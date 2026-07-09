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CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

8 cầu thủ trẻ tập luyện cùng đội 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ngọc Thắng
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(Baohatinh.vn) - Tập luyện cùng đội 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 8 cầu thủ trẻ đều nỗ lực hết mình với hy vọng sẽ là 1 - 2 cái tên có mặt trong danh sách tham dự V.League.

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Trước thềm mùa giải 2026/2027, 8 cầu thủ trẻ đang thuộc biên chế U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được trao cơ hội tập luyện cùng đội 1 gồm: tiền vệ Nguyễn Huy Hoàng Phú (SN 2006) tiền vệ Đặng Đình Chiến Thắng (SN 2006), tiền vệ Nguyễn Doãn Mạnh (SN 2008), hậu vệ Lê Quang Trường (SN 2008), tiền đạo Trần Thanh Bình (SN 2008), tiền vệ Trịnh Trần Thái Bảo (SN 2008), thủ môn Nguyễn Đức Mạnh (SN 2008) và hậu vệ Nguyễn Văn Phúc (SN 2008). Trong số này, hậu vệ Nguyễn Văn Phúc đang gặp vấn đề sức khoẻ chưa thể tập trung. Riêng Nguyễn Huy Hoàng Phú đã tập luyện ở đội 1 từ mùa giải năm ngoái.
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Tiền vệ Nguyễn Huy Hoàng Phú là đội trưởng đội bóng Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Tĩnh tham dự giải hạng Nhì 2026 vừa qua. Cầu thủ này thi đấu năng nổ, đóng góp 1 bàn thắng. Chơi ở vị trí tiền vệ cánh, Hoàng Phú thường có những pha leo biên đầy tốc độ và có tính đột biến cao.
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Tiền vệ Trịnh Trần Thái Bảo là gương mặt nổi bật của Hà Tĩnh tại giải hạng Nhì vừa qua khi anh có tới 6 pha lập công, qua đó góp công giúp đội bóng hoàn thành mục tiêu trụ hạng trước 3 vòng đấu. Cầu thủ này thi đấu rất đa năng khi có thể chơi tiền vệ giữa, tiền đạo cánh, tiền đạo cắm và dứt điểm được cả 2 chân.
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Tiền vệ Nguyễn Doãn Mạnh sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, đặc biệt là những pha leo biên đầy tốc độ. Doãn Mạnh từng cùng U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành ngôi á quân U13 quốc gia năm 2021. Tại giải này, Doãn Mạnh giành vua phá lưới với 4 bàn thắng.
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Trần Thanh Bình là tiền đạo duy nhất trong số 8 cầu thủ tập luyện cùng đội 1 năm nay. Thanh Bình là tiền đạo chủ lực của U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nổi bật nhờ khả năng chạy chỗ, dứt điểm và thể lực tốt.
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Hậu vệ Lê Quang Trường là cầu thủ có thể hình nổi bật nhất trong số 8 cầu thủ trẻ (1m83). Tại giải hạng Nhì vừa qua, Quang Trường thi đấu khá tốt, cho thấy sự ổn định trong các pha tranh chấp và bọc lót cho đồng đội. Quang Trường từng được triệu tập lên U17 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U17 châu Á 2025.
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Tiền vệ Đặng Đình Chiến Thắng từng chơi ấn tượng tại U17 quốc gia năm 2023 khi có 3 pha lập công qua đó giúp U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành ngôi á quân. Lần thứ 2 được đôn lên tập luyện tại đội 1, chàng tiền vệ đang quyết tâm thể hiện mình để chiếm suất ở lại.
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Thủ môn Nguyễn Đức Mạnh hiện đang là thủ môn chính của U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đức Mạnh sở hữu chiều cao khá tốt (1m81), là chốt chặn tin cậy của đội tại các giải quốc gia. Lần đầu được tập luyện tại đội 1 Đức Mạnh rất hào hứng và phấn khởi, quyết tâm thể hiện mình với ban huấn luyện.
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Trong khoảng thời gian 1 tháng, 8 cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội thể hiện mình với ban huấn luyện. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, các cầu thủ trẻ vẫn cho thấy khát khao qua từng buổi tập. "Được tập luyện cùng các anh là cơ hội quý giá để em học hỏi và hoàn thiện bản thân hơn. Mỗi buổi tập giúp em có thêm kinh nghiệm từ cách xử lý tình huống, di chuyển không bóng... Em hy vọng sẽ tập luyện thật tốt để được giữ lại ở đội 1" - tiền vệ Nguyễn Huy Hoàng Phú chia sẻ.
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Trên sân tập, các cầu thủ trẻ luôn thể hiện tinh thần nghiêm túc, chăm chỉ và quyết tâm cao. Từ các bài rèn thể lực, kỹ chiến thuật đến những tình huống thi đấu đối kháng, tất cả đều nỗ lực hoàn thành tốt yêu cầu của HLV Phan Như Thuật và ban huấn luyện.
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Sự cầu thị, tinh thần học hỏi và quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội đang là động lực để tất cả cầu thủ nỗ lực từng ngày. Tiền vệ Trịnh Trần Thái Bảo chia sẻ: "Trong đội 1, em hâm mộ nhất là anh Trọng Hoàng. Anh Trọng Hoàng là tấm gương để em nỗ lực mỗi ngày. Trong các buổi tập, các anh cùng ban huấn luyện đều tạo điều kiện, giúp đỡ bọn em hoàn thành các bài tập".
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Sau 1 tháng, ban huấn luyện sẽ dựa vào kết quả tập luyện của các cầu thủ để chọn ra 1 đến 2 cái tên đôn lên đội 1 để thi đấu V.League mùa tới. Quãng thời gian còn lại là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện mình, qua đó hoàn thành giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có dàn cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, nhiều cá nhân thể hiện khá tốt tại giải hạng Nhì vừa qua. Việc đôn các cầu thủ trẻ lên tập luyện cùng đội 1 không chỉ giúp đội bóng có thêm sự lựa chọn về nhân sự mà còn tạo động lực cho công tác đào tạo trẻ.

Tuy nhiên, để có thể trụ lại ở đội 1, các cầu thủ trẻ cần chứng minh được năng lực chuyên môn, sự tiến bộ và khả năng thích nghi với cường độ tập luyện cao hơn.

Ông Phan Như Thuật - HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

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