Tiền vệ Trần Phi Sơn trở lại thử việc tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Tiền vệ Trần Phi Sơn thử việc tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trong các buổi tập, tiền vệ Trần Phi Sơn tích cực hoàn thành các giáo án ban huấn luyện đưa ra. Sự xuất hiện của Trần Phi Sơn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ bởi anh không phải là gương mặt xa lạ với bóng đá Hà Tĩnh.

Trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, Trần Phi Sơn được người hâm mộ biết đến với biệt danh "Ronaldo xứ Nghệ" nhờ tốc độ, kỹ thuật cá nhân khéo léo và những pha đi bóng lắt léo. Năm 2021, anh gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cầu thủ sinh năm 1992 đã có 4 mùa giải gắn bó với đội bóng núi Hồng. Không chỉ đóng góp về chuyên môn, Trần Phi Sơn còn ghi dấu ấn với lối chơi nhiệt huyết và tinh thần thi đấu máu lửa. Luôn hết mình mỗi khi ra sân, anh trở thành một trong những cầu thủ được người hâm mộ Hà Tĩnh yêu mến.

Trần Phi Sơn từng có 4 mùa giải gắn bó với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào cuối mùa giải 2024/2025, mùa giải 2025/2026, Trần Phi Sơn thi đấu trong màu áo Trường Tươi Bình Phước (nay là Trường Tươi Đồng Nai).

Lần thử việc này mở ra cơ hội để Trần Phi Sơn tái ngộ đội bóng đã gắn bó trong quãng thời gian đẹp của sự nghiệp. Dù đã bước sang tuổi 34, tiền vệ xứ Nghệ vẫn được kỳ vọng sẽ mang đến kinh nghiệm và sự sáng tạo cho hàng tiền vệ nếu được ký hợp đồng.

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