Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần gì ở kỳ chuyển nhượng mùa giải mới?

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Hậu vệ Vương Văn Huy (bên trái) và tiền vệ Ngô Văn Lương là 2 tân binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải này.

​Trước thềm mùa giải 2026/2027 khởi tranh, thị trường chuyển nhượng đang diễn ra vô cùng sôi động khi hàng loạt CLB như: Công an Hà Nội, Trường Tươi Bình Phước, Bắc Ninh FC… liên tục công bố các bản hợp đồng. Từ nội binh đến ngoại binh, các đội bóng đều cho thấy sự quyết liệt trong cuộc đua chuẩn bị, với mục tiêu sớm ổn định đội hình và tạo lợi thế ngay từ giai đoạn tiền mùa giải.

Sau một mùa giải đầy biến động cùng nhiều hạn chế về lực lượng, người hâm mộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang rất mong chờ đội bóng có những sự bổ sung chất lượng để củng cố chiều sâu đội hình. Thế nhưng, thời điểm này, công tác chuyển nhượng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại đang tương đối trầm lắng. Ngoài việc chia tay hậu vệ Mai Sỹ Hoàng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới chỉ bổ sung tiền vệ Ngô Văn Lương và hậu vệ Vương Văn Huy từ Sông Lam Nghệ An.

Hậu vệ Mai Sỹ Hoàng chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sự thận trọng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể xuất phát từ việc đội bóng muốn đánh giá kỹ hơn bộ khung hiện tại, hoặc cũng có thể là quá trình lựa chọn nhân sự đang được tính toán kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh V.League ngày càng cạnh tranh khốc liệt, sự chậm trễ trên thị trường chuyển nhượng có thể khiến đội bóng gặp bất lợi nếu không sớm hoàn thiện lực lượng. Việc sớm ổn định bộ khung để tổ chức tập luyện chiến thuật là hết sức cần thiết.

Mùa giải vừa qua, đội bóng núi Hồng tồn tại một thực tế khá buồn là việc hàng thủ "gánh" hàng công. Sau 26 vòng đấu, đoàn quân của HLV Phan Như Thuật chỉ ghi vỏn vẹn 15 bàn, trung bình chưa đến 0,6 bàn mỗi trận, thấp nhất giải đấu. Đáng chú ý, số bàn thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa bằng một nửa so với đội xuống hạng là Becamex TP Hồ Chí Minh (31 bàn).

Mùa giải vừa qua hàng công đội bóng núi Hồng tệ nhất giải với vỏn vẹn 15 bàn.

Không ít trận đấu, đội bóng tạo ra được thế trận tốt nhưng lại thiếu một chân sút đủ sắc bén để kết thúc tình huống. Việc đánh rơi điểm số từ những trận hòa hoặc thất bại sát nút đã ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc.

Chính vì vậy, mùa giải mới, điều đầu tiên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần là một trung phong ngoại biết ghi bàn. Một tiền đạo có khả năng ghi từ 10 đến 15 bàn mỗi mùa sẽ giúp đội bóng thay đổi đáng kể cục diện. Quan trọng hơn, đó phải là cầu thủ phù hợp với lối chơi tập thể của Hà Tĩnh, thay vì chỉ là một bản hợp đồng mang tính thử nghiệm.

Hàng tiền vệ đội bóng núi Hồng mùa giải vừa qua thiếu một "nhạc trưởng" đích thực.

Mùa giải vừa qua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã sử dụng đến 6 ngoại binh, trong đó có tới 4 ngoại binh trên hàng công nhưng hiệu quả mang lại chưa tương xứng kỳ vọng. Áp lực càng lớn hơn khi mùa giải mới cho phép sử dụng 4 ngoại binh trên sân. Điều này buộc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải nâng cấp chất lượng thay vì chạy theo số lượng. Mỗi suất ngoại binh giờ đây phải là một lựa chọn chắc chắn, có thể tạo ra khác biệt ngay lập tức.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tìm kiếm một “nhạc trưởng” ở khu trung tuyến. Đội bóng vẫn duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự, nhưng lại thiếu tính sáng tạo trong tấn công. Trong nhiều trận đấu, khi đối thủ chủ động chơi lùi sâu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp khó trong việc mở khóa hàng phòng ngự do thiếu một cầu thủ có khả năng cầm nhịp và tung ra những đường chuyền quyết định. Sự xuất hiện của một "nhạc trưởng" sẽ giúp lối chơi của đội bóng trở nên linh hoạt hơn, giảm phụ thuộc vào các tình huống cố định hoặc bóng dài.

Mùa giải tới, V.League sẽ cho phép 4 ngoại binh thi đấu cùng lúc trên sân.

Cuối cùng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn cần tiếp tục chiến lược đưa những người con Hà Tĩnh trở về khoác áo đội bóng quê hương. Đây là yếu tố không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tạo nên bản sắc. Những cầu thủ gốc Hà Tĩnh luôn mang lại sự kết nối đặc biệt với người hâm mộ và tinh thần thi đấu giàu cảm xúc hơn. Việc kết hợp giữa nội lực địa phương và sự bổ sung hợp lý từ bên ngoài sẽ giúp đội bóng phát triển bền vững hơn trong dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang sôi động, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể không phải đội bóng "ồn ào" nhất, nhưng chắc chắn cần là đội bóng lựa chọn chính xác nhất. Một trung phong hiệu quả, ngoại binh chất lượng, "nhạc trưởng" tuyến giữa và chiến lược phát huy cầu thủ địa phương sẽ là nền tảng để đội bóng núi Hồng hướng tới một mùa giải khởi sắc hơn.

Đội bóng núi Hồng cần có thêm cầu thủ quê Hà Tĩnh về thi đấu ở mùa giải tới.

Theo kế hoạch, V.League 2026/2027 sẽ chính thức khởi tranh vào đầu tháng 9 tới. Thời gian vẫn còn, nhưng không nhiều để chờ đợi các CLB. Và với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, kỳ chuyển nhượng này có thể xem là bước khởi đầu quyết định cho tham vọng của cả mùa giải phía trước.