâu kết nối lối chơi, chiến đấu đến những giây cuối cùng trong màu áo tuyển quốc gia. "La Pulga" không thể khép lại sự nghiệp bằng một chiếc cúp vàng nữa, nhưng vẫn rời sân trong vị thế của một huyền thoại đã cống hiến những gì đẹp nhất cho bóng đá.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân MetLife, Tây Ban Nha vỡ òa trong men say chiến thắng, còn Argentina gục xuống trong tiếc nuối. Một triều đại mới đã được mở ra bởi những đôi chân trẻ tuổi của "La Roja". Và ở phía bên kia, ánh đèn World Cup dần khép lại với thế hệ vàng của bóng đá Argentina.