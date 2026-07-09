8 cầu thủ trẻ tập luyện cùng đội 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tập luyện cùng đội 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 8 cầu thủ trẻ đều nỗ lực hết mình với hy vọng sẽ là 1 - 2 cái tên có mặt trong danh sách tham dự V.League.
Trong khoảng thời gian 1 tháng, 8 cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội thể hiện mình với ban huấn luyện. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, các cầu thủ trẻ vẫn cho thấy khát khao qua từng buổi tập. "Được tập luyện cùng các anh là cơ hội quý giá để em học hỏi và hoàn thiện bản thân hơn. Mỗi buổi tập giúp em có thêm kinh nghiệm từ cách xử lý tình huống, di chuyển không bóng... Em hy vọng sẽ tập luyện thật tốt để được giữ lại ở đội 1" - tiền vệ Nguyễn Huy Hoàng Phú chia sẻ.
Sự cầu thị, tinh thần học hỏi và quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội đang là động lực để tất cả cầu thủ nỗ lực từng ngày. Tiền vệ Trịnh Trần Thái Bảo chia sẻ: "Trong đội 1, em hâm mộ nhất là anh Trọng Hoàng. Anh Trọng Hoàng là tấm gương để em nỗ lực mỗi ngày. Trong các buổi tập, các anh cùng ban huấn luyện đều tạo điều kiện, giúp đỡ bọn em hoàn thành các bài tập".
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có dàn cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, nhiều cá nhân thể hiện khá tốt tại giải hạng Nhì vừa qua. Việc đôn các cầu thủ trẻ lên tập luyện cùng đội 1 không chỉ giúp đội bóng có thêm sự lựa chọn về nhân sự mà còn tạo động lực cho công tác đào tạo trẻ.
Tuy nhiên, để có thể trụ lại ở đội 1, các cầu thủ trẻ cần chứng minh được năng lực chuyên môn, sự tiến bộ và khả năng thích nghi với cường độ tập luyện cao hơn.
Ông Phan Như Thuật - HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.
Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.
Trong đội hình của đội bóng núi Hồng, Võ Quốc Dân là cái tên đặc biệt khi anh là 1 trong 2 cầu thủ gốc Hà Tĩnh. Hành trình "trở về" của chàng hậu vệ là câu chuyện của sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng khẳng định mình.
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