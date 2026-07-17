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Viktor Lê bất ngờ chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê nói lời chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, khép lại hành trình để lại nhiều dấu ấn trong màu áo đội bóng núi Hồng.

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Viktor Lê bất ngờ chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dù vẫn còn thời hạn hợp đồng.

Thông tin này khiến người hâm mộ Hà Tĩnh khá bất ngờ bởi hợp đồng của chàng tiền vệ với CLB còn có thời hạn đến năm 2027. Được biết, bến đỗ mới của Việt kiều này là 1 trong 2 CLB Công an Hà Nội hoặc PVF – CAND (giải hạng Nhất).

Việc Viktor Lê chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được xem là tổn thất đáng kể với đội bóng khi anh đang là một trong những trụ cột nơi tuyến giữa.

Viktor Lê là Việt kiều Nga. Bố anh là người Việt Nam và mẹ là người Nga. Anh mang quốc tịch Nga do sinh ra và lớn lên ở quốc gia này. Năm 2025, anh có quốc tịch Việt Nam. Chàng tiền vệ được đào tạo tại lò danh tiếng CSKA Moscow.

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Chàng tiền vệ có quốc tịch Việt Nam, được triệu tập lên U22 tham dự SEA Games 33.

Viktor Lê gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giữa mùa giải 2023/2024 sau khi chia tay Bình Định. Trong bối cảnh đội bóng đang trẻ hóa lực lượng, tiền vệ sinh năm 2003 nhanh chóng ghi điểm nhờ nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng xử lý bóng tự tin và tư duy chơi bóng hiện đại. Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Nguyễn Thành Công, Viktor Lê từng bước hòa nhập và dần trở thành nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa.

Ở mùa giải 2024/2025, Viktor Lê góp công giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo nên một trong những mùa giải thành công nhất lịch sử khi cán đích trong tốp 5 V.League. Sang mùa giải 2025/2026, dù đội bóng trải qua nhiều biến động về lực lượng và ban huấn luyện, tiền vệ Việt kiều vẫn duy trì phong độ ổn định, trở thành lựa chọn thường xuyên trong đội hình xuất phát nhờ sự đa năng và khả năng kết nối lối chơi.

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Viktor Lê ăn mừng tấm HCV SEA Games 33.

Không chỉ khẳng định được vị trí tại cấp CLB, Viktor Lê còn được đánh giá là một trong những cầu thủ Việt kiều giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam. Anh từng được triệu tập vào U22 Việt Nam và cùng đội tuyển giành HCV SEA Games 33.

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Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

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