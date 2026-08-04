Ngoại binh 35 tuổi gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có gì đặc biệt?

Tiền vệ Luiz Antonio gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khép lại kỳ chuyển nhượng ngoại binh bằng việc đưa về một cái tên đủ khiến nhiều người hâm mộ V.League chú ý, đó là tiền vệ Luiz Antonio. Trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Flamengo, tiền vệ này từng có quãng thời gian thi đấu cùng huyền thoại Ronaldinho trước khi trở thành một trong những ngoại binh thành công nhất V.League trong màu áo Đông Á Thanh Hóa và Hải Phòng.

Ngay sau khi có mặt tại Hà Tĩnh, Luiz Antonio nhanh chóng hội quân cùng các đồng đội. Trong những buổi tập đầu tiên, tiền vệ người Brazil để lại nhiều ấn tượng với khả năng xử lý bóng gọn gàng, những đường chuyền có độ chính xác cao cùng tư duy chơi bóng hiện đại. Không cần quá nhiều pha xử lý hoa mỹ, cầu thủ 35 tuổi vẫn cho thấy đẳng cấp bằng cách chọn vị trí, đọc tình huống và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Dù đã 35 tuổi nhưng Luiz Antonio vẫn duy trì nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng tranh chấp ấn tượng.

"Tôi rất vui và hào hứng khi gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là tập thể có tinh thần đoàn kết và luôn thi đấu với khát khao lớn. Tôi sẽ cố gắng hòa nhập nhanh nhất để cùng các đồng đội hướng tới một mùa giải thành công", Luiz Antonio chia sẻ.

Ở tuổi 35, khi nhiều ngoại binh đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, Luiz Antonio vẫn được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lựa chọn cho vị trí quan trọng nơi hàng tiền vệ. Điều đó cho thấy đội bóng núi Hồng ưu tiên kinh nghiệm, tư duy chiến thuật và bản lĩnh trận mạc hơn là yếu tố tuổi tác.

Không phải ngẫu nhiên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lựa chọn Luiz Antonio giữa rất nhiều phương án ngoại binh. Tiền vệ người Brazil là một trong số ít cầu thủ duy trì phong độ ổn định qua nhiều mùa giải tại V.League.

Gia nhập Đông Á Thanh Hóa từ mùa giải 2023/2024, Luiz Antonio nhanh chóng trở thành "hạt nhân" nơi tuyến giữa. Trong hai mùa giải khoác áo đội bóng xứ Thanh, anh ra sân 48 trận trên mọi đấu trường, ghi 13 bàn thắng và góp công lớn vào chức vô địch Cúp Quốc gia 2023/2024.

Mùa giải vừa qua, Luiz Antonio là trụ cột không thể thay thế của CLB Hải Phòng.

Không chỉ sở hữu những cú sút xa uy lực, Luiz Antonio còn nổi bật với khả năng điều phối lối chơi, nhãn quan chiến thuật sắc bén và những đường chuyền giàu tính sáng tạo. Tiền vệ người Brazil thường xuyên giữ vai trò điều tiết nhịp độ, kết nối các tuyến và tạo ra khoảng trống cho đồng đội. Chính sự ổn định về chuyên môn cùng bản lĩnh trận mạc giúp anh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ngoại binh chất lượng nhất V.League.

Đầu mùa giải 2025/2026, Luiz Antonio chia tay Thanh Hóa để gia nhập Hải Phòng và tiếp tục khẳng định giá trị. Dù đội bóng đất cảng trải qua mùa giải nhiều biến động, anh vẫn là nhân tố quan trọng ở khu trung tuyến với 19 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo. Trong cách vận hành lối chơi của Hải Phòng, Luiz Antonio thường xuyên lùi sâu nhận bóng, điều phối nhịp độ và phát động các đợt tấn công.

Sự góp mặt của Luiz Antonio được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ.

Trong màu áo Thanh Hóa cũng như Hải Phòng, Luiz Antonio luôn nằm trong nhóm cầu thủ hoạt động với cường độ cao, vừa hỗ trợ phòng ngự, vừa tham gia tổ chức tấn công. Hiện chuyên trang Transfermarkt định giá tiền vệ người Brazil ở mức 225.000 euro (gần 7 tỷ đồng), cho thấy giá trị chuyên môn của anh vẫn được đánh giá cao sau nhiều năm thi đấu tại V.League.

Những mùa giải gần đây, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luôn được đánh giá cao nhờ hệ thống phòng ngự chắc chắn. Tuy nhiên, đội bóng núi Hồng vẫn thiếu một tiền vệ đủ khả năng điều tiết lối chơi, kết nối các tuyến và tạo ra sự khác biệt trong những thời điểm quyết định.

Bởi vậy, sự xuất hiện của Luiz Antonio được xem là lời giải cho bài toán mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn trăn trở suốt nhiều mùa giải. Điều ban huấn luyện kỳ vọng ở tiền vệ người Brazil không chỉ là những bàn thắng hay các pha kiến tạo, mà còn là khả năng kiểm soát thế trận, triển khai bóng từ tuyến dưới và mang đến sự cân bằng trong cách vận hành lối chơi.

Luiz Antonio gây ấn tượng trong các buổi tập bằng các pha chuyền bóng có tính đột biến rất cao.

HLV Phan Như Thuật đánh giá: "Luiz Antonio là cầu thủ đã khẳng định được năng lực qua nhiều mùa giải tại V.League. Cậu ấy có kinh nghiệm, tư duy chiến thuật tốt và khả năng điều tiết trận đấu rất ấn tượng. Chúng tôi kỳ vọng cậu ấy sẽ giúp đội kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn và mang đến sự cân bằng trong lối chơi."

Bóng đá luôn cần thời gian để một bản hợp đồng mới chứng minh giá trị. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong màu áo Thanh Hóa và Hải Phòng, Luiz Antonio có đủ cơ sở để mang đến niềm tin cho người hâm mộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Và nếu tiền vệ người Brazil phát huy đúng phẩm chất của mình, đội bóng núi Hồng sẽ có một "ông chủ" nơi tuyến giữa sau nhiều mùa giải chờ đợi.