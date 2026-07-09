8 cầu thủ trẻ tập luyện cùng đội 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chờ cầu thủ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tỏa sáng tại vòng loại U13 toàn quốc 29/05/2026 05:25 Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần thoải mái, tự tin, các cầu thủ U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang quyết tâm thể hiện mình, giành tấm vé vào vòng chung kết U13 toàn quốc năm 2026.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Công an Hà Nội: Bùng nổ phút cuối 24/05/2026 20:34 Dù phải đối đầu với đội bóng có thực lực và đẳng cấp vượt trội là Công an Hà Nội nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chơi đầy nỗ lực và đã cầm hoà đối thủ với tỷ số 1-1.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chào đón cầu thủ xa quê về thi đấu 24/05/2026 12:56 Lãnh đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết, CLB luôn sẵn sàng chào đón và tạo điều kiện tốt nhất để những cầu thủ là con em Hà Tĩnh cống hiến cho đội nhà.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hưng phấn tiếp đón tân vương Công an Hà Nội FC 23/05/2026 06:09 Khi đã gỡ bỏ được áp lực trụ hạng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn trước nhà vô địch của mùa giải năm nay - Công an Hà Nội FC.

Đánh bại Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trụ hạng trước 3 vòng đấu 17/05/2026 20:04 Trước đội bóng đang "khát" điểm là Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có trận đấu khá tốt, đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0, qua đó trụ hạng trước 3 vòng đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có suất trụ hạng sớm trên sân Pleiku? 16/05/2026 09:00 Nếu có thể giành trọn vẹn 3 điểm trước CLB Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gần như chắc suất trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Chưa có "phép màu" cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 11/05/2026 05:20 Bước vào trận đấu với nhiều kỳ vọng sau những thay đổi trên băng ghế huấn luyện nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể tìm lại niềm vui chiến thắng khi để thua Thể Công - Viettel với tỷ số 0-2.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại trước Thể Công - Viettel 10/05/2026 20:55 Tiếp đón CLB Thể Công - Viettel trên sân nhà, dù rất nỗ lực nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn không thể làm nên bất ngờ khi nhận thất bại với tỷ số 0-2.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel: Thử thách chờ đợi chủ nhà 10/05/2026 05:19 Cuộc tiếp đón Thể Công - Viettel sẽ là "bài test” khó khăn với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong giai đoạn chuyển giao băng ghế huấn luyện, nhất là khi đội bóng áo lính đang nằm trong cuộc đua tốp đầu.

HLV Phan Như Thuật muốn xây dựng bản sắc riêng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 09/05/2026 12:32 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính thức bổ nhiệm ông Phan Như Thuật làm huấn luyện viên trưởng đội bóng và 2 trợ lý HLV là Phan Tiến Hoài và Trần Đức Toản.

U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luyện quân, quyết giành vé vào VCK quốc gia 09/05/2026 10:47 Trước thềm vòng loại U17 quốc gia năm 2026, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang tích cực tập luyện để nâng cao kỹ thuật, thể lực, quyết tâm giành vé vào vòng chung kết.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luyện chiến thuật, sẵn sàng đối đầu Thể Công - Viettel 08/05/2026 08:07 Những ngày qua, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Phan Như Thuật, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tăng cường tập luyện chiến thuật, quyết tâm giành điểm trước CLB Thể Công - Viettel.

Thử thách chờ đợi tân HLV trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 06/05/2026 08:49 HLV Phan Như Thuật sẽ đồng hành cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 22 của mùa giải 2025/2026. Phía trước ông là những bài toán không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi ở khả năng cầm quân của ông cùng tinh thần quyết tâm cao của toàn đội.

Cựu HLV Sông Lam Nghệ An dẫn dắt Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 04/05/2026 12:36 Sau khi chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã đạt thỏa thuận chiêu mộ ông Phan Như Thuật làm HLV trưởng đội bóng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh 03/05/2026 19:06 CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ chia tay HLV trưởng Nguyễn Công Mạnh trong bối cảnh thành tích của đội bóng trong những vòng đấu gần đây không ổn định.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoà tiếc nuối trước đội cuối bảng 02/05/2026 20:41 Dù chơi lấn lướt và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng không thể ghi bàn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận chia điểm với đội cuối bảng là CLB PVF – CAND.

PVF - CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Thử thách từ đối thủ ở thế chân tường 01/05/2026 09:20 Làm khách trước PVF-CAND là cơ hội để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sớm hoàn tất mục tiêu trụ hạng, nhưng đối đầu với một đối thủ đang ở thế "không còn gì để mất" chưa bao giờ là điều đơn giản.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nỗ lực cho mục tiêu trụ hạng sớm 30/04/2026 13:40 CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì tập luyện xuyên lễ 30/4 – 1/5 để cải thiện phong độ và chuẩn bị cho các trận đấu tới. Toàn đội thể hiện quyết tâm trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng đang vô cùng kịch tính.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua tiếc nuối trước Công an TP Hồ Chí Minh 26/04/2026 20:27 Chơi nỗ lực và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chấp nhận thất bại trước CLB Công an TP Hồ Chí Minh với tỷ số 0-1.

Nhận định bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công an TP Hồ Chí Minh: Tiếp đà hưng phấn 26/04/2026 08:21 Lợi thế sân nhà cùng tinh thần lên cao là điểm tựa để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hướng tới một kết quả tích cực, trong bối cảnh CLB Công an TP Hồ Chí Minh đang chật vật tìm lại chính mình.

Bóng đá trẻ Hà Tĩnh tìm cơ hội từ Giải hạng Nhì quốc gia 24/04/2026 05:14 Được góp mặt tại Giải Bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 là cơ hội “mở mang tầm mắt” cho bóng đá trẻ Hà Tĩnh. Không chỉ là sân chơi cọ xát, đây còn là môi trường để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê.

Đánh bại Hải Phòng FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp 18/04/2026 20:13 Tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu đầy nỗ lực và đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0, qua đó cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Hải Phòng FC: Thử thách bản lĩnh! 18/04/2026 07:33 Trong bối cảnh phong độ trái ngược, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện bài toán khó khi tiếp đón Hải Phòng FC - đội bóng đang sở hữu những quân bài chiến lược sẵn sàng khuấy đảo mọi hàng thủ.

Những thống kê buồn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 16/04/2026 05:20 Thời điểm hiện tại, phong độ không tốt khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với nhiều khó khăn. Đội bóng đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn quyết định của mùa giải khi liên tiếp nhận những kết quả kém vui.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua đậm Hà Nội FC 12/04/2026 21:25 Làm khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua đối thủ với tỷ số 0-3.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và bài toán vượt khó trên sân Hàng Đẫy 12/04/2026 09:00 Làm khách trước Hà Nội FC đang khát điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối diện thử thách lớn trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ và dấu hiệu hụt hơi trong giai đoạn cuối mùa giải năm nay.

Bài toán "khó giải" của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 06/04/2026 05:32 Thất bại trước Thép Xanh Nam Định không chỉ khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mất điểm mà còn bộc lộ rõ những hạn chế đã tồn tại từ lâu như: lối chơi thiếu sáng tạo, tuyến giữa mờ nhạt, dứt điểm kém hiệu quả...

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại trước Thép Xanh Nam Định 05/04/2026 20:18 Được chơi trên sân nhà nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu không thực sự tốt khi để cho Thép Xanh Nam Định đánh bại với tỷ số 2-0.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm gì trước "cơn lốc" Xuân Son? 05/04/2026 08:51 Tiền đạo chủ lực của đội khách đang sở hữu phong độ cực tốt trước cuộc đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.