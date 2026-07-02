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CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hội quân, tập luyện cho mùa giải mới

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã hội quân, tiến hành tập luyện cho mùa giải mới. Buổi tập có sự góp mặt của các cầu thủ nội binh cùng tân binh vừa được chiêu mộ.

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Chiều 2/7, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính thức hội quân, triển khai buổi tập luyện đầu tiên để chuẩn bị cho mùa giải mới.
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Tại buổi tập hôm nay, đội bóng chào đón các tân binh là thủ môn Trần Văn Tiến, hậu vệ Bùi Văn Đức, tiền vệ Ngô Văn Lương...
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...và hậu vệ Vương Văn Huy (ở giữa). Đây là những sự bổ sung được kỳ vọng giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tăng thêm chiều sâu đội hình, tạo sự cạnh tranh ở các vị trí.
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Ban huấn luyện triển khai các bài tập giúp các cầu thủ lấy lại thể trạng, làm quen với cường độ vận động, đồng thời tạo sự hòa nhập cho các tân binh.
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Trước thềm mùa giải 2026/2027 khởi tranh, đội bóng núi Hồng đã nói lời chia tay 11 cầu thủ. Mùa giải vừa qua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt ở khả năng tổ chức tấn công và hiệu suất ghi bàn. Vì vậy, bên cạnh việc củng cố lực lượng nội binh, ban huấn luyện đội bóng đang tích cực tìm kiếm thêm những ngoại binh phù hợp, nhất là ở hàng công nhằm cải thiện khả năng tạo cơ hội và chuyển hóa bàn thắng.
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Theo kế hoạch, nhóm ngoại binh của đội sẽ trở lại hội quân vào ngày 7/7. Khi có đầy đủ lực lượng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ bước vào giai đoạn tập luyện chuyên sâu, hoàn thiện đội hình và chiến thuật.

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